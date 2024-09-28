28 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» в новом сезоне стартовали достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Челси» в 5 матчах настрелял 11 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный 5 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. В Кубке лиги был бит «Барроу» (5:0).

А вот до того «Челси» сумел переиграть «Вест Хэм» (3:0). Да и колючий «Борнмут» лондонцам удалось одолеть (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «аристократы» отличились 11 мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Лондонцы вполне способны наконец-то реально побороться за высокие места. Да и не пропускает команда уже 3 матча кряду.

Поединки против «Брайтона» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Челси» выиграл 4 раза при одной коллизии.

Очевидно, что «аристократы» постараются продлить свой победный сериал. Да и в 4 последних очных поединках лондонцы обыгрывали «чаек».

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» вряд ли смогут претендовать на высокие места. Нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.

Причем «Брайтон» в 5 стартовых турах АПЛ набрал 9 очков. При этом «чайки» сейчас пребывают на 7 строчке турнирной таблицы.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. «Брайтон» подписал мировую с «Ноттингем Форест» (2:2).

До того «чайки» сумели одолеть «Вулверхэмптон» (3:2). Вот только поединок с «Ипсвичем» команда завершила лишь ничьей (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Джеймс Милнер — травмирован.

Состояние команды: «чайки» достаточно крепки, вот только стабильностью не блещут. Отставание от топ-5 составляет всего один зачетный балл.

При этом «Брайтон» не проигрывает еще с мая. Даже без звезд в составе команда умудряется достигать приличных результатов.

Нет сомнений, гости постараются разжиться заветными баллами. Да и «аристократов» команда уж точно не боится.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать в своем стиле. «Чайки» постараются извлечь максимум из контратак.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

«Челси» обыгрывал «чаек» в 4 последних очных поединках

Лондонцы в среднем забивают 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.51 и 2.40.

Прогноз: «Аристократы» явно намерены побороться за самые высокие места, и наверняка начнут матч активно.

«Челси» нынче выглядит весьма прилично, да и с «чайками» команда играет весьма успешно.

Ставка: Победа «Челси» в 1 тайме за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.30