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    Сможет ли «Торпедо» одолеть южан?

    «Торпедо» — «Сочи». Ставка (к. 2.72) и прогноз на футбол, Первая лига, 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Сочи»
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    Егор Бабурин
    29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Сочи». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 29 Сентября 2024 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 17:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
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    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы все еще идут без поражений. После 11 туров команда занимает 3 место в турнирной таблице лучшей лиги мира.

    При этом «Торпедо» в 11 поединках настреляло 17 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 9 раз.

    Торпедо — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре москвичи добыли один зачетный пункт. «Торпедо» подписал мировую с «Шинником» (1:1).

    Да и в Кубке России команда Олега Кононова прошла в следующий раунд. Торпедовцы переиграли КАМАЗ (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: При прекрасном подборе игроков торпедовцы не выглядят фаворитами дивизиона. Да и вообще, победы команде Кононова даются натужно.

    Матчи с «Сочи» для команды традиционно складываются неудачно. Из 4 очных поединков «Торпедо» выиграло 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что москвичи намерены подняться в дуэт лидеров . Да и оппонент нынче переживает явный кризис жанра.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы изначально считались фаворитами первого дивизиона, но нынче не блещут. При этом по итогам первых 11 туров первенства команда находится на скромном 8 месте.

    Причем «Сочи» относительно неплохо действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила 15 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла победить. Сочинцы подписали мировую с «Соколом» (1:1).

    А вот в Кубке страны команда прошла в следующий раунд. Сочинцы разнесли в щепки оборону «Кубань-Холдинг» (5:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Мартин Крамарич — травмирован. Илья Сафронов — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на данном этапе «Сочи» имеет явные проблемы с надежностью тылов. Да и поединки с крепкими оппонентами даются южанам сложно.

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    Вот только «Сочи» уже успел растерять немало очков на ровном месте. Впрочем, задачи вернуться в элиту никто не отменял.

    Отставание от 4 позиции составляет всего 1 пункт. Вот только пропустила команда уже 12 мячей в 11 поединках.

    И уж точно «Сочи» будет рисковать. Гости неплохо выглядят в атаке, да и забивать в составе южан уж точно есть кому.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Торпедо» уже 2 года не обыгрывает сочинцев

    • Торпедовцы пропускали в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.66.

    Прогноз: Обе команды сражаются за повышение в классе, и явно намерены поднатореть в плане реализации.

    Подопечные Кононова умеют выжимать максимум из минимума созданных моментов, да и южане нынче не столь сильны.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 2.72.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

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    «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Торпедо» одолеть южан?
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