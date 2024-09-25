25 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Динамо» Владивосток и «Шинник». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Владивосток — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Владивосток

Турнирное положение: Динамовцы намерены пробиться в серебряный дивизион второй лиги. После 22 туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Динамо» Владивосток в 22 поединках сумело отличиться всего 35 точными выстрелами. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 14 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Динамо» Владивосток уверенно переиграл тульский «Арсенал-2» (2:0).

До того команда дома сенсационно уступила пензенскому «Зениту». А вот тамбовский «Спартак» был обыгран (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Владивосток добыло 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: динамовцы явно способны проявить себя на фоне представителя первой лиги. Вот только в последних матчах владивостокцы нестабильны.

И уж точно «Динамо» Владивосток сыграет основным составом. Да и оппонент может несколько пожертвовать Кубком в угоду чемпионату.

Нет сомнений, что владивостокцы постараются сыграть на своих козырях. В составе лидера второго дивизиона имеются опытные исполнители.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы пока что сражаются за выживание в первом дивизионе. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 15 месте.

Причем «Шинник» слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда отправила лишь 7 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда Дмитрия Черышева добыла один балл. Ярославцы не дали себя одолеть «Торпедо» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Чайкой» (2:2). А вот поединок с «Уфой» принес ярославцам викторию (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ярославцы постепенно прибавляют после неудачного старта в первенстве. При этом оборона дала результативный сбой 10 раз в 11 матчах первенства.

Вот только «Шинник» может в определенной степени пожертвовать Кубком. Черышев явно максимально мотивирован как можно быстрее отдалиться от опасной зоны.

Отрыв от зоны вылета нынче лишь минимальный. Зато ярославцы не проигрывают уже 7 матчей кряду.

Ярославцы вполне способны добиться результата малой кровью. Да и кадровый ресурс у Черышева нынче весьма ограничен.

Статистика для ставок

«Шинник» в среднем забивает менее гола за матч

«Динамо» Владивосток в среднем пропускает реже гола за матч

Ярославцы не проигрывали в 7 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Владивосток — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.68 и 2.11.

Прогноз: Ярославцы нынче на подъеме, но едва ли будут особо надрываться в Кубке.

Номинальные гости проводят довольно продуктивный цикл, да и сопернику может банально не хватить класса.

Ставка: Обе не забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.11