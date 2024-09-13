«Кордова» примет на своем поле «Депортиво» в пятом туре испанской Сегунды. Поединок состоится 13 сентября и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кордова» — «Депортиво», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кордова»

Турнирное положение: Андалузский коллектив прошлый сезон провел в третьем дивизионе и занял там второе место в одной из групп, и через плей-офф пробился в Сегунде.

Во второй по рангу лиге «Кордова» после четырех туров набрала два очка и идет предпоследней. У нее две ничьи и два фиаско, забито три гола при шести пропущенных.

Последние матчи: «Бело-зеленые» в текущем чемпионате проиграли обе выездные встречи, уступив со счетом 0:1 «Мирандесу» и со счетом 1:3 «Эльче». А обе домашние игры они свели вничью, поделив очки с «Бургосом» 2:2 и «Малагой» 0:0 в прошлом туре.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: В рамках текущего розыгрыша Сегунды «Кордова» еще не побеждала, расписав две мировые и дважды уступив. А до этого еще в рамках третьей лиги у команды была 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой она дважды расходилась миром и отпраздновала пять викторий, но четыре из них с минимальной разницей.

«Депортиво»

Турнирное положение: Клуб из Ла-Коруньи также прошлый сезон провел в третьем дивизионе и стал там победителем одной из групп, благодаря чему и получил прямой билет в Сегунду.

Во второй испанской лиге «Депортиво» после четырех туров набрал четыре очка и находится в середине таблицы, раз выиграв, раз сыграв в ничью и дважды уступив, разница мячей — 3:4.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В первых двух турах первенства чемпион Испании 2000 года проиграл, поочередно уступив на своем поле 0:1 «Овьедо» и на выезде 1:2 «Уэске». В третьем игровом дне «турки» переиграли в домашней игре «Ферроль» 1:0, после чего поделили очки в гостях с «Гранадой» — 1:1.

Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: Стоит отметить, что проигрышами на старте нового чемпионата «Депортиво» прервал свою 21-матчевую серию без фиаско в официальных встречах. Но все поединки в это время были сыграны в рамках третьего дивизиона.

А не забивали «сине-белые» лишь в одном поединке из 25 предыдущих в официальных играх.

Статистика для ставок

Пять из шести предыдущих очных игр данных клубов завершились вничью и раз победил «Депор»

В трех из пяти предыдущих очных встреч данных команд играла ставка обе забьют

Семь последних матчей между этими командами завершились на тотал меньше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кордовы» — 2.64, победа «Депортиво» — 2.83, ничья — 3.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.56 и 1.51 соответственно.

Прогноз: Обе команды весьма скромно смотрятся в атаке и между собой в последнее время играли только по низам. В общем, здесь напрашивается в первую очередь ставка на крайне низовой исход.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.91.

Прогноз: И так как в очных противостояниях они в последнее время часто делили очки между собой, то еще здесь поставим на ничью.

Ставка: ничья 3.10.