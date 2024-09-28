Челси
Брайтон энд Хоув Альбион
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» в новом сезоне стартовали достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Челси» в 5 матчах настрелял 11 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный 5 раз.
Челси — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. В Кубке лиги был бит «Барроу» (5:0).
А вот до того «Челси» сумел переиграть «Вест Хэм» (3:0). Да и колючий «Борнмут» лондонцам удалось одолеть (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «аристократы» отличились 11 мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Лондонцы вполне способны наконец-то реально побороться за высокие места. Да и не пропускает команда уже 3 матча кряду.
Поединки против «Брайтона» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Челси» выиграл 4 раза при одной коллизии.
Очевидно, что «аристократы» постараются продлить свой победный сериал. Да и в 4 последних очных поединках лондонцы обыгрывали «чаек».
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» вряд ли смогут претендовать на высокие места. Нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.
Причем «Брайтон» в 5 стартовых турах АПЛ набрал 9 очков. При этом «чайки» сейчас пребывают на 7 строчке турнирной таблицы.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. «Брайтон» подписал мировую с «Ноттингем Форест» (2:2).
До того «чайки» сумели одолеть «Вулверхэмптон» (3:2). Вот только поединок с «Ипсвичем» команда завершила лишь ничьей (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: Джеймс Милнер — травмирован.
Состояние команды: «чайки» достаточно крепки, вот только стабильностью не блещут. Отставание от топ-5 составляет всего один зачетный балл.
При этом «Брайтон» не проигрывает еще с мая. Даже без звезд в составе команда умудряется достигать приличных результатов.
Нет сомнений, гости постараются разжиться заветными баллами. Да и «аристократов» команда уж точно не боится.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать в своем стиле. «Чайки» постараются извлечь максимум из контратак.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают гол за матч
- «Челси» обыгрывал «чаек» в 4 последних очных поединках
- Лондонцы в среднем забивают 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.51 и 2.40.
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Прогноз: «Аристократы» явно намерены побороться за самые высокие места, и наверняка начнут матч активно.
«Челси» нынче выглядит весьма прилично, да и с «чайками» команда играет весьма успешно.
Ставка: Победа «Челси» в 1 тайме за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.30