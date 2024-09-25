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    «Канониры» деклассируют «Болтон»

    «Арсенал» — «Болтон». Ставка (к. 2.78) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 25 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Болтон»
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    Деклан Райс
    25 сентября в 1/16 финала Кубка английской лиги по футболу сыграют «Арсенал» и «Болтон». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Болтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 25 Сентября 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 21:45 Болтон Уондерерс

    Болтон Уондерерс

  • Англия. Кубок Лиги
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» привычно ставят перед собой максимальные задачи. Ныне «Арсенал» находится на 4 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Арсенал» достаточно бледно выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась всего 8 результативными ударами.

    Арсенал Лондон — Болтон Уондерерс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда упустила победу. «Арсенал» в концовке пропустил от «Манчестер Сити» (2:2).

    При этом чуть ранее команда Микеля Артеты неудачно стартовала в Лиге чемпионов. «Пушкари» расписали мировую с «Аталантой» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Арсенал» намерен побороться за победы на нескольких фронтах. Да и настрой на Кубок лиги у «канониров» серьезный.

    Матчи против «Болтона» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Арсенал» выиграл 3 раза при одном поражении.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Тем паче, у лондонцев огромная мотивация прервать двухматчевый безвыигрышный сериал.

    «Болтон»

    Турнирное положение: Эта команда старт нынешнего чемпионата провела весьма бледно. Нынче она находится на 18 месте турнирной таблицы третьего пот рангу английского дивизиона.

    Причем «Болтон» в 6 матчах чемпионата набрал всего 7 очков. Да и забила команда всего 7 мячей при 11 пропущенных.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. «Болтон» уверенно переиграл «Рединг» (5:2).

    А вот несколько раньше команда по всем статьям уступила «Хаддерсфилду» (0:4). Зато «Барроу» был обыгран со счетом 3:2.

    В 5 своих последних матчах «Болтон» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 10 мячей при 10 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Болтон» чередует откровенно слабые поединки с приличными. Да и дать бой одному из грандов английского футбола команда явно постарается.

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    При этом «Болтон» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч. Правда, отрыв от опасной зоны лишь минимальный.

    Вот только «канониров» команда не может обыграть уже 13 лет. Да и класса команды явно может не хватить и в этом матче.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Да и оппонент может допустить банальную недооценку полпреда третьего по силе дивизиона.

    Статистика для ставок

    • «Канониры» не выигрывали в 2 своих последних поединках

    • «Болтон» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Канониры» в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 10.50, а победа оппонента — в скромные 26.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.00.

    Прогноз: «Арсенал» явно намерен наконец-то победить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    «Канониры» постараются максимально воспользоваться фактором своего поля, и уж точно проведут матч в агрессивных атаках.

    Ставка: Фора «Арсенала» -3.5 за 2.78.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.80

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    «Арсенал» — «Болтон»: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на футбол. «Канониры» деклассируют «Болтон»
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