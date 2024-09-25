Арсенал Лондон
Болтон Уондерерс
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» привычно ставят перед собой максимальные задачи. Ныне «Арсенал» находится на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Арсенал» достаточно бледно выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась всего 8 результативными ударами.
Арсенал Лондон — Болтон Уондерерс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда упустила победу. «Арсенал» в концовке пропустил от «Манчестер Сити» (2:2).
При этом чуть ранее команда Микеля Артеты неудачно стартовала в Лиге чемпионов. «Пушкари» расписали мировую с «Аталантой» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Арсенал» намерен побороться за победы на нескольких фронтах. Да и настрой на Кубок лиги у «канониров» серьезный.
Матчи против «Болтона» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Арсенал» выиграл 3 раза при одном поражении.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Тем паче, у лондонцев огромная мотивация прервать двухматчевый безвыигрышный сериал.
«Болтон»
Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провела весьма бледно. Нынче она находится на 18 месте турнирной таблицы третьего пот рангу английского дивизиона.
Причем «Болтон» в 6 матчах чемпионата набрал всего 7 очков. Да и забила команда всего 7 мячей при 11 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Болтон» уверенно переиграл «Рединг» (5:2).
А вот несколько раньше команда по всем статьям уступила «Хаддерсфилду» (0:4). Зато «Барроу» был обыгран со счетом 3:2.
В 5 своих последних матчах «Болтон» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 10 мячей при 10 же пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Болтон» чередует откровенно слабые поединки с приличными. Да и дать бой одному из грандов английского футбола команда явно постарается.
При этом «Болтон» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч. Правда, отрыв от опасной зоны лишь минимальный.
Вот только «канониров» команда не может обыграть уже 13 лет. Да и класса команды явно может не хватить и в этом матче.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и оппонент может допустить банальную недооценку полпреда третьего по силе дивизиона.
Статистика для ставок
- «Канониры» не выигрывали в 2 своих последних поединках
- «Болтон» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- «Канониры» в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 10.50, а победа оппонента — в скромные 26.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.00.
- 2.20Реал Мадрид — Алавес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.82Севилья — Вальядолид: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.13Манчестер Сити — Уотфорд: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: «Арсенал» явно намерен наконец-то победить, и наверняка будет максимально активно атаковать.
«Канониры» постараются максимально воспользоваться фактором своего поля, и уж точно проведут матч в агрессивных атаках.
Ставка: Фора «Арсенала» -3.5 за 2.78.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.80