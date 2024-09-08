8 сентября во 2-м туре дивизиона C Лиги наций по футболу сыграют Болгария и Северная Ирландия. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Болгария — Северная Ирландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Болгария

Турнирное положение: Болгары стартовали в Лиге наций не столь удачно. Команда добыла ничью в матче с Белоруссией (0:0).

При этом Болгария явно намерена побороться за 1 место в группе. Вот только проблемы с реализацией решить все никак не выходит.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не забила белорусам. А вот до того не болгары расписали мировую со Словенией (1:1).

Чуть раньше Болгария сыграла вничью еще с румынами (0:0). Да и азербайджанцев команда не обыграла (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Филип Крастев — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Болгары явно мечтают победить в дивизионе C. Вот только забивает команда в среднем реже гола за матч.

Поединки с североирландцами для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних матчей Болгария выиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что хозяева мотивированы добыть первую победу в турнире. Да и соперник не выглядит уж столь монолитно.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Северная Ирландия явно намеревается побороться за победу в группе. Причем главными конкурентами команды будут как раз болгары.

Причем Северная Ирландия в стартовом туре добыла три очка. Со счетом 2:0 был обыгран ершистый Люксембург.

Последние матчи: Североирландцы выиграли в двух своих последних матчах. Андоррцы были обыграны уверенно (2:0).

При этом контрольный поединок с Испанией был проигран вчистую (1:5). Зато шотландцев команда минимально обыграла.

Вообще, в 5 своих последних матчах Северная Ирландия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в последних матчах команда смотрелась достаточно монолитно. Вот только оппоненты были не особо статуcными.

При этом Северная Ирландия давно не обыгрывала болгар. Последняя виктория случилась еще 45 (!) лет назад.

Тем не менее, команда постарается выиграть в стартовом матче Лиги наций. Вот только в трех своих последних поединках североирландцы уступили.

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь обороняться. Да и вообще, тылы команды в последних матчах весьма надежны и крепки.

Статистика для ставок

Северная Ирландия выиграла в 2 своих последних поединках

Болгария не проигрывает с октября минувшего года

Северная Ирландия уже 45 лет не обыгрывала болгар

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Болгария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.07.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.60 и 1.57.

Прогноз: Болгары выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Болгария намерена побороться за первое место в группе, к тому же традиционно успешно противостоит североирландцам.

Ставка: Победа Болгарии за 2.61.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60