5 сентября в 1-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Япония и Китай. Начало игры — в 13:35 мск. Ставка и прогноз на матч Япония — Китай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Япония

Турнирное положение: Япония явно поборется за одно из первых двух мест в группе. «Самураи» нынче весьма сильны!

При этом сборная Японии на предыдущем этапе квалификации выиграла свою группу. В 6 матчах «самураи» добыли 6 побед.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. Японцы разгромили Сирию (5:0).

А вот до того Япония уверенно переиграла Мьянму (5:0). Да и поединок со сборной КНДР принес победный результат (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках она забила 15 раз, пропустив в свои ворота лишь 2 мяча.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Японцы во втором раунде квалификации на Мундиаль не пропустили ни одного мяча. Да и забили «самураи» аж 24 мяча в 6 поединках.

Матчи с Китаем для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних поединков Япония выиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с победы. Тем более, оппонент не блещет стабильностью результатов.

Китай

Турнирное положение: Китай явно намеревается оказаться в первой четверке. Вот только конкуренты у команды весьма серьезные.

Причем Китай нам предыдущем этапе квалификации занял 2 место в своем квартете. Команда пропустила вперед только сильную сборную Южной Кореи.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Китайцы минимально уступили южнокорейцам.

При этом поединок с Таиландом завершился подписанием мировой (1:1). Зато с Сингапуром команда справилась уверенно (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Китай победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: победы даются команде довольно непросто. Да и стабильностью результатов китайцы не блещут.

При этом Китай не может обыграть японцев уже почти 44 года. К слову, та виктория была единственной над «самураями» в истории.

И уж точно китайцы постараются не ударить в грязь лицом. Да и мотивация дать бой столь сильному сопернику огромная.

Очевидно, что номинальные гости постараются зацепиться за очки. Китай явно будет действовать с оглядкой на тылы.

Статистика для ставок

Япония не проигрывает китайцам почти 44 года

Китай не выигрывал в 2 своих последних матчах

Япония не пропускала в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Япония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

Прогноз: «Самураи» выглядят явно сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Япония наверняка будет действовать с позиции силы, да и оппонент нынче не столь стабилен.

Ставка: Фора Японии -2.5 за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.63