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    «Лацио» и «Милан» ждет голевая засуха?

    Лацио — Милан: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Милан»
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    Тео Эрнандес
    31 августа в 3-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лацио» и «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Лацио» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Августа 2024 года

    Лацио

  • Рим
    •  Лацио 21:45 Милан

    Милан

  • Милан
    •

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» в новом сезоне явно намерен побороться за самые высокие места. Вот только пока команда пребывает на 9 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Лацио» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона дала сбой уже 3 раза в 2 поединках Серии А.

    Лацио — Милан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: лациале весьма сильны, вот только стабильности нет даже в первом приближении. Да и состав по именам смотрится не столь грозно.

    При этом «Лацио» в минувшем туре чемпионата Италии уступил «Удинезе» (1:2). А вот «Венеция» была уверенно обыграна (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла трижды. В этих поединках римляне настреляли 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Римляне явно намерены реабилитироваться за неудачу в предыдущем туре. Да и Маттиа Цакканьи пребывает в отличных кондициях.

    Поединки с «россонери» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Лацио» добыл 1 победу при 4 поражениях.

    Очевидно, что римляне не собираются отсиживаться в тылах. Вот только в трех последних очных поединках команда уступила миланцам.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» все грезят о Скудетто. Вот только по итогам 2 стартовых туров команда находится на 14 месте.

    Причем «Милан» еще не познал радости побед в новом чемпионате. да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в летних контрольных поединках миланцы выглядели симпатично. Пришелся ко двору и форвард Альваро Мората.

    В стартовом туре чемпионата команда не сумела переиграть «Торино» (2:2). А вот поединок с «Пармой» команда проиграла (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Альваро Мората, Алессандро Флоренци — травмированы.

    Состояние команды: «Милан» никому за здорово живешь не сдается. Да и пора бы «россонери» начать побеждать в чемпионате!

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    Вот только не вовремя получил повреждение Мората. Без него атакам команды может сильно не хватить остроты.

    При этом «Милан» уже более полутора лет не проигрывает римлянам. Да и в трех последних очных поединках «россонери» не пропускали.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно в атаке. Даже без Мораты миланцы постараются взять три очка.

    Статистика для ставок

    • «Милан» более полутора лет не проигрывает римлянам

    • «Лацио» не забивал миланцам в 3 последних очных поединках

    • «Милан» не побеждал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.94 и 2.01.

    Прогноз: Римляне не забивали «Милану» в трех последних очных поединках матчах, да и «россонери» без Мораты придется несладко.

    «Милан» смотрится сильнее соперника, тогда как «Лацио» вполне способен сдержать атаки соперника.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не выявят победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.18

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