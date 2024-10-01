1 октября на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют «Локомотив» Москва и «Оренбург». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: в группе В «Локомотив» уверенно занимает первое место с 12 очками и уже обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ.

Последние матчи: в 4-м туре дружина Михаила Галактионова разгромила на выезде «Химки» со счетом 5:1. Дублями в той встрече отметились Сергей Пиняев и Тимур Сулейманов, также отличился мексиканский новичок Сесар Монтес.

В РПЛ «Локомотив» победил дома «Спартак» (3:1) и «Пари НН» (3:1) в гостях.

Не сыграют: давно травмирован защитник Лукас Фассон.

Состояние команды: сейчас железнодорожники на ходу, показывая яркий, искрометный и качественный атакующий футбол.

Молодая поросль получает удовольствие от игры, а Галактионов не особо загоняет ее в тактические рамки, позволяя творить на поле. В Кубке России «Локомотив» активно задействует резервистов, и они абсолютно не выпадают из командного футбола.

«Оренбург»

Турнирное положение: после четырех матчей у «Оренбурга» нет очков в группе В Кубке России, команда может попасть в плей-офф только с третьего места.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 4-м туре команда Давида Деограсии проиграла в гостях «Ростову» со счетом 1:3. Первым открыл счет «Оренбург» после удара Джими Марина, но потом соперник перехватил инициативу на поле и забил три гола, не особо напрягаясь.

В РПЛ «Оренбург» проиграл на своем поле «Пари НН» (1:2) и сыграл вничью с «Химками» (0:0).

Не сыграют: травмированы Сысуев и Флорентин.

Состояние команды: сейчас игра «Оренбурга» оставляет желать лучшего, она давно не знает побед, в некоторых матчах ей откровенно не везло, когда она заслуживала очки. Команде также не хватает лидера, каким был в прошлом сезоне Дмитрий Воробьев, зажигающий сейчас в «Локомотиве».

Статистика для ставок

В первом круге Кубка России «Оренбург» дома проиграл 2:3

Полтора месяца назад в РПЛ «Локомотив» в гостях выиграл со счетом 4:2

В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: на победу «Локомотива» дают 1,41, а на «Оренбург» — 7,40, ничью букмекеры оценивают в 5,20.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,62, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,38.

Прогноз: «Локомотив» на ходу, играет в свое удовольствие, очень много пропускает и немало пропускает. «Оренбург» также старается играть в атакующий футбол. Встреча не имеет особого значения, поэтому игроки будут раскрепощены и постараются порадовать зрителей красивым футболом.

Ставка: тотал больше 3 за 1,83.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант.

Ставка: победа «Локомотива» с тоталом больше 3,5 за 2,78.