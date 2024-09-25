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    «Мидтьюлланн» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига Европы, 25 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Мидтьюлланн» — «Хоффенхайм»
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    «Мидтьюлланн»
    25 сентября в первом туре основного раунда Лиги Европы датский «Мидтьюлланн» на своем поле сыграет против немецкого «Хоффенхайма». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 25 Сентября 2024 года

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 22:00 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Мидтьюлланн»

    Турнирное положение: Клуб из города Хернинг в прошлом сезоне стал чемпионом Дании и получил биле в Лигу чемпионов.

    И в главном еврокубке «Мидтьюлланн» добрался до финала квалификации, но там уступил словацкому «Словану» из Братиславы — 1:1 и 2:3.

    Мидтьюлланн — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Накануне данного поединка «волки» в рамках чемпионата Дании расписали мировую с «Раннерсом» 2:2 на его поле. До этого они выиграли три поединка кряду, но все эти игры пришлись на матчи внутренней арены. Причем во всех этих встречах они неизменно пропускали.

    Не сыграют: Кристофер Ольссон, Поулиньо и Хе-сон Чо — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Мидтьюлланн» в новом сезоне проиграл только один поединок из 16 официальных проведенных. Правда, этот проигрыш стоил команде места в основной сетке Лиги чемпионов. Также еще она расписала пять мировых исходов и десять игр выиграла. Отметим, что в девяти предыдущих своих поединках коллектив выдавал встречи с обоюдно забитыми мячами.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: Данный коллектив прошлый сезон завершил на седьмой строке в чемпионате Германии и благодаря этому получил прямой билет в основную часть ЛЕ.

    В текущем же розыгрыше Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал три очка в четырех матчах и разместился в нижней части таблицы.

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    • Последние матчи: На выходных «деревенские» в поединке чемпионата страны потерпели гостевое фиаско от берлинского «Униона» со счетом 1:2, а туром ранее они на своем поле были разгромлены действующим чемпионом Германии- «Байером» со счетом 1:4.

    Не сыграют: Лазарет команды переполнен и среди главных потерь стоит выделить отсутствие защитника Озана Кабака и хавбека Гриши Промеля.

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    Состояние команды: «Хоффенхайм» к данному поединку подходит с серией из трех поражений кряду в официальных матчах, все которые пришлись на игры Бундеслиги. Правда, во всех этих встречах «сине-белые» неизменно забивали. Всего же в новом сезоне они провели пять матчей во всех турнирах и победили только раз при трех фиаско. И во всех этих поединках неизменно забивали обе стороны.

    Статистика для ставок

    • «Мидтьюлланн» выиграл три из четырех предыдущих игр при одном фиаско

    • «Хоффенхайм» проиграл три предыдущих своих поединка

    • Ранее между собой эти клубы не встречались

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Мидтьюлланна» — 2.56, победа «Хоффенхайма» — 2.68, ничья — 3.98.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.54 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от столь результативных команд стоит ждать голевого поединка. В общем, ставим здесь на тотал больше 3.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 1.85.

    Прогноз: А вторым вариантом попробуем здесь ставку на победа «Мидтьюлланна», которые в более лучшей форме подходит к этой игре, да и будет выступать дома.

    Ставка: победа «Мидтьюлланна» за 2.56.

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    «Мидтьюлланн» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на футбол. Матч в Хернинге обещает быть результативным
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