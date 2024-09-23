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    Сможет ли «Боавишта» оказать сопротивление «Бенфике»?

    «Боавишта» — «Бенфика». Ставка (к. 2.25) и прогноз на чемпионат Португалии 23 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Бенфика»
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    Анхель Ди Мария — игрок «Бенфики»
    23 сентября в рамках 6-го тура чемпионата Португалии сыграют «Боавишта» и «Бенфика». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Боавишта» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 23 Сентября 2024 года

    Боавишта

  • Порту
    •  Боавишта 22:15 Бенфика

    Бенфика

  • Лиссабон
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    «Боавишта»

    Турнирное положение: Команда занимает 14-е место в таблице чемпионата Португалии с 5-ю очками в активе после 5-и туров. «Боавишта» опережает зону вылета на 2 балла.

    На своем поле команда уже успела провести 2 матча, заработав только 1 очко и не забив ни одного гола. «Боавиште» нужно что-то менять, чтобы претендовать на места в середине турнирной таблицы.

    Боавишта — Бенфика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре чемпионата Португалии команда сыграла вничью с «Эштрелой» (2:2). Матчем ранее «Боавишта» также поделила очки с «Эшторилом» (0:0).

    В последних 5-и матчах команда обыграла только «Каса Пиа» (1:0), а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот период «Боавишта» забила 3 гола при 4-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Жоау Гонсалвеш, Луис Эндрик Мораес и Мигел Рейзиньо (у всех — травмы).

    Состояние команды: В прошедшем сезоне «Боавишта» боролась за выживание в чемпионате Португалии до последнего тура. В этом сезоне, видимо, команда также будет балансировать в нижней части турнирной таблицы.

    Последний раз «Боавишта» побеждала «Бенфику» со счетом 3:2 в августе 2023-го года, перевернув игру в концовке встречи.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: Команда не очень хорошо стартовала в нынешнем сезоне. После 5-и туров «Бенфика» занимает лишь 7-е место в таблице чемпионата Португалии с 10-ю очками в активе.

    Команда отстает от 1-й позиции на 5 баллов. У «Бенфики» проблемы с игрой на чужом поле, занимая по этому показателю лишь 13-ю строчку в лиге и набрав только 1 балл из 6-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» со счетом 2:1. До этого команда разгромила «Санту Клару» (4:1).

    У «Бенфики» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда 4 раза победила и однажды сыграла вничью.

    Не сыграет: Тьягу Гувейя (травма).

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    Состояние команды: На старте сезона «Бенфика» потеряла несколько очков, но у команды точно будут шансы на 1-е место в таблице.

    Одна из проблем команды — низкая результативность для топ-клуба Португалии. «Бенфика» забила 9 голов в 5-и встречах, а лучший бомбардир команды отметился лишь 1 мячом.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Бенфика» ни разу не проиграла

    • «Боавишта» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

    • В последних 5-и очных встречах «Бенфика» трижды одержала победу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.80, а победа «Боавишты» — в 11.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: Можно предположить, что «Боавишта» забьет хотя бы 1 гол. В последних матчах «Бенфика» пропускает минимум 1 мяч.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Боавишты» 0.5 больше за 2.25.

    Прогноз: Во 2-м тайме обе команды сыграют результативно.

    Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.95.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боавишта» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Боавишта» оказать сопротивление «Бенфике»?