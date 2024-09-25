25 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «АЗ Алкмаар» и «Эльфсборг». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «АЗ Алкмаар» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«АЗ Алкмаар»

Турнирное положение: «АЗ Алкмаар» в новом сезоне ставит задачу выиграть чемпионат Нидерландов. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «АЗ Алкмаар» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой всего 2 раза в 6 поединках Эредивизии.

Последние матчи: «фермеры» в минувшем туре добыли три очка. Команда сломила сопротивление «Зволле» (2:1).

При этом «АЗ Алкмаар» до того уверенно расправился с «Херенвеном» (9:1). Да и «Валвейк» был обыгран уверенно (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «фермеры» настреляли 15 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: голландцы намерены продуктивно стартовать в Лиге Европы. Да и в 3 своих последних поединках «фермеры» победили.

При этом команда не проигрывает аж с начала апреля. Да и нынче «АЗ Алкмаар» способен обыграть кого угодно.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и в своих последних матчах «фермеры» смотрелись весьма выгодно.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: «Эльфсборг» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. По итогам 23 туров чемпионата Швеции команда находится на 6 позиции.

Причем «Эльфсборг» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. В 23 поединках команда настреляла 45 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Дома она не сумела одолеть «Норрчепинг» (2:2).

При этом до того команда сумела одолеть «Хальмстад» (1:0). Правда, чуть ранее она не смогла переиграть «Браммапойкарну» (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эльфсборг» дважды покидал поле со щитом. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: шведы сильны, но крайне нестабильны. Да и оборона команды выглядит не столь уверенно.

Шведы не проигрывают уже 3 матча кряду. Да и дать бой команда способна кому угодно, и уж тем более голландцев скандинавы не боятся.

В кадровом плане «Эльфсборг» выглядит достаточно скромно. При этом лидеры на месте, да и клубный лазарет относительно пуст.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не планируют.

Статистика для ставок

«АЗ Алкмаар» победил в 3 своих последних матчах

Шведы в среднем пропускают более гола за матч

«Эльфсборг» не проигрывал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.46, а победа оппонента — в скромные 6.42.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.46.

Прогноз: Голландцы нынче на ходу, и наверняка начнут встречу максимально активно.

Номинальные хозяева явно сильнее соперника, да и в последних матчах демонстрировали высокую результативность.

Ставка: Победа «АЗ Алкмаара» в 1 тайме за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.11