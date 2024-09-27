ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Миралем ПьяничСтавка на «красно-синее». Миралем Пьянич завершает переход в ЦСКА Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе спорят с арбитромСкука на «Бернабеу». «Реал» страдает из-за отсутствия «химии» между Винисиусом, Беллингемом и Мбаппе Сон Хын Мин«Тоттенхэм» — «Карабах». Онлайн
  • 16:23
    • В ЦСКА объявили о подписании контракта с Пьяничем
    Все новости спорта

    «Депортиво» продолжит свое падение?

    «Альбасете» — «Депортиво». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 27 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Депортиво
    Прогноз и ставки на «Альбасете» — «Депортиво»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Альбасете»
    В пятницу, 27 сентября, в 7-м туре испанской Сегунды «Альбасете» дома примет «Депортиво» из Ла-Коруньи. Начало игры запланировано на 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Альбасете» — «Депортиво», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 27 Сентября 2024 года

    Альбасете

  • Испания. Сегунда
    •  Альбасете 21:30 Депортиво

    Депортиво

  • Ла-Корунья
    •

    «Альбасете»

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды данный коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив зону вылета на шесть пунктов.

    В новом же чемпионате «Альбасете» выиграл три матча из шести при трех фиаско и идет в середине турнирки. Забил восемь голов при семи пропущенных.

    Альбасете — Депортиво: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.303.203.30Бонус€100
    •

    Последние матчи: Стартовали «сырники» с двух минимальных выигрышей, одолев на выезде «Гранаду» 2:1 и на своей территории «Эльче» 1:0. После этого они проиграли три поединка кряду, забив в них лишь гол. А в прошлом игровом дне они переиграли в гостях «Ферроль» 4:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Стоит отметить, что той 3-матчевой проигрышной серией «Альбасете» прервал свою серию без фиаско, которая на тот момент состояла из десяти поединков в рамках Сегунды. В данный удачный отрезок коллектив расписал три мировых исхода и добился семи викторий.

    «Депортиво»

    Турнирное положение: Клуб из Ла-Коруньи также прошлый сезон провел в третьем дивизионе и стал там победителем одной из групп, благодаря чему и получил прямой билет в Сегунду.

    Во второй испанской лиге «Депортиво» после шести туров набрал четыре очка и находится в зоне вылета, раз выиграв, раз сыграл вничью и четыре раза уступил, разница мячей — 3:8.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В первых двух турах первенства чемпион Испании 2000 года проиграл, поочередно уступив на своем поле 0:1 «Овьедо» и на выезде 1:2 «Уэске». Затем «турки» переиграли в домашней игре «Ферроль» 1:0 и поделили очки в гостях с «Гранадой» 1:1. В двух же предыдущих встречах они проиграли по 0:2 в гостях «Кордове» и дома «Бургосу».

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

    Состояние команды: Во втором по рангу дивизионе Испании «Депортиво» смотрится пока очень слабо, выиграв лишь раз за шесть матчей при четырех проигрышах. Причем забила команда только три гола. А в двух своих предыдущих двух встречах она и вовсе не смогли отличится.

    Статистика для ставок

    • В четырех предыдущих очных встречах эти клубы по два раза обыграли друг друга

    • Только в двух из десяти предыдущих очных игр этих команд играла ставка обе забьют

    • А восемь последних очных матчей данных команд завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альбасете» — 2.31, победа «Депортиво» — 3.05, ничья — 3.42.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Между собой эти коллективы в последнее время играли только по низам. Так что и на этот раз также ставим на ТМ 2,5. К тому же и в этом чемпионате они зачастую выдают нерезультативные матчи.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

    Прогноз: Плюс к этому ставим еще на победу «Альбасете», который получше смотрится своего соперника, да и будет играть дома.

    Ставка: победа «Альбасете» 2.31.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Амкал — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Мн
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мальмё — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фенербахче — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рома — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Наполи — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брага — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Айнтрахт Франкфурт — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ФКСБ — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Альбасете» — «Депортиво»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на футбол. «Депортиво» продолжит свое падение?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры