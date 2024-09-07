Уругвай
Парагвай
Уругвай
Турнирное положение: Уругвай после шести туров отбора на ЧМ-2026 занимает вторую позицию, отставая на два очка от Аргентины и на одно опережая третью Колумбию.
Команда хорошо выступила на летнем Кубке Америки, где заняла третье место после того, как в полуфинале с минимальным счетом проиграла Колумбии (0:1).
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле разошлась миром с Гватемалой (1:1).
Эта мировая оформила беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, один из которых был официальным, а другой — контрольным.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах (официальных и товарищеских) Уругвай проиграл лишь раз при шести победах и двух ничьих.
Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле и против соперника, у которого явно не лучшая форма.
Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Парагвай
Турнирное положение: Парагвай не лучшим образом проводит отбор на ЧМ-2026, занимая седьмую строчку(зона плей-офф) и отставая на два балла от проходной топ-6.
Команда неудачно выступила на Кубке Южной Америки, не сумев выйти в плей-офф. В своей группе она заняла четвертое место, пропустив вперед Колумбию, Бразилию и Коста-Рику.
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Кубка Америки сборная проиграла Коста-Рике (1:2).
Это поражение стало для коллектива третьим кряду в поединках, которые были официальными и пришлись на континентальное первенство.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были контрольными и официальными, Парагвай выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.
Такая форма не сулит гостям шансов даже на ничью, особенно если учесть, что игра состоится на чужом поле против соперника, который явно превосходит их в классе.
Антонио Санабрия — автор единственного гола команды в отборе на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Уругвая забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах Парагвая забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Парагвая забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,55. Ничья — в 3.95, успех Парагвая — в 6.60.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних выездных (включая и формально) поединков.
И хотя лишь в одном из пяти последних игр хозяев забивали меньше 2,5 голов, то, что соперник не проявляет надежности своих тылов, позволяет им рассчитывать на такой сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в трех последних матчах Парагвая было именно так.
Ставка: обе команды забьют за 2.10