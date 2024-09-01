1 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Бетис». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» стартовали в чемпионате не столь ярко. В 3 первых турах они набрали всего 5 очков.

При этом «Реал» Мадрид сейчас находится на 10 месте таблицы. Да и настреляли баски всего 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур принес команде очередное разочарование. Подопечные Карло Анчелотти не сумели одолеть скромный «Лас-Пальмас» (1:1).

До того мадридцы разгромили «Вальядолид» (3:0). А вот с «Мальоркой» «сливочные» расписали скромную мировую (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Реал» Мадрид настрелял 9 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Давид Алаба, Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: неудачный старт явно болезненно ударил по амбициям чемпиона. Да и травма Беллингема явно спутала карты Анчелотти.

Поединки против севильцев для команды традиционно складываются достаточно удачно. В 5 последних очных встречах «Реал» Мадрид выиграл 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и пора бы мадридцам подтягиваться в привычную для себя лидирующую группу.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы в новом чемпионате стартовали не столь успешно. В двух первых турах они набрали всего 2 очка.

Причем «Бетис» пока не проиграл ни разу. Правда, двух ничьих хватает лишь 14 место в турнирной таблице Примеры.

Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. Севильцам не удалось вскрыть оборону «Алавеса» (0:0).

До того команда не справилась с «Жироной» (1:1). А вот поединок двухматчевая дуэль с «Кривбассом» в квалификации Лиги конференций была уверенно выиграна (2:0, 3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» разжился 2 викториями. В этих поединках севильцы отличились 7 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Иско — травмирован.

Состояние команды: в трех своих последних поединках весильцы не пропустили ни разу. Да и вообще, оборона команды является главной ее ценностью.

При этом особые надежды возлагаются на Иско. Вот только опытнейший плеймейкер никак не выберется из клубного лазарета.

Беспроигрышная серия команды составляет уже 7 матчей. А вот мадридцев «Бетис» не может обыграть уже больше 4 лет.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть как можно надежнее в обороне. А вот атака без Иско выглядит бледновато.

Статистика для ставок

«Бетис» не может победить мадридцев больше 4 лет

«Реал» Мадрид в среднем забивает менее 2 голов за матч

«Бетис» не проигрывает в 7 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.26, а победа оппонента — в скромные 10.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.49 и 2.44.

Прогноз: Мадридцы выглядят сильнее соперника, к тому же имеют потрясающий подбор атакующих исполнителей.

«Реал» Мадрид в последних матчах растерял несколько важных очков, и явно поднатореет в плане реализации.

Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.73.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75