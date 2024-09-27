В пятницу, 27 сентября, в 7-м туре испанской Сегунды «Альбасете» дома примет «Депортиво» из Ла-Коруньи. Начало игры запланировано на 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Альбасете» — «Депортиво», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Альбасете»

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды данный коллектив финишировал на 13 месте в таблице, опередив зону вылета на шесть пунктов.

В новом же чемпионате «Альбасете» выиграл три матча из шести при трех фиаско и идет в середине турнирки. Забил восемь голов при семи пропущенных.

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Последние матчи: Стартовали «сырники» с двух минимальных выигрышей, одолев на выезде «Гранаду» 2:1 и на своей территории «Эльче» 1:0. После этого они проиграли три поединка кряду, забив в них лишь гол. А в прошлом игровом дне они переиграли в гостях «Ферроль» 4:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Стоит отметить, что той 3-матчевой проигрышной серией «Альбасете» прервал свою серию без фиаско, которая на тот момент состояла из десяти поединков в рамках Сегунды. В данный удачный отрезок коллектив расписал три мировых исхода и добился семи викторий.

«Депортиво»

Турнирное положение: Клуб из Ла-Коруньи также прошлый сезон провел в третьем дивизионе и стал там победителем одной из групп, благодаря чему и получил прямой билет в Сегунду.

Во второй испанской лиге «Депортиво» после шести туров набрал четыре очка и находится в зоне вылета, раз выиграв, раз сыграл вничью и четыре раза уступил, разница мячей — 3:8.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В первых двух турах первенства чемпион Испании 2000 года проиграл, поочередно уступив на своем поле 0:1 «Овьедо» и на выезде 1:2 «Уэске». Затем «турки» переиграли в домашней игре «Ферроль» 1:0 и поделили очки в гостях с «Гранадой» 1:1. В двух же предыдущих встречах они проиграли по 0:2 в гостях «Кордове» и дома «Бургосу».

Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Во втором по рангу дивизионе Испании «Депортиво» смотрится пока очень слабо, выиграв лишь раз за шесть матчей при четырех проигрышах. Причем забила команда только три гола. А в двух своих предыдущих двух встречах она и вовсе не смогли отличится.

Статистика для ставок

В четырех предыдущих очных встречах эти клубы по два раза обыграли друг друга

Только в двух из десяти предыдущих очных игр этих команд играла ставка обе забьют

А восемь последних очных матчей данных команд завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Альбасете» — 2.31, победа «Депортиво» — 3.05, ничья — 3.42.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Между собой эти коллективы в последнее время играли только по низам. Так что и на этот раз также ставим на ТМ 2,5. К тому же и в этом чемпионате они зачастую выдают нерезультативные матчи.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

Прогноз: Плюс к этому ставим еще на победу «Альбасете», который получше смотрится своего соперника, да и будет играть дома.

Ставка: победа «Альбасете» 2.31.