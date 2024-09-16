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23:28Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм»
22:15«Рубин» уступил на своем поле «Крыльям Советов» в матче РПЛ
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2.00
Прогноз на матч Оренбург — Локомотив Футбол Сегодня в 12:00
2.38 Прогноз на матч Факел — Пари НН Футбол Сегодня в 14:15
2.30 Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед Футбол Сегодня в 14:30
1.94 Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев Хоккей Сегодня в 14:30
2.96 Прогноз на матч Мальорка — Вильярреал Футбол Сегодня в 15:00
2.00 Прогноз на матч Комо — Болонья Футбол Сегодня в 16:00
3.30 Прогноз на матч ЦСКА — Зенит Футбол Сегодня в 16:30
2.13 Прогноз на матч Фрайбург — Бохум Футбол Сегодня в 16:30
1.82 Прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион Футбол Сегодня в 16:30
1.82 Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер Футбол Сегодня в 16:30
2.27 Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт Футбол Сегодня в 16:30
2.60 Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт Футбол Сегодня в 16:30
1.71 Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест Футбол Сегодня в 17:00
2.10 Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Хоккей Сегодня в 17:00
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