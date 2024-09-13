Пахтакор
Нефтчи Фергана
«Пахтакор»
Турнирное положение: Ташкентцам чемпионская гонка нынче не светит. Нынче команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Пахтакор» не столь мощно выглядит в атаке. В 17 матчах чемпионата команда отличилась 25 забитыми мячами.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Пахтакор» минимально одолел «Согдиану».
После того команда Максима Шацких вылетела в полуфинале Кубка Узбекистана от «Навбахора». Соперник был точнее в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Пахтакор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при всего 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пахтакор» не пропускал в 2 своих последних матчах. Да и отставание от 2 места составляет всего 4 очка.
Матчи против ферганцев для команды традиционно складываются достаточно успешно. Из 5 последних очных поединков «Пахтакор» выиграл 3 раза при 2 коллизиях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. Опытнейший Драган Черан и его партнеры явно намерены подняться повыше в таблице.
«Нефтчи» Фергана
Турнирное положение: «Нефтчи» Фергана бьется за самые высокие места. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Нефтчи» Фергана в 17 матчах чемпионата победил 7 раз. А вот в свои ворота команда пропустила всего 16 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Нефтчи» Фергана дома легко расправился с «Олимпиком» (3:0).
А вот несколько раньше команда разгромно уступила «Согдиане» (0:3). Зато с «Металлургом» Бекабад была подписана мировая (0:0).
В 5 своих последних матчах «Нефтчи» Фергана победил 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Отставание от 3 места составляет всего 4 очка. Вот только средняя результативность едва превышает гол за матч.
При этом «Нефтчи» Фергана в июльской очной встрече уступила «Пахтакору». Тогда команда пропустила 2 безответных мяча.
Между тем, ферганцы крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с откровенно бледными.
Нет сомнений, что номинальные едут в гости за очками. Да и оборона ташкентцев частенько совершает результативные сбои.
Статистика для ставок
- «Пахтакор» не пропускал в 2 своих последних матчах
- «Нефтчи» Фергана в среднем забивает фактически гол за матч
- «Пахтакор» в среднем забивает больше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаЗавтра в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Команда Шацких сражается за самые высокие места, и явно сразу будет активно атаковать.
Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, который к тому же крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Пахтакора» в 1 тайме за 2.41.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.21