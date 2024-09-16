«Антальяспор» быстро добьется своего

Антальяспор
Адана Демирспор
«Антальяспор»
Турнирное положение: Эта команда в новом сезоне стартовала весьма скромно. На данный момент она находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Антальяспор» в 4 матчах настрелял 7 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой аж 11 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. «Башакшехиру» она уступила разгромно (2:5).
А вот до того «Антальяспор» переиграл «Хатайспор» (3:2). Правда, поединок с «Бешикташем» завершился коллизией (2:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 12 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Антальцы вполне способны избежать борьбы за выживание. Вот только команде нужно срочно начать набирать очки.
Поединки против «Адана Демирспора» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Антальяспор» проиграл 3 раза при всего одной виктории.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в последней майской очной встрече антальцы победили (2:1).
«Адана Демирспор»
Турнирное положение: Нынешний чемпионат команда начала крайне слабо. Сейчас она замыкает турнирную таблицу чемпионата Турции.
Причем «Адана Демирспор» в 4 стартовых турах Суперлиги набрал 1 очко. Да и пропустила команда уже 10 мячей.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда cнова не смогла разжиться тремя очками. «Адана Демирспор» дома был бит «Галатасараем» (1:5).
До того команда не сумела одолеть «Касымпашу» (2:2). Да и поединок с «Ризеспором» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Адана Демирспор» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 12 пропущенных.
Не сыграют: Толга Календер — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Адана Демирспор» явно стартовал не так, как планировал. Да и забила команда всего 4 мяча в 4 матчах чемпионата.
При этом «Адана Демирспор» в четырех первых турах чемпионата проиграл 3 раза. Правда, календарь у команды был явно не самым простым.
Нет сомнений, гости постараются разжиться очками. Да и пора бы команде отрываться от дна турнирной таблицы.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Состав у команды по именам выглядит неплохо, да и пора бы ей выбираться из кризиса.
Статистика для ставок
- «Адана Демирспор» в среднем забивает гол за матч
- Обе команды в среднем пропускают больше 2 голов за матч
- «Адана Демирспор» в 4 матчах чемпионата набрал всего 1 зачетный балл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Антальяспор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 4.18, а победа оппонента — в скромные 4.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.70 и 2.29.
- 2.54Тоттенхэм — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.04Динамо — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 14:15
- 2.25Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: Антальцы явно намерены побороться за высокие места, и явно не должны терять очки на ровном месте.
«Антальяспор» выглядит монолитнее соперника, и наверняка начнет матч максимально активно.
Ставка: Победа «Антальяспора» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.18