29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Сочи». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы все еще идут без поражений. После 11 туров команда занимает 3 место в турнирной таблице лучшей лиги мира.

При этом «Торпедо» в 11 поединках настреляло 17 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 9 раз.

Последние матчи: в минувшем туре москвичи добыли один зачетный пункт. «Торпедо» подписал мировую с «Шинником» (1:1).

Да и в Кубке России команда Олега Кононова прошла в следующий раунд. Торпедовцы переиграли КАМАЗ (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: При прекрасном подборе игроков торпедовцы не выглядят фаворитами дивизиона. Да и вообще, победы команде Кононова даются натужно.

Матчи с «Сочи» для команды традиционно складываются неудачно. Из 4 очных поединков «Торпедо» выиграло 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что москвичи намерены подняться в дуэт лидеров . Да и оппонент нынче переживает явный кризис жанра.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы изначально считались фаворитами первого дивизиона, но нынче не блещут. При этом по итогам первых 11 туров первенства команда находится на скромном 8 месте.

Причем «Сочи» относительно неплохо действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила 15 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла победить. Сочинцы подписали мировую с «Соколом» (1:1).

А вот в Кубке страны команда прошла в следующий раунд. Сочинцы разнесли в щепки оборону «Кубань-Холдинг» (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Мартин Крамарич — травмирован. Илья Сафронов — дисквалифицирован.

Состояние команды: на данном этапе «Сочи» имеет явные проблемы с надежностью тылов. Да и поединки с крепкими оппонентами даются южанам сложно.

Вот только «Сочи» уже успел растерять немало очков на ровном месте. Впрочем, задачи вернуться в элиту никто не отменял.

Отставание от 4 позиции составляет всего 1 пункт. Вот только пропустила команда уже 12 мячей в 11 поединках.

И уж точно «Сочи» будет рисковать. Гости неплохо выглядят в атаке, да и забивать в составе южан уж точно есть кому.

Статистика для ставок

«Сочи» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Торпедо» уже 2 года не обыгрывает сочинцев

Торпедовцы пропускали в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.66.

Прогноз: Обе команды сражаются за повышение в классе, и явно намерены поднатореть в плане реализации.

Подопечные Кононова умеют выжимать максимум из минимума созданных моментов, да и южане нынче не столь сильны.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.72.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.17