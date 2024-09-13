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    «Пахтакор» сразу полетит в атаку!

    «Пахтакор» — «Нефтчи» Фергана. Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 13 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Пахтакор Прогнозы на Нефтчи Фергана
    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Нефтчи» Фергана
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    Драган Черан
    13 сентября в 18-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Пахтакор» — «Нефтчи» Фергана, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 13 Сентября 2024 года

    Пахтакор

  • Ташкент
    •  Пахтакор 17:30 Нефтчи Фергана

    Нефтчи Фергана

  • Фергана
    •

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: Ташкентцам чемпионская гонка нынче не светит. Нынче команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Пахтакор» не столь мощно выглядит в атаке. В 17 матчах чемпионата команда отличилась 25 забитыми мячами.

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Пахтакор» минимально одолел «Согдиану».

    После того команда Максима Шацких вылетела в полуфинале Кубка Узбекистана от «Навбахора». Соперник был точнее в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пахтакор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пахтакор» не пропускал в 2 своих последних матчах. Да и отставание от 2 места составляет всего 4 очка.

    Матчи против ферганцев для команды традиционно складываются достаточно успешно. Из 5 последних очных поединков «Пахтакор» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Опытнейший Драган Черан и его партнеры явно намерены подняться повыше в таблице.

    «Нефтчи» Фергана

    Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана бьется за самые высокие места. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы чемпионата.

    Причем «Нефтчи» Фергана в 17 матчах чемпионата победил 7 раз. А вот в свои ворота команда пропустила всего 16 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Нефтчи» Фергана дома легко расправился с «Олимпиком» (3:0).

    А вот несколько раньше команда разгромно уступила «Согдиане» (0:3). Зато с «Металлургом» Бекабад была подписана мировая (0:0).

    В 5 своих последних матчах «Нефтчи» Фергана победил 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Отставание от 3 места составляет всего 4 очка. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.

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    При этом «Нефтчи» Фергана в июльской очной встрече уступила «Пахтакору». Тогда команда пропустила 2 безответных мяча.

    Между тем, ферганцы крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно бледными.

    Нет сомнений, что номинальные едут в гости за очками. Да и оборона ташкентцев частенько совершает результативные сбои.

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Нефтчи» Фергана в среднем забивает фактически гол за матч

    • «Пахтакор» в среднем забивает больше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

    Прогноз: Команда Шацких сражается за самые высокие места, и явно сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, который к тому же крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Пахтакора» в 1 тайме за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    «Пахтакор» — «Нефтчи» Фергана: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. «Пахтакор» сразу полетит в атаку!
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