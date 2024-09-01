Реал Мадрид
Бетис
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» стартовали в чемпионате не столь ярко. В 3 первых турах они набрали всего 5 очков.
При этом «Реал» Мадрид сейчас находится на 10 месте таблицы. Да и настреляли баски всего 3 мяча в ворота соперников.
Реал Мадрид — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур принес команде очередное разочарование. Подопечные Карло Анчелотти не сумели одолеть скромный «Лас-Пальмас» (1:1).
До того мадридцы разгромили «Вальядолид» (3:0). А вот с «Мальоркой» «сливочные» расписали скромную мировую (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. При этом в них «Реал» Мадрид настрелял 9 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Давид Алаба, Джуд Беллингем, Эдуарду Камавинга — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: неудачный старт явно болезненно ударил по амбициям чемпиона. Да и травма Беллингема явно спутала карты Анчелотти.
Поединки против севильцев для команды традиционно складываются достаточно удачно. В 5 последних очных встречах «Реал» Мадрид выиграл 1 раз при 4 ничьих.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Да и пора бы мадридцам подтягиваться в привычную для себя лидирующую группу.
«Бетис»
Турнирное положение: Севильцы в новом чемпионате стартовали не столь успешно. В двух первых турах они набрали всего 2 очка.
Причем «Бетис» пока не проиграл ни разу. Правда, двух ничьих хватает лишь 14 место в турнирной таблице Примеры.
Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. Севильцам не удалось вскрыть оборону «Алавеса» (0:0).
До того команда не справилась с «Жироной» (1:1). А вот поединок двухматчевая дуэль с «Кривбассом» в квалификации Лиги конференций была уверенно выиграна (2:0, 3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» разжился 2 викториями. В этих поединках севильцы отличились 7 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Иско — травмирован.
Состояние команды: в трех своих последних поединках весильцы не пропустили ни разу. Да и вообще, оборона команды является главной ее ценностью.
При этом особые надежды возлагаются на Иско. Вот только опытнейший плеймейкер никак не выберется из клубного лазарета.
Беспроигрышная серия команды составляет уже 7 матчей. А вот мадридцев «Бетис» не может обыграть уже больше 4 лет.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут стараться сыграть как можно надежнее в обороне. А вот атака без Иско выглядит бледновато.
Статистика для ставок
- «Бетис» не может победить мадридцев больше 4 лет
- «Реал» Мадрид в среднем забивает менее 2 голов за матч
- «Бетис» не проигрывает в 7 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.26, а победа оппонента — в скромные 10.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.49 и 2.44.
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Прогноз: Мадридцы выглядят сильнее соперника, к тому же имеют потрясающий подбор атакующих исполнителей.
«Реал» Мадрид в последних матчах растерял несколько важных очков, и явно поднатореет в плане реализации.
Ставка: Фора «Реала» Мадрид -2.5 за 2.73.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.75