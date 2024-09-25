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    У «Эльфсборга» сразу будут проблемы

    «АЗ Алкмаар» — «Эльфсборг». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Лига Европы, 25 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмаар» — «Эльфсборг»
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    «Эльфсборг»
    25 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Эльфсборг». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 25 Сентября 2024 года

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 19:45 Эльфсборг

    Эльфсборг

  • Борас
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    «АЗ Алкмаар»

    Турнирное положение: «АЗ Алкмаар» в новом сезоне ставит задачу выиграть чемпионат Нидерландов. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «АЗ Алкмаар» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой всего 2 раза в 6 поединках Эредивизии.

    АЗ Алкмар — Эльфсборг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «фермеры» в минувшем туре добыли три очка. Команда сломила сопротивление «Зволле» (2:1).

    При этом «АЗ Алкмаар» до того уверенно расправился с «Херенвеном» (9:1). Да и «Валвейк» был обыгран уверенно (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «фермеры» настреляли 15 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: голландцы намерены продуктивно стартовать в Лиге Европы. Да и в 3 своих последних поединках «фермеры» победили.

    При этом команда не проигрывает аж с начала апреля. Да и нынче «АЗ Алкмаар» способен обыграть кого угодно.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и в своих последних матчах «фермеры» смотрелись весьма выгодно.

    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: «Эльфсборг» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. По итогам 23 туров чемпионата Швеции команда находится на 6 позиции.

    Причем «Эльфсборг» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. В 23 поединках команда настреляла 45 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Дома она не сумела одолеть «Норрчепинг» (2:2).

    При этом до того команда сумела одолеть «Хальмстад» (1:0). Правда, чуть ранее она не смогла переиграть «Браммапойкарну» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эльфсборг» дважды покидал поле со щитом. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: шведы сильны, но крайне нестабильны. Да и оборона команды выглядит не столь уверенно.

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    Шведы не проигрывают уже 3 матча кряду. Да и дать бой команда способна кому угодно, и уж тем более голландцев скандинавы не боятся.

    В кадровом плане «Эльфсборг» выглядит достаточно скромно. При этом лидеры на месте, да и клубный лазарет относительно пуст.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не планируют.

    Статистика для ставок

    • «АЗ Алкмаар» победил в 3 своих последних матчах

    • Шведы в среднем пропускают более гола за матч

    • «Эльфсборг» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.46, а победа оппонента — в скромные 6.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.46.

    Прогноз: Голландцы нынче на ходу, и наверняка начнут встречу максимально активно.

    Номинальные хозяева явно сильнее соперника, да и в последних матчах демонстрировали высокую результативность.

    Ставка: Победа «АЗ Алкмаара» в 1 тайме за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

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    «АЗ Алкмаар» — «Эльфсборг»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 25.09.2024. Прогнозы на футбол. У «Эльфсборга» сразу будут проблемы
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