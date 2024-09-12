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    «Васко да Гама» сможет пройти дальше

    «Атлетико Паранаэнсе» — «Васко да Гама». Ставка (к. 1.92) и прогноз на Кубок Бразилии 12 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Паранаэнсе» — «Васко да Гама»
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    Димитри Пайе играет сейчас за «Васко»
    12 сентября в ответном четвертьфинале Кубка Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Паранаэнсе» и «Васко да Гама». Начало встречи — 3:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» — «Васко да Гама», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 15 Сентября 2024 года

    Атлетико Паранаэнсе

  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Паранаэнсе 00:30 Форталеза

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: сейчас «Атлетико Паранаэнсе» в чемпионате Бразилии занимает только 12-е место с 29 очками. Не тот результат, на который рассчитывает руководство.

    Последние матчи: в первой игре четвертьфинала клуб из штата Парана уступил на выезде «Васко да Гама» со счетом 1:2. «Атлетико» первым открыл счет усилиями Кристиана, но затем в конце соперник смог забить два мяча и вырвать победу.

    В Серии А «Атлетико Паранаэнсе» проиграл на своем поле «Палмейрасу» (0:2).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован Ди Йорио, травма у Фернандиньо.

    Состояние команды: в начале сезона команду возглавил один из лучших бразильских тренеров Кука, но у него не задалось, и он ушел в оставку с поста главного тренера. Сейчас во главе команды 33-летний уругваец Мартин Варини, довольно спорная и неизвестная фигура, для которого «Атлетико» почти дебют в тренерской карьере.

    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: в чемпионате Бразилии команда Рафаэля Пайвы идет на высоком для себя 8-м месте. В прошлом сезоне она чуть не покинула элитный дивизион.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в первой игре «Васко да Гама» одержал волевую победу со счетом 2:1, забив оба гола в самой концовке встречи. Отличились Хосе Родригес и ветеран Уго Мура. Матч получился очень грубым и нервным, а судья охотно раздавал карточки направо и налево.

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    В чемпионате Бразилии «Васко да Гама» победил в гостях «Виторию» (1:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован Жоао Виктор, травмы у Адсона и Паулиньо.

    Состояние команды: «Васко да Гама» обладает довольно сыгранным и неплохим составом, где есть немало опытных футболистов и восходящих звездочек. Немаловажно и то, что не было тренерской отставки с начала сезона, что для Бразилии редкость.

    Статистика для ставок

    • В первом матче «Васко да Гама» выиграл дома 2:1

    • Матч в чемпионате завершился также их победой с таким же счетом

    • Первая игра Серии А этого сезона на на поле «Атлетико» завершилась победой хозяев со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико Паранаэнсе» дают 1,88, а на «Васко да Гама» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,76, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,06.

    Прогноз: «Васко да Гама» гораздо сильнее и солиднее смотрится по ходу этого сезона, и должен сохранить нужный для себя счет и выйти в полуфинал. Состав у команды сейчас собрался неплохой, да и тренерский штаб неплохо себя проявляет.

    Ставка: «Васко да Гама» не проиграет за 1,92.

    Прогноз: также можно рискнуть и забрать чистую победу гостей. «Атлетико» будет раскрываться, а «Васко» отлично играет на контратаках.

    Ставка: победа «Васко да Гама» за 4,70.

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    «Атлетико Паранаэнсе» — «Васко да Гама»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.09.2024. Прогнозы на футбол. «Васко да Гама» сможет пройти дальше
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