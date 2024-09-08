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    Североирландцам ничего не светит?!

    Болгария — Северная Ирландия. Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, Лига наций, 8 сентября 2024 года

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    Сборная Северной Ирландии
    8 сентября во 2-м туре дивизиона C Лиги наций по футболу сыграют Болгария и Северная Ирландия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Болгария — Северная Ирландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 08 Сентября 2024 года

    Болгария

  • София
    •  Болгария 19:00 Северная Ирландия

    Северная Ирландия

  • Лига наций УЕФА. C3
    •

    Болгария

    Турнирное положение: Болгары стартовали в Лиге наций не столь удачно. Команда добыла ничью в матче с Белоруссией (0:0).

    При этом Болгария явно намерена побороться за 1 место в группе. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не выходит.

    Болгария — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не забила белорусам. А вот до того не болгары расписали мировую со Словенией (1:1).

    Чуть раньше Болгария сыграла вничью еще с румынами (0:0). Да и азербайджанцев команда не обыграла (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Филип Крастев — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Болгары явно мечтают победить в дивизионе C. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.

    Поединки с североирландцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних матчей Болгария выиграла 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что хозяева мотивированы добыть первую победу в турнире. Да и соперник не выглядит уж столь монолитно.

    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Северная Ирландия явно намеревается побороться за победу в группе. Причем главными конкурентами команды будут как раз болгары.

    Причем Северная Ирландия в стартовом туре добыла три очка. Со счетом 2:0 был обыгран ершистый Люксембург.

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    • Последние матчи: Североирландцы выиграли в двух своих последних матчах. Андоррцы были обыграны уверенно (2:0).

    При этом контрольный поединок с Испанией был проигран вчистую (1:5). Зато шотландцев команда минимально обыграла.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Северная Ирландия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в последних матчах команда смотрелась достаточно монолитно. Вот только оппоненты были не особо статуcными.

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    При этом Северная Ирландия давно не обыгрывала болгар. Последняя виктория случилась еще 45 (!) лет назад.

    Тем не менее, команда постарается выиграть в стартовом матче Лиги наций. Вот только в трех своих последних поединках североирландцы уступили.

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и вообще, тылы команды в последних матчах весьма надежны и крепки.

    Статистика для ставок

    • Северная Ирландия выиграла в 2 своих последних поединках

    • Болгария не проигрывает с октября минувшего года

    • Северная Ирландия уже 45 лет не обыгрывала болгар

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Болгария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.07.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.60 и 1.57.

    Прогноз: Болгары выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Болгария намерена побороться за первое место в группе, к тому же традиционно успешно противостоит североирландцам.

    Ставка: Победа Болгарии за 2.61.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

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    Болгария — Северная Ирландия: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. Североирландцам ничего не светит?!
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