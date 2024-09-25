ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасЕвропейцы выиграли Кубок Лейвера, Касаткина пятый раз в сезоне дошла до финала, а Хачанов снова разочаровал Миралем ПьяничТрансферный дайджест. 17 — 23 сентября Владимир Галкин«Автомобилист» — лидер Востока, победные серии «Адмирала» и «Сибири», неудачная полоса «Торпедо»
    Все новости спорта

    Забить получится не у всех

    «Динамо» Владивосток — «Шинник». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок России, 25 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Шинник Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Динамо» Владивосток — «Шинник»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Черышев
    25 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Динамо» Владивосток и «Шинник». Начало игры — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Владивосток — «Шинник», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок 25 Сентября 2024 года

    Динамо Владивосток

  • Россия. Кубок
    •  Динамо Владивосток 12:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Динамо» Владивосток

    Турнирное положение: Динамовцы намерены пробиться в серебряный дивизион второй лиги. После 22 туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Динамо» Владивосток в 22 поединках сумело отличиться всего 35 точными выстрелами. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 14 мячей.

    Динамо Владивосток — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Динамо» Владивосток уверенно переиграл тульский «Арсенал-2» (2:0).

    До того команда дома сенсационно уступила пензенскому «Зениту». А вот тамбовский «Спартак» был обыгран (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Владивосток добыло 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: динамовцы явно способны проявить себя на фоне представителя первой лиги. Вот только в последних матчах владивостокцы нестабильны.

    И уж точно «Динамо» Владивосток сыграет основным составом. Да и оппонент может несколько пожертвовать Кубком в угоду чемпионату.

    Нет сомнений, что владивостокцы постараются сыграть на своих козырях. В составе лидера второго дивизиона имеются опытные исполнители.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы пока что сражаются за выживание в первом дивизионе. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 15 месте.

    Причем «Шинник» слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда отправила лишь 7 мячей в ворота соперников.

  • Крутое дерби с хеппи-эндом для «Динамо». Тюкавин украл два очка у «Спартака»
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на матч «Спартак» — «Динамо»
  • 22/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда Дмитрия Черышева добыла один балл. Ярославцы не дали себя одолеть «Торпедо» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Чайкой» (2:2). А вот поединок с «Уфой» принес ярославцам викторию (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ярославцы постепенно прибавляют после неудачного старта в первенстве. При этом оборона дала результативный сбой 10 раз в 11 матчах первенства.

    3ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Вот только «Шинник» может в определенной степени пожертвовать Кубком. Черышев явно максимально мотивирован как можно быстрее отдалиться от опасной зоны.

    Отрыв от зоны вылета нынче лишь минимальный. Зато ярославцы не проигрывают уже 7 матчей кряду.

    Ярославцы вполне способны добиться результата малой кровью. Да и кадровый ресурс у Черышева нынче весьма ограничен.

    Статистика для ставок

    • «Шинник» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Динамо» Владивосток в среднем пропускает реже гола за матч

    • Ярославцы не проигрывали в 7 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Владивосток — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.68 и 2.11.

    Прогноз: Ярославцы нынче на подъеме, но едва ли будут особо надрываться в Кубке.

    Номинальные гости проводят довольно продуктивный цикл, да и сопернику может банально не хватить класса.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.11

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Амур — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Адмирал — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Музетти — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Кубань Холдинг — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чилич — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сибирь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Амкар — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Лечче — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Челябинск — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кальяри — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Владивосток — «Шинник»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры