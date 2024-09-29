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    «Рома» не заметит венецианцев

    «Рома» — «Венеция». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Серия А, 29 сентября 2024 года

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    Пауло Дибала
    29 сентября в 6-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Венеция». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Венеция», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Сентября 2024 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 16:00 Венеция

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: «Волки» выдали не столь продуктивный старт в чемпионате. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Серии А.

    При этом «Рома» весьма посредственно выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась всего 5 забитыми мячами.

    Рома — Венеция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела победить. «Рома» разгромила «Удинезе» (3:0).

    При этом после того команда подписала паритет с «Атлетиком» (1:1) в Лиге Европы. А вот встреча со скромной «Дженоа» завершилась ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Алексис Салемакерс, Энцо Ле Фе, Лоренцо Пеллегрини — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Рома» постепенно приходит в себя. Да и Артем Довбик забивает уже в 3 матчах кряду.

    Матчи против «Венеции» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Рома» выиграла 2 раза при одном поражении.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Под руководством Ивана Юрича команда наверняка будет прибавлять.

    «Венеция»

    Турнирное положение: Новичок элиты старт нынешнего чемпионата провел не особо продуктивно. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    Причем «Венеция» в 5 матчах чемпионата набрал лишь 4 очка. А вот забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата венецианцы разжились тремя очками. «Венеция» переиграла «Дженоа» (2:0).

    А вот несколько раньше команда была бита «Миланом» (0:4). Да и поединок с «Торино» завершился коллизией (0:1).

    В 5 своих последних матчах «Венеция» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли 3 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Отставание от спасительной 17 позиции ныне минимальное. Да и по игре венецианцы не выглядят мальчиками для битья.

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    При этом «Венеция» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Правда, победы в нынешнем сезоне команде даются несколько натужно.

    Венецианцы не проигрывают «Роме» уже 23 года. Да и в нынешней диспозиции команда явно способна дать бой римлянам.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент на неделе провел непростой матч в Лиге Европы.

    Статистика для ставок

    • «Венеция» в среднем забивает реже гола за матч

    • Римляне в среднем забивают аккурат гол за матч

    • «Рома» не обыгрывает венецианцев уже 23 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.68 и 2.05.

    Прогноз: «Рома» несется в группу лидеров, и явно будет максимально активно атаковать.

    Римляне под руководством Юрича явно прибавляют, и не должны иметь проблем с новичком Серии А.

    Ставка: Фора «Ромы» -1.5 за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.65

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