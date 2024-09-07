7 сентября в матче седьмого тура отбора на чемпионат мира 2026 года по футболу сыграют Уругвай и Парагвай. Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Парагвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвай после шести туров отбора на ЧМ-2026 занимает вторую позицию, отставая на два очка от Аргентины и на одно опережая третью Колумбию.

Команда хорошо выступила на летнем Кубке Америки, где заняла третье место после того, как в полуфинале с минимальным счетом проиграла Колумбии (0:1).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле разошлась миром с Гватемалой (1:1).

Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был официальным, а другой — контрольным.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах (официальных и товарищеских) Уругвай проиграл лишь раз при шести победах и двух ничьих.

Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле и против соперника, у которого явно не лучшая форма.

Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвай не лучшим образом проводит отбор на ЧМ-2026, занимая седьмую строчку(зона плей-офф) и отставая на два балла от проходной топ-6.

Команда неудачно выступила на Кубке Южной Америки, не сумев выйти в плей-офф. В своей группе она заняла четвертое место, пропустив вперед Колумбию, Бразилию и Коста-Рику.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Кубка Америки сборная проиграла Коста-Рике (1:2).

Это поражение стало для коллектива третьим кряду в поединках, которые были официальными и пришлись на континентальное первенство.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были контрольными и официальными, Парагвай выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.

Такая форма не сулит гостям шансов даже на ничью, особенно если учесть, что игра состоится на чужом поле против соперника, который явно превосходит их в классе.

Антонио Санабрия — автор единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Уругвая забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах Парагвая забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Парагвая забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,55. Ничья — в 3.95, успех Парагвая — в 6.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных (включая и формально) поединков.

И хотя лишь в одном из пяти последних игр хозяев забивали меньше 2,5 голов, то, что соперник не проявляет надежности своих тылов, позволяет им рассчитывать на такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в трех последних матчах Парагвая было именно так.

Ставка: обе команды забьют за 2.10