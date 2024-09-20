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    «Ротор» и «Черноморец» сыграют вничью?!

    «Ротор» — «Черноморец». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, Первая лига России, 20 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Черноморец»
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    «Ротор»
    20 сентября в матче 11-го тура Первой лиги России по футболу сыграют «Ротор» и «Черноморец». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «Черноморец», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 20 Сентября 2024 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 19:30 Черноморец

    Черноморец

  • Новороссийск
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: волгоградский коллектив отлично себя показывает в текущем сезоне Первой лиги.

    Сейчас у волгоградцев 14 зачетных баллов и восьмая строчка в турнирной таблице.

    Команда из Волгограда смогла восемь раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых тура команда, которая в пролом сезоне выступала в Первой лиге, сыграла вничью с «Сочи» (0:0), «Уралом» (1:1), «Чайкой» (0:0) и «Родиной» (2:2).

    До этого же «Ротор» смог победить «Тюмень» (1:0) и «Балтику» (2:0).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Не сыграют: все готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Дениса Бояринцева отлично смотрятся и по игре, и по результату. Это отмечают многие эксперты.

    Если «Ротор» будет продолжать в том же духе, то он легко закрепится во втором по силе дивизионе страны.

    «Черноморец»

    Турнирное положение: новороссийцы также находятся достаточно высоко.

    Сейчас команда из Новороссийска имеет в своем активе 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

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    • «Бело-синие» смогли забить 13 мячей, а пропустили — 14.

    Последние матчи: в прошлых турах новороссийский коллектив смог победить «Енисей» (2:1) и «КАМАЗ» (1:0).

    До этого же «моряки» сыграли вничью с «Родиной» (2:2) и «Торпедо» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: недавно «Черноморец» сменил главного тренера. На смену Вадиму Гаранину пришел Олег Василенко. Команда сразу же заиграла и пошел результат.

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    Сейчас «Черноморец» является «темной лошадкой», которая может дать бой абсолютно любому сопернику.

    Статистика для ставок

    • «Ротор» не проигрывает на протяжении 6 матчей

    • «Черноморец» не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • В последней очной игре «Ротор» в 2023 году обыграл «Черноморец» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.05, а победа «Черноморца» — в 3.20.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.53.

    Прогноз: команды очень любят играть вничью, поэтому вполне может быть, что снова завершат баталию не выявив победителя.

    Ставка: ничья за 3.05.

    Прогноз: «Черноморец» стал играть в более атакующий футбол, поэтому команду могут забить друг другу в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 2.17.

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    «Ротор» — «Черноморец»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на футбол. «Ротор» и «Черноморец» сыграют вничью?!
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