13 сентября в 18-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Нефтчи» Фергана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пахтакор»

Турнирное положение: Ташкентцам чемпионская гонка нынче не светит. Нынче команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» не столь мощно выглядит в атаке. В 17 матчах чемпионата команда отличилась 25 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Пахтакор» минимально одолел «Согдиану».

После того команда Максима Шацких вылетела в полуфинале Кубка Узбекистана от «Навбахора». Соперник был точнее в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пахтакор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пахтакор» не пропускал в 2 своих последних матчах. Да и отставание от 2 места составляет всего 4 очка.

Матчи против ферганцев для команды традиционно складываются достаточно успешно. Из 5 последних очных поединков «Пахтакор» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Опытнейший Драган Черан и его партнеры явно намерены подняться повыше в таблице.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана бьется за самые высокие места. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Нефтчи» Фергана в 17 матчах чемпионата победил 7 раз. А вот в свои ворота команда пропустила всего 16 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Нефтчи» Фергана дома легко расправился с «Олимпиком» (3:0).

А вот несколько раньше команда разгромно уступила «Согдиане» (0:3). Зато с «Металлургом» Бекабад была подписана мировая (0:0).

В 5 своих последних матчах «Нефтчи» Фергана победил 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Отставание от 3 места составляет всего 4 очка. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.

При этом «Нефтчи» Фергана в июльской очной встрече уступила «Пахтакору». Тогда команда пропустила 2 безответных мяча.

Между тем, ферганцы крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно бледными.

Нет сомнений, что номинальные едут в гости за очками. Да и оборона ташкентцев частенько совершает результативные сбои.

Статистика для ставок

«Пахтакор» не пропускал в 2 своих последних матчах

«Нефтчи» Фергана в среднем забивает фактически гол за матч

«Пахтакор» в среднем забивает больше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: Команда Шацких сражается за самые высокие места, и явно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, который к тому же крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Пахтакора» в 1 тайме за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21