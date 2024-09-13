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    «Кордова» — «Депортиво». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 13 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кордова» — «Депортиво»
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    «Депортиво»
    «Кордова» примет на своем поле «Депортиво» в пятом туре испанской Сегунды. Поединок состоится 13 сентября и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кордова» — «Депортиво», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 13 Сентября 2024 года

    Кордова

  • Испания. Сегунда
    •  Кордова 21:30 Депортиво

    Депортиво

  • Ла-Корунья
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    «Кордова»

    Турнирное положение: Андалузский коллектив прошлый сезон провел в третьем дивизионе и занял там второе место в одной из групп, и через плей-офф пробился в Сегунде.

    Во второй по рангу лиге «Кордова» после четырех туров набрала два очка и идет предпоследней. У нее две ничьи и два фиаско, забито три гола при шести пропущенных.

    Последние матчи: «Бело-зеленые» в текущем чемпионате проиграли обе выездные встречи, уступив со счетом 0:1 «Мирандесу» и со счетом 1:3 «Эльче». А обе домашние игры они свели вничью, поделив очки с «Бургосом» 2:2 и «Малагой» 0:0 в прошлом туре.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: В рамках текущего розыгрыша Сегунды «Кордова» еще не побеждала, расписав две мировые и дважды уступив. А до этого еще в рамках третьей лиги у команды была 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой она дважды расходилась миром и отпраздновала пять викторий, но четыре из них с минимальной разницей.

    «Депортиво»

    Турнирное положение: Клуб из Ла-Коруньи также прошлый сезон провел в третьем дивизионе и стал там победителем одной из групп, благодаря чему и получил прямой билет в Сегунду.

    Во второй испанской лиге «Депортиво» после четырех туров набрал четыре очка и находится в середине таблицы, раз выиграв, раз сыграв в ничью и дважды уступив, разница мячей — 3:4.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В первых двух турах первенства чемпион Испании 2000 года проиграл, поочередно уступив на своем поле 0:1 «Овьедо» и на выезде 1:2 «Уэске». В третьем игровом дне «турки» переиграли в домашней игре «Ферроль» 1:0, после чего поделили очки в гостях с «Гранадой» — 1:1.

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: Стоит отметить, что проигрышами на старте нового чемпионата «Депортиво» прервал свою 21-матчевую серию без фиаско в официальных встречах. Но все поединки в это время были сыграны в рамках третьего дивизиона.

    А не забивали «сине-белые» лишь в одном поединке из 25 предыдущих в официальных играх.

    Статистика для ставок

    • Пять из шести предыдущих очных игр данных клубов завершились вничью и раз победил «Депор»

    • В трех из пяти предыдущих очных встреч данных команд играла ставка обе забьют

    • Семь последних матчей между этими командами завершились на тотал меньше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кордовы» — 2.64, победа «Депортиво» — 2.83, ничья — 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.56 и 1.51 соответственно.

    Прогноз: Обе команды весьма скромно смотрятся в атаке и между собой в последнее время играли только по низам. В общем, здесь напрашивается в первую очередь ставка на крайне низовой исход.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.91.

    Прогноз: И так как в очных противостояниях они в последнее время часто делили очки между собой, то еще здесь поставим на ничью.

    Ставка: ничья 3.10.

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    «Кордова» — «Депортиво»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. Новички поделят очки между собой
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