29 сентября в 6-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Венеция». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» выдали не столь продуктивный старт в чемпионате. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Серии А.

При этом «Рома» весьма посредственно выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась всего 5 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела победить. «Рома» разгромила «Удинезе» (3:0).

При этом после того команда подписала паритет с «Атлетиком» (1:1) в Лиге Европы. А вот встреча со скромной «Дженоа» завершилась ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Алексис Салемакерс, Энцо Ле Фе, Лоренцо Пеллегрини — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Рома» постепенно приходит в себя. Да и Артем Довбик забивает уже в 3 матчах кряду.

Матчи против «Венеции» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Рома» выиграла 2 раза при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Под руководством Ивана Юрича команда наверняка будет прибавлять.

«Венеция»

Турнирное положение: Новичок элиты старт нынешнего чемпионата провел не особо продуктивно. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Венеция» в 5 матчах чемпионата набрал лишь 4 очка. А вот забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата венецианцы разжились тремя очками. «Венеция» переиграла «Дженоа» (2:0).

А вот несколько раньше команда была бита «Миланом» (0:4). Да и поединок с «Торино» завершился коллизией (0:1).

В 5 своих последних матчах «Венеция» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли 3 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Отставание от спасительной 17 позиции ныне минимальное. Да и по игре венецианцы не выглядят мальчиками для битья.

При этом «Венеция» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Правда, победы в нынешнем сезоне команде даются несколько натужно.

Венецианцы не проигрывают «Роме» уже 23 года. Да и в нынешней диспозиции команда явно способна дать бой римлянам.

Нет сомнений, что номинальные гости будут не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент на неделе провел непростой матч в Лиге Европы.

Статистика для ставок

«Венеция» в среднем забивает реже гола за матч

Римляне в среднем забивают аккурат гол за матч

«Рома» не обыгрывает венецианцев уже 23 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

Прогноз: «Рома» несется в группу лидеров, и явно будет максимально активно атаковать.

Римляне под руководством Юрича явно прибавляют, и не должны иметь проблем с новичком Серии А.

Ставка: Фора «Ромы» -1.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65