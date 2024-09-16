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    «Антальяспор» быстро добьется своего

    «Антальяспор» — «Адана Демирспор». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Суперлига, 16 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Антальяспор» — «Адана Демирспор»
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    «Антальяспор»
    16 сентября в 5-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Антальяспор» и «Адана Демирспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Антальяспор» — «Адана Демирспор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 16 Сентября 2024 года

    Антальяспор

  • Антальяспор
    •  Антальяспор 20:00 Адана Демирспор

    Адана Демирспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Антальяспор»

    Турнирное положение: Эта команда в новом сезоне стартовала весьма скромно. На данный момент она находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Антальяспор» в 4 матчах настрелял 7 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой аж 11 раз.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Башакшехиру» она уступила разгромно (2:5).

    А вот до того «Антальяспор» переиграл «Хатайспор» (3:2). Правда, поединок с «Бешикташем» завершился коллизией (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Антальцы вполне способны избежать борьбы за выживание. Вот только команде нужно срочно начать набирать очки.

    Поединки против «Адана Демирспора» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Антальяспор» проиграл 3 раза при всего одной виктории.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в последней майской очной встрече антальцы победили (2:1).

    «Адана Демирспор»

    Турнирное положение: Нынешний чемпионат команда начала крайне слабо. Сейчас она замыкает турнирную таблицу чемпионата Турции.

    Причем «Адана Демирспор» в 4 стартовых турах Суперлиги набрал 1 очко. Да и пропустила команда уже 10 мячей.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда cнова не смогла разжиться тремя очками. «Адана Демирспор» дома был бит «Галатасараем» (1:5).

    До того команда не сумела одолеть «Касымпашу» (2:2). Да и поединок с «Ризеспором» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Адана Демирспор» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Толга Календер — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Адана Демирспор» явно стартовал не так, как планировал. Да и забила команда всего 4 мяча в 4 матчах чемпионата.

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    При этом «Адана Демирспор» в четырех первых турах чемпионата проиграл 3 раза. Правда, календарь у команды был явно не самым простым.

    Нет сомнений, гости постараются разжиться очками. Да и пора бы команде отрываться от дна турнирной таблицы.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Состав у команды по именам выглядит неплохо, да и пора бы ей выбираться из кризиса.

    Статистика для ставок

    • «Адана Демирспор» в среднем забивает гол за матч

    • Обе команды в среднем пропускают больше 2 голов за матч

    • «Адана Демирспор» в 4 матчах чемпионата набрал всего 1 зачетный балл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.18, а победа оппонента — в скромные 4.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.29.

    Прогноз: Антальцы явно намерены побороться за высокие места, и явно не должны терять очки на ровном месте.

    «Антальяспор» выглядит монолитнее соперника, и наверняка начнет матч максимально активно.

    Ставка: Победа «Антальяспора» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.18

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    «Антальяспор» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на футбол. «Антальяспор» быстро добьется своего
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