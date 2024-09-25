25 сентября в первом туре основного раунда Лиги Европы датский «Мидтьюлланн» на своем поле сыграет против немецкого «Хоффенхайма». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: Клуб из города Хернинг в прошлом сезоне стал чемпионом Дании и получил биле в Лигу чемпионов.

И в главном еврокубке «Мидтьюлланн» добрался до финала квалификации, но там уступил словацкому «Словану» из Братиславы — 1:1 и 2:3.

Последние матчи: Накануне данного поединка «волки» в рамках чемпионата Дании расписали мировую с «Раннерсом» 2:2 на его поле. До этого они выиграли три поединка кряду, но все эти игры пришлись на матчи внутренней арены. Причем во всех этих встречах они неизменно пропускали.

Не сыграют: Кристофер Ольссон, Поулиньо и Хе-сон Чо — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мидтьюлланн» в новом сезоне проиграл только один поединок из 16 официальных проведенных. Правда, этот проигрыш стоил команде места в основной сетке Лиги чемпионов. Также еще она расписала пять мировых исходов и десять игр выиграла. Отметим, что в девяти предыдущих своих поединках коллектив выдавал встречи с обоюдно забитыми мячами.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: Данный коллектив прошлый сезон завершил на седьмой строке в чемпионате Германии и благодаря этому получил прямой билет в основную часть ЛЕ.

В текущем же розыгрыше Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал три очка в четырех матчах и разместился в нижней части таблицы.

Последние матчи: На выходных «деревенские» в поединке чемпионата страны потерпели гостевое фиаско от берлинского «Униона» со счетом 1:2, а туром ранее они на своем поле были разгромлены действующим чемпионом Германии- «Байером» со счетом 1:4.

Не сыграют: Лазарет команды переполнен и среди главных потерь стоит выделить отсутствие защитника Озана Кабака и хавбека Гриши Промеля.

Состояние команды: «Хоффенхайм» к данному поединку подходит с серией из трех поражений кряду в официальных матчах, все которые пришлись на игры Бундеслиги. Правда, во всех этих встречах «сине-белые» неизменно забивали. Всего же в новом сезоне они провели пять матчей во всех турнирах и победили только раз при трех фиаско. И во всех этих поединках неизменно забивали обе стороны.

Статистика для ставок

«Мидтьюлланн» выиграл три из четырех предыдущих игр при одном фиаско

«Хоффенхайм» проиграл три предыдущих своих поединка

Ранее между собой эти клубы не встречались

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мидтьюлланна» — 2.56, победа «Хоффенхайма» — 2.68, ничья — 3.98.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.54 соответственно.

Прогноз: В первую очередь от столь результативных команд стоит ждать голевого поединка. В общем, ставим здесь на тотал больше 3.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.85.

Прогноз: А вторым вариантом попробуем здесь ставку на победа «Мидтьюлланна», которые в более лучшей форме подходит к этой игре, да и будет выступать дома.

Ставка: победа «Мидтьюлланна» за 2.56.