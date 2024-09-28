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    «Аристократы» начнут без прелюдий

    Челси — Брайтон: прогноз и ставка (коэффициент 2.15) на футбол. 28/09/2024 в 17:00

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Брайтон»
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    28 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Брайтон». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Брайтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Сентября 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» в новом сезоне стартовали достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Челси» в 5 матчах настрелял 11 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный 5 раз.

    Челси — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла яркую викторию. В Кубке лиги был бит «Барроу» (5:0).

    А вот до того «Челси» сумел переиграть «Вест Хэм» (3:0). Да и колючий «Борнмут» лондонцам удалось одолеть (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «аристократы» отличились 11 мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: Лондонцы вполне способны наконец-то реально побороться за высокие места. Да и не пропускает команда уже 3 матча кряду.

    Поединки против «Брайтона» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Челси» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что «аристократы» постараются продлить свой победный сериал. Да и в 4 последних очных поединках лондонцы обыгрывали «чаек».

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» вряд ли смогут претендовать на высокие места. Нынешний чемпионат команда начала довольно неплохо.

    Причем «Брайтон» в 5 стартовых турах АПЛ набрал 9 очков. При этом «чайки» сейчас пребывают на 7 строчке турнирной таблицы.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. «Брайтон» подписал мировую с «Ноттингем Форест» (2:2).

    До того «чайки» сумели одолеть «Вулверхэмптон» (3:2). Вот только поединок с «Ипсвичем» команда завершила лишь ничьей (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Брайтон» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Джеймс Милнер — травмирован.

    Состояние команды: «чайки» достаточно крепки, вот только стабильностью не блещут. Отставание от топ-5 составляет всего один зачетный балл.

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    При этом «Брайтон» не проигрывает еще с мая. Даже без звезд в составе команда умудряется достигать приличных результатов.

    Нет сомнений, гости постараются разжиться заветными баллами. Да и «аристократов» команда уж точно не боится.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать в своем стиле. «Чайки» постараются извлечь максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают гол за матч

    • «Челси» обыгрывал «чаек» в 4 последних очных поединках

    • Лондонцы в среднем забивают 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.51 и 2.40.

    Прогноз: «Аристократы» явно намерены побороться за самые высокие места, и наверняка начнут матч активно.

    «Челси» нынче выглядит весьма прилично, да и с «чайками» команда играет весьма успешно.

    Ставка: Победа «Челси» в 1 тайме за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.30

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    «Челси» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. «Аристократы» начнут без прелюдий
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