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    Сумеют ли «самураи» разгромить китайцев?

    Япония — Китай. Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 5 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Япония — Китай
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    Сборная Японии
    5 сентября в 1-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Япония и Китай. Начало игры — в 13:35 мск. Ставка и прогноз на матч Япония — Китай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 06 Сентября 2024 года

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    Япония

    Турнирное положение: Япония явно поборется за одно из первых двух мест в группе. «Самураи» нынче весьма сильны!

    При этом сборная Японии на предыдущем этапе квалификации выиграла свою группу. В 6 матчах «самураи» добыли 6 побед.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. Японцы разгромили Сирию (5:0).

    А вот до того Япония уверенно переиграла Мьянму (5:0). Да и поединок со сборной КНДР принес победный результат (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках она забила 15 раз, пропустив в свои ворота лишь 2 мяча.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Японцы во втором раунде квалификации на Мундиаль не пропустили ни одного мяча. Да и забили «самураи» аж 24 мяча в 6 поединках.

    Матчи с Китаем для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних поединков Япония выиграла 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с победы. Тем более, оппонент не блещет стабильностью результатов.

    Китай

    Турнирное положение: Китай явно намеревается оказаться в первой четверке. Вот только конкуренты у команды весьма серьезные.

    Причем Китай нам предыдущем этапе квалификации занял 2 место в своем квартете. Команда пропустила вперед только сильную сборную Южной Кореи.

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    • Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Китайцы минимально уступили южнокорейцам.

    При этом поединок с Таиландом завершился подписанием мировой (1:1). Зато с Сингапуром команда справилась уверенно (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Китай победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: победы даются команде довольно непросто. Да и стабильностью результатов китайцы не блещут.

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    При этом Китай не может обыграть японцев уже почти 44 года. К слову, та виктория была единственной над «самураями» в истории.

    И уж точно китайцы постараются не ударить в грязь лицом. Да и мотивация дать бой столь сильному сопернику огромная.

    Очевидно, что номинальные гости постараются зацепиться за очки. Китай явно будет действовать с оглядкой на тылы.

    Статистика для ставок

    • Япония не проигрывает китайцам почти 44 года

    • Китай не выигрывал в 2 своих последних матчах

    • Япония не пропускала в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Япония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 18.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: «Самураи» выглядят явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Япония наверняка будет действовать с позиции силы, да и оппонент нынче не столь стабилен.

    Ставка: Фора Японии -2.5 за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.63

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    Япония — Китай: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «самураи» разгромить китайцев?
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