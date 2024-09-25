Мидтьюлланн
Хоффенхайм
«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: Клуб из города Хернинг в прошлом сезоне стал чемпионом Дании и получил биле в Лигу чемпионов.
И в главном еврокубке «Мидтьюлланн» добрался до финала квалификации, но там уступил словацкому «Словану» из Братиславы — 1:1 и 2:3.
Мидтьюлланн — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Накануне данного поединка «волки» в рамках чемпионата Дании расписали мировую с «Раннерсом» 2:2 на его поле. До этого они выиграли три поединка кряду, но все эти игры пришлись на матчи внутренней арены. Причем во всех этих встречах они неизменно пропускали.
Не сыграют: Кристофер Ольссон, Поулиньо и Хе-сон Чо — травмированы.
Состояние команды: «Мидтьюлланн» в новом сезоне проиграл только один поединок из 16 официальных проведенных. Правда, этот проигрыш стоил команде места в основной сетке Лиги чемпионов. Также еще она расписала пять мировых исходов и десять игр выиграла. Отметим, что в девяти предыдущих своих поединках коллектив выдавал встречи с обоюдно забитыми мячами.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: Данный коллектив прошлый сезон завершил на седьмой строке в чемпионате Германии и благодаря этому получил прямой билет в основную часть ЛЕ.
В текущем же розыгрыше Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал три очка в четырех матчах и разместился в нижней части таблицы.
Последние матчи: На выходных «деревенские» в поединке чемпионата страны потерпели гостевое фиаско от берлинского «Униона» со счетом 1:2, а туром ранее они на своем поле были разгромлены действующим чемпионом Германии- «Байером» со счетом 1:4.
Не сыграют: Лазарет команды переполнен и среди главных потерь стоит выделить отсутствие защитника Озана Кабака и хавбека Гриши Промеля.
Состояние команды: «Хоффенхайм» к данному поединку подходит с серией из трех поражений кряду в официальных матчах, все которые пришлись на игры Бундеслиги. Правда, во всех этих встречах «сине-белые» неизменно забивали. Всего же в новом сезоне они провели пять матчей во всех турнирах и победили только раз при трех фиаско. И во всех этих поединках неизменно забивали обе стороны.
Статистика для ставок
- «Мидтьюлланн» выиграл три из четырех предыдущих игр при одном фиаско
- «Хоффенхайм» проиграл три предыдущих своих поединка
- Ранее между собой эти клубы не встречались
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мидтьюлланна» — 2.56, победа «Хоффенхайма» — 2.68, ничья — 3.98.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.54 соответственно.
- 2.20Реал Мадрид — Алавес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.82Севилья — Вальядолид: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.13Манчестер Сити — Уотфорд: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В первую очередь от столь результативных команд стоит ждать голевого поединка. В общем, ставим здесь на тотал больше 3.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.85.
Прогноз: А вторым вариантом попробуем здесь ставку на победа «Мидтьюлланна», которые в более лучшей форме подходит к этой игре, да и будет выступать дома.
Ставка: победа «Мидтьюлланна» за 2.56.