Ротор
Черноморец
«Ротор»
Турнирное положение: волгоградский коллектив отлично себя показывает в текущем сезоне Первой лиги.
Сейчас у волгоградцев 14 зачетных баллов и восьмая строчка в турнирной таблице.
Команда из Волгограда смогла восемь раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых тура команда, которая в пролом сезоне выступала в Первой лиге, сыграла вничью с «Сочи» (0:0), «Уралом» (1:1), «Чайкой» (0:0) и «Родиной» (2:2).
До этого же «Ротор» смог победить «Тюмень» (1:0) и «Балтику» (2:0).
Не сыграют: все готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Дениса Бояринцева отлично смотрятся и по игре, и по результату. Это отмечают многие эксперты.
Если «Ротор» будет продолжать в том же духе, то он легко закрепится во втором по силе дивизионе страны.
«Черноморец»
Турнирное положение: новороссийцы также находятся достаточно высоко.
Сейчас команда из Новороссийска имеет в своем активе 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
«Бело-синие» смогли забить 13 мячей, а пропустили — 14.
Последние матчи: в прошлых турах новороссийский коллектив смог победить «Енисей» (2:1) и «КАМАЗ» (1:0).
До этого же «моряки» сыграли вничью с «Родиной» (2:2) и «Торпедо» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: недавно «Черноморец» сменил главного тренера. На смену Вадиму Гаранину пришел Олег Василенко. Команда сразу же заиграла и пошел результат.
Сейчас «Черноморец» является «темной лошадкой», которая может дать бой абсолютно любому сопернику.
Статистика для ставок
- «Ротор» не проигрывает на протяжении 6 матчей
- «Черноморец» не проигрывает на протяжении 5 матчей
- В последней очной игре «Ротор» в 2023 году обыграл «Черноморец» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.05, а победа «Черноморца» — в 3.20.
ТБ 2,5 оценивается в 2.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.53.
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Прогноз: команды очень любят играть вничью, поэтому вполне может быть, что снова завершат баталию не выявив победителя.
Ставка: ничья за 3.05.
Прогноз: «Черноморец» стал играть в более атакующий футбол, поэтому команду могут забить друг другу в этой игре.
Ставка: обе забьют за 2.17.