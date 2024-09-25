АЗ Алкмар
Эльфсборг
«АЗ Алкмаар»
Турнирное положение: «АЗ Алкмаар» в новом сезоне ставит задачу выиграть чемпионат Нидерландов. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «АЗ Алкмаар» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой всего 2 раза в 6 поединках Эредивизии.
АЗ Алкмар — Эльфсборг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «фермеры» в минувшем туре добыли три очка. Команда сломила сопротивление «Зволле» (2:1).
При этом «АЗ Алкмаар» до того уверенно расправился с «Херенвеном» (9:1). Да и «Валвейк» был обыгран уверенно (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках «фермеры» настреляли 15 мячей при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: голландцы намерены продуктивно стартовать в Лиге Европы. Да и в 3 своих последних поединках «фермеры» победили.
При этом команда не проигрывает аж с начала апреля. Да и нынче «АЗ Алкмаар» способен обыграть кого угодно.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и в своих последних матчах «фермеры» смотрелись весьма выгодно.
«Эльфсборг»
Турнирное положение: «Эльфсборг» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. По итогам 23 туров чемпионата Швеции команда находится на 6 позиции.
Причем «Эльфсборг» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. В 23 поединках команда настреляла 45 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Дома она не сумела одолеть «Норрчепинг» (2:2).
При этом до того команда сумела одолеть «Хальмстад» (1:0). Правда, чуть ранее она не смогла переиграть «Браммапойкарну» (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эльфсборг» дважды покидал поле со щитом. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: шведы сильны, но крайне нестабильны. Да и оборона команды выглядит не столь уверенно.
Шведы не проигрывают уже 3 матча кряду. Да и дать бой команда способна кому угодно, и уж тем более голландцев скандинавы не боятся.
В кадровом плане «Эльфсборг» выглядит достаточно скромно. При этом лидеры на месте, да и клубный лазарет относительно пуст.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не планируют.
Статистика для ставок
- «АЗ Алкмаар» победил в 3 своих последних матчах
- Шведы в среднем пропускают более гола за матч
- «Эльфсборг» не проигрывал в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «АЗ Алкмаар» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.46, а победа оппонента — в скромные 6.42.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.46.
- 2.20Реал Мадрид — Алавес: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.82Севилья — Вальядолид: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Голландцы нынче на ходу, и наверняка начнут встречу максимально активно.
Номинальные хозяева явно сильнее соперника, да и в последних матчах демонстрировали высокую результативность.
Ставка: Победа «АЗ Алкмаара» в 1 тайме за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.11