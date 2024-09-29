29 сентября в рамках 6-го тура итальянской Серии А сыграют «Торино» и «Лацио». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торино»

Турнирное положение: После 5-и туров в Серии А «Торино» занимает 1-е место в таблице с 11-ю очками в активе. Команда имеет одинаковое количество баллов с «Миланом», имея игру в запасе.

На своем поле «Торино» уже успел потерять очки. Команда занимает 8-е место по результатам домашних встреч, набрав 4 очков из 6-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке «Торино» проиграл «Эмполи» (1:2) и вылетел из Кубка Италии на стадии 1/16 финала. До этого команда обыграла «Верону» со счетом 3:2.

Стоит отметить, что «Торино» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне Серии А. За 5 встреч команда трижды победила и дважды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Эмирхан Ильхан, Заннетос Савва, Перр Схюрс и Никола Влашич (у всех — травмы).

Состояние команды: «Торино» показывает отличный уровень футбола на старте сезона. Команда обыгрывала «Аталанту» (2:1) и отбирала очки у «Милана» (2:2).

Нападающий «Торино» Че Адамс входит в топ-10 лучших бомбардиров Серии А. За 5 встреч форвард забил 2 гола и сделал голевую передачу.

«Лацио»

Турнирное положение: Команда занимает 8-е место в таблице Серии А с 7-ю очками в активе после 5-и туров. «Лацио» отстает от 3-ки лидеров на 3 пункта.

Команда на чужом поле играет не лучшим образом на старте сезона. «Лацио» проиграл все 2 матча в гостях, занимая по этому показателю последнее 20-е место.

Последние матчи: В прошлом поединке «Лацио» разгромил киевское «Динамо» (3:0) в матче общего этапа Лиги Европы. До этого команда проиграла «Фиорентине» (1:2).

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Лацио» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 9 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграет: Самуэль Жиго (травма).

Состояние команды: «Лацио» также довольно регулярно набирает очки на старте сезона, но на чужом поле команда играет просто ужасно.

В прошлом очном матче «Лацио» обыграл «Торино» со счетом 2:0. В последних 5-и встречах «орлы» только однажды проиграли своему сопернику.

Статистика для ставок

«Торино» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне Серии А

«Лацио» стабильно пробивал тотал 2.5 больше в последних 6-и матчах во всех турнирах

В последних 2-х очных встречах «Лацио» обыгрывал «Торино» с одинаковыми счетами 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.20, а победа «Торино» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.20 и 1.68.

Прогноз: Можно предположить, что «Торино» продолжит свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии.

Ставка: Фора «Торино» 0 за 2.00.

Прогноз: «Лацио» в последних матчах играет довольно результативно. В предстоящей встрече команды также забьют минимум пару-тройку голов.

Ставка: Обе забьют за 1.95.