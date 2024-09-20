20 сентября в матче 11-го тура Первой лиги России по футболу сыграют «Ротор» и «Черноморец». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Черноморец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: волгоградский коллектив отлично себя показывает в текущем сезоне Первой лиги.

Сейчас у волгоградцев 14 зачетных баллов и восьмая строчка в турнирной таблице.

Команда из Волгограда смогла восемь раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлых тура команда, которая в пролом сезоне выступала в Первой лиге, сыграла вничью с «Сочи» (0:0), «Уралом» (1:1), «Чайкой» (0:0) и «Родиной» (2:2).

До этого же «Ротор» смог победить «Тюмень» (1:0) и «Балтику» (2:0).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: все готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Дениса Бояринцева отлично смотрятся и по игре, и по результату. Это отмечают многие эксперты.

Если «Ротор» будет продолжать в том же духе, то он легко закрепится во втором по силе дивизионе страны.

«Черноморец»

Турнирное положение: новороссийцы также находятся достаточно высоко.

Сейчас команда из Новороссийска имеет в своем активе 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

«Бело-синие» смогли забить 13 мячей, а пропустили — 14.

Последние матчи: в прошлых турах новороссийский коллектив смог победить «Енисей» (2:1) и «КАМАЗ» (1:0).

До этого же «моряки» сыграли вничью с «Родиной» (2:2) и «Торпедо» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: недавно «Черноморец» сменил главного тренера. На смену Вадиму Гаранину пришел Олег Василенко. Команда сразу же заиграла и пошел результат.

Сейчас «Черноморец» является «темной лошадкой», которая может дать бой абсолютно любому сопернику.

Статистика для ставок

«Ротор» не проигрывает на протяжении 6 матчей

«Черноморец» не проигрывает на протяжении 5 матчей

В последней очной игре «Ротор» в 2023 году обыграл «Черноморец» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.05, а победа «Черноморца» — в 3.20.

ТБ 2,5 оценивается в 2.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.53.

Прогноз: команды очень любят играть вничью, поэтому вполне может быть, что снова завершат баталию не выявив победителя.

Ставка: ничья за 3.05.

Прогноз: «Черноморец» стал играть в более атакующий футбол, поэтому команду могут забить друг другу в этой игре.

Ставка: обе забьют за 2.17.