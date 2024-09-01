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    Ювентус — Рома: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Рома»
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    Душан Влахович
    1 сентября в 3-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Сентября 2024 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Рома

    Рома

  • Рим
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» в новом сезоне явно намерен побороться за Скудетто. Нынче команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Ювентус» в среднем забивает 3 гола за матч. А вот оборона еще ни разу не дала результативный сбой.

    Ювентус — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: туринцы весьма сильны, да и по победам истосковались изрядно. Ну а Душан Влахович способен еще прибавить в плане реализации.

    При этом «Ювентус» в минувшем туре чемпионата Италии разгромил «Верону» (3:0). Да и «Комо» был столь же уверенно обыгран (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла трижды. В этих поединках туринцы настреляли 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Франсишку Консейсау, Филип Костич, Аркадиуш Милик, Кепрен Тюрам, Тимоти Веа — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Старая Сеньора» постарается продолжить свой победный путь. Да и по игре туринцы выглядят мощнее всех в лиге.

    Поединки с «волками» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Ювентус» добыл 2 победы при одной коллизии.

    Очевидно, что туринцы будут действовать с позиции силы. Несмотря на переполненный лазарет, «Старая Сеньора» не должна потерять очки.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Волки» все грезят о борьбе за Скудетто. Вот только по итогам 2 стартовых туров команда находится на 15 месте.

    Причем «Рома» еще не познала радости побед в новом чемпионате. Да и забили римляне всего лишь один гол.

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    • Последние матчи: в летних контрольных поединках «волки» выглядели симпатично. Вот только фактурный Артем Довбик только привыкает к реалиям итальянского футбола.

    В стартовом туре чемпионата команда не сумела переиграть «Кальяри» (0:0). А вот поединок с «Эмполи» команда проиграла (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Энцо Ле Фе — травмирован.

    Состояние команды: «Рома» никому за здорово живешь не сдается. Да и пора бы команде Даниэле Де Росси прибавлять в плане результатов!

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    Причем в кадровом плане у римлян фактически полная идиллия. Пришелся ко двору и вернувшийся после аренды Элдор Шомуродов.

    При этом «Рома» пока и близко не похожа на претендента на высокие места. Осечки в матчах со скромными соперниками еще аукнутся команде.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть хотя бы балл. Да и взломать оборонительные порядки туринцев — еще та задача…

    Статистика для ставок

    • «Рома» в двух стартовых турах отличилась всего 1 забитым мячом

    • «Ювентус» выиграл в 2 своих последних очных поединках

    • «Рома» не побеждал в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.83, а победа оппонента — в скромные 4.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.12 и 1.84.

    Прогноз: Туринцы нынче выглядят весьма выгодно, да и «волкам» пора прибавить в плане реализации.

    «Ювентус» много забивал в первых двух турах, и явно постарается не сбавлять темпов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.15

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    «Ювентус» — «Рома»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 01.09.2024. Прогнозы на футбол. «Старая Сеньора» обеспечит голевой спектакль
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