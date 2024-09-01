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    Смогут ли «сливочные» разгромить «Бетис»?

    «Реал» Мадрид — «Бетис». Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, Примера, 1 сентября 2024 года

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    Лука Модрич
    1 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Бетис». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Сентября 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:30 Бетис

    Бетис

  • Севилья
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    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» стартовали в чемпионате не столь ярко. В 3 первых турах они набрали всего 5 очков.

    При этом «Реал» Мадрид сейчас находится на 10 месте таблицы. Да и настреляли баски всего 3 мяча в ворота соперников.

    Реал Мадрид — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур принес команде очередное разочарование. Подопечные Карло Анчелотти не сумели одолеть скромный «Лас-Пальмас» (1:1).

    До того мадридцы разгромили «Вальядолид» (3:0). А вот с «Мальоркой» «сливочные» расписали скромную мировую (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Реал» Мадрид настрелял 9 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Давид Алаба, Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: неудачный старт явно болезненно ударил по амбициям чемпиона. Да и травма Беллингема явно спутала карты Анчелотти.

    Поединки против севильцев для команды традиционно складываются достаточно удачно. В 5 последних очных встречах «Реал» Мадрид выиграл 1 раз при 4 ничьих.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и пора бы мадридцам подтягиваться в привычную для себя лидирующую группу.

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы в новом чемпионате стартовали не столь успешно. В двух первых турах они набрали всего 2 очка.

    Причем «Бетис» пока не проиграл ни разу. Правда, двух ничьих хватает лишь 14 место в турнирной таблице Примеры.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. Севильцам не удалось вскрыть оборону «Алавеса» (0:0).

    До того команда не справилась с «Жироной» (1:1). А вот поединок двухматчевая дуэль с «Кривбассом» в квалификации Лиги конференций была уверенно выиграна (2:0, 3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» разжился 2 викториями. В этих поединках севильцы отличились 7 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Иско — травмирован.

    Состояние команды: в трех своих последних поединках весильцы не пропустили ни разу. Да и вообще, оборона команды является главной ее ценностью.

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    При этом особые надежды возлагаются на Иско. Вот только опытнейший плеймейкер никак не выберется из клубного лазарета.

    Беспроигрышная серия команды составляет уже 7 матчей. А вот мадридцев «Бетис» не может обыграть уже больше 4 лет.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть как можно надежнее в обороне. А вот атака без Иско выглядит бледновато.

    Статистика для ставок

    • «Бетис» не может победить мадридцев больше 4 лет

    • «Реал» Мадрид в среднем забивает менее 2 голов за матч

    • «Бетис» не проигрывает в 7 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.26, а победа оппонента — в скромные 10.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.49 и 2.44.

    Прогноз: Мадридцы выглядят сильнее соперника, к тому же имеют потрясающий подбор атакующих исполнителей.

    «Реал» Мадрид в последних матчах растерял несколько важных очков, и явно поднатореет в плане реализации.

    Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.73.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75

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    «Реал» Мадрид — «Бетис»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «сливочные» разгромить «Бетис»?
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