Ювентус
Рома
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» в новом сезоне явно намерен побороться за Скудетто. Нынче команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.
При этом «Ювентус» в среднем забивает 3 гола за матч. А вот оборона еще ни разу не дала результативный сбой.
Ювентус — Рома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: туринцы весьма сильны, да и по победам истосковались изрядно. Ну а Душан Влахович способен еще прибавить в плане реализации.
При этом «Ювентус» в минувшем туре чемпионата Италии разгромил «Верону» (3:0). Да и «Комо» был столь же уверенно обыгран (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла трижды. В этих поединках туринцы настреляли 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Франсишку Консейсау, Филип Костич, Аркадиуш Милик, Кепрен Тюрам, Тимоти Веа — травмированы.
Состояние команды: «Старая Сеньора» постарается продолжить свой победный путь. Да и по игре туринцы выглядят мощнее всех в лиге.
Поединки с «волками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Ювентус» добыл 2 победы при одной коллизии.
Очевидно, что туринцы будут действовать с позиции силы. Несмотря на переполненный лазарет, «Старая Сеньора» не должна потерять очки.
«Рома»
Турнирное положение: «Волки» все грезят о борьбе за Скудетто. Вот только по итогам 2 стартовых туров команда находится на 15 месте.
Причем «Рома» еще не познала радости побед в новом чемпионате. Да и забили римляне всего лишь один гол.
Последние матчи: в летних контрольных поединках «волки» выглядели симпатично. Вот только фактурный Артем Довбик только привыкает к реалиям итальянского футбола.
В стартовом туре чемпионата команда не сумела переиграть «Кальяри» (0:0). А вот поединок с «Эмполи» команда проиграла (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Энцо Ле Фе — травмирован.
Состояние команды: «Рома» никому за здорово живешь не сдается. Да и пора бы команде Даниэле Де Росси прибавлять в плане результатов!
Причем в кадровом плане у римлян фактически полная идиллия. Пришелся ко двору и вернувшийся после аренды Элдор Шомуродов.
При этом «Рома» пока и близко не похожа на претендента на высокие места. Осечки в матчах со скромными соперниками еще аукнутся команде.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Да и взломать оборонительные порядки туринцев — еще та задача…
Статистика для ставок
- «Рома» в двух стартовых турах отличилась всего 1 забитым мячом
- «Ювентус» выиграл в 2 своих последних очных поединках
- «Рома» не побеждал в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.83, а победа оппонента — в скромные 4.87.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.12 и 1.84.
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- 1.97Арсенал — Брайтон: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: Туринцы нынче выглядят весьма выгодно, да и «волкам» пора прибавить в плане реализации.
«Ювентус» много забивал в первых двух турах, и явно постарается не сбавлять темпов.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.15