29 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций сыграют «Серветт» и «Челси». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Серветт» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Серветт»

Турнирное положение: команда из Женевы достаточно средне стартовала в новом сезоне чемпионата Швейцарии.

Женевский коллектив по итогам пяти игр набрал девять баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Женевцы смогли девять раз поразить ворота соперника и 13 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом матче «гранатовые» уступили «Челси» со счетом 0:2.

До этого «Серветт» разбил «Бернекс» (7:1) в Кубке Швейцарии.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

В чемпионате же подопечные Томаса Хэберли проиграли «Базелю» (0:6) и «Лугано» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: команда не очень хорошо подошла к сезону, поэтому уже вылетела с Лиги Европы, а теперь близка к тому, чтобы покинуть еврокубки и вовсе.

В чемпионате «Серветт» еще должен набрать ход и побороться за тройку сильнейших. В прошлом сезоне команда стала третьей по итогам чемпионата.

«Челси»

Турнирное положение: В Лиге конференций «синие» провели в этом сезоне только один матч.

А вот в чемпионате у «аристократов» было две игры. Лондонцы смогли набрать три очка и идут на восьмом месте в турнирной таблице.

Лондонский коллектив смог шесть раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом поединке команда из Лондона разгромила «Вулверхэмптона» со счетом 6:2.

До этого команда из столицы Англии переиграла «Серветт» (2:0) в квалификации Лиги конференции.

Перед этим же столичный коллектив уступил «Манчестер Сити» (0:2) в чемпионате страны.

Не сыграют: все игроки готовы к матчу.

Состояние команды: у «Челси» в межсезонье прошла серьезная работа по усилению состава и теперь шестая команда прошлого сезона АПЛ должна бороться как минимум за место в зоне Лиги чемпионов.

Подопечные Энцо Марески также должны быть одними из фаворитов Лиги конференций, если будут полноценно относиться к этому турниру.

Статистика для ставок

«Челси» выиграл 2 последние игры во всех турнирах

«Серветт» выиграл только 1 из последних 6 матчей

Игра недельной давности была первым очным противостоянием команд

Прогнозы и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа «Серветта» — в 4.70.

ТБ 2,5 оценивается в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.60.

Прогноз: в первом матче команды забили всего два мяча, поэтому и тут могут не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.60.

Прогноз: также поставим на то, что «Серветт» не сможет забить в этой игре.

Ставка: «Серветт» не забьет за 2.95.