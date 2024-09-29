Торпедо
Сочи
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы все еще идут без поражений. После 11 туров команда занимает 3 место в турнирной таблице лучшей лиги мира.
При этом «Торпедо» в 11 поединках настреляло 17 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 9 раз.
Торпедо — Сочи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре москвичи добыли один зачетный пункт. «Торпедо» подписал мировую с «Шинником» (1:1).
Да и в Кубке России команда Олега Кононова прошла в следующий раунд. Торпедовцы переиграли КАМАЗ (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: При прекрасном подборе игроков торпедовцы не выглядят фаворитами дивизиона. Да и вообще, победы команде Кононова даются натужно.
Матчи с «Сочи» для команды традиционно складываются неудачно. Из 4 очных поединков «Торпедо» выиграло 1 раз при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что москвичи намерены подняться в дуэт лидеров . Да и оппонент нынче переживает явный кризис жанра.
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы изначально считались фаворитами первого дивизиона, но нынче не блещут. При этом по итогам первых 11 туров первенства команда находится на скромном 8 месте.
Причем «Сочи» относительно неплохо действует в плане реализации. В 11 матчах команда забила 15 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда снова не смогла победить. Сочинцы подписали мировую с «Соколом» (1:1).
А вот в Кубке страны команда прошла в следующий раунд. Сочинцы разнесли в щепки оборону «Кубань-Холдинг» (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: Мартин Крамарич — травмирован. Илья Сафронов — дисквалифицирован.
Состояние команды: на данном этапе «Сочи» имеет явные проблемы с надежностью тылов. Да и поединки с крепкими оппонентами даются южанам сложно.
Вот только «Сочи» уже успел растерять немало очков на ровном месте. Впрочем, задачи вернуться в элиту никто не отменял.
Отставание от 4 позиции составляет всего 1 пункт. Вот только пропустила команда уже 12 мячей в 11 поединках.
И уж точно «Сочи» будет рисковать. Гости неплохо выглядят в атаке, да и забивать в составе южан уж точно есть кому.
Статистика для ставок
- «Сочи» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Торпедо» уже 2 года не обыгрывает сочинцев
- Торпедовцы пропускали в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 2.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.17 и 1.66.
- 2.12Краснодар — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.87ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.38Ньюкасл — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: Обе команды сражаются за повышение в классе, и явно намерены поднатореть в плане реализации.
Подопечные Кононова умеют выжимать максимум из минимума созданных моментов, да и южане нынче не столь сильны.
Ставка: Победа «Торпедо» за 2.72.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.17