Динамо Владивосток
Шинник
«Динамо» Владивосток
Турнирное положение: Динамовцы намерены пробиться в серебряный дивизион второй лиги. После 22 туров команда занимает 1 место в турнирной таблице.
При этом «Динамо» Владивосток в 22 поединках сумело отличиться всего 35 точными выстрелами. А вот пропускает команда в среднем менее гола за матч — 14 мячей.
Динамо Владивосток — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Динамо» Владивосток уверенно переиграл тульский «Арсенал-2» (2:0).
До того команда дома сенсационно уступила пензенскому «Зениту». А вот тамбовский «Спартак» был обыгран (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Владивосток добыло 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: динамовцы явно способны проявить себя на фоне представителя первой лиги. Вот только в последних матчах владивостокцы нестабильны.
И уж точно «Динамо» Владивосток сыграет основным составом. Да и оппонент может несколько пожертвовать Кубком в угоду чемпионату.
Нет сомнений, что владивостокцы постараются сыграть на своих козырях. В составе лидера второго дивизиона имеются опытные исполнители.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы пока что сражаются за выживание в первом дивизионе. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 15 месте.
Причем «Шинник» слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда отправила лишь 7 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда Дмитрия Черышева добыла один балл. Ярославцы не дали себя одолеть «Торпедо» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Чайкой» (2:2). А вот поединок с «Уфой» принес ярославцам викторию (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ярославцы постепенно прибавляют после неудачного старта в первенстве. При этом оборона дала результативный сбой 10 раз в 11 матчах первенства.
Вот только «Шинник» может в определенной степени пожертвовать Кубком. Черышев явно максимально мотивирован как можно быстрее отдалиться от опасной зоны.
Отрыв от зоны вылета нынче лишь минимальный. Зато ярославцы не проигрывают уже 7 матчей кряду.
Ярославцы вполне способны добиться результата малой кровью. Да и кадровый ресурс у Черышева нынче весьма ограничен.
Статистика для ставок
- «Шинник» в среднем забивает менее гола за матч
- «Динамо» Владивосток в среднем пропускает реже гола за матч
- Ярославцы не проигрывали в 7 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Владивосток — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.68 и 2.11.
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Прогноз: Ярославцы нынче на подъеме, но едва ли будут особо надрываться в Кубке.
Номинальные гости проводят довольно продуктивный цикл, да и сопернику может банально не хватить класса.
Ставка: Обе не забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.11