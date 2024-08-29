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    «Серветт» и «Челси» много не забьют

    Серветт — Челси: прогноз и ставка

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    «Челси»
    29 августа в финале квалификационного раунда Лиги конференций сыграют «Серветт» и «Челси». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Серветт» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 29 Августа 2024 года

    Серветт

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Серветт 21:30 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Серветт»

    Турнирное положение: команда из Женевы достаточно средне стартовала в новом сезоне чемпионата Швейцарии.

    Женевский коллектив по итогам пяти игр набрал девять баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Серветт — Челси: коэффициенты букмекеров

    Женевцы смогли девять раз поразить ворота соперника и 13 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом матче «гранатовые» уступили «Челси» со счетом 0:2.

    До этого «Серветт» разбил «Бернекс» (7:1) в Кубке Швейцарии.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    В чемпионате же подопечные Томаса Хэберли проиграли «Базелю» (0:6) и «Лугано» (1:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: команда не очень хорошо подошла к сезону, поэтому уже вылетела с Лиги Европы, а теперь близка к тому, чтобы покинуть еврокубки и вовсе.

    В чемпионате «Серветт» еще должен набрать ход и побороться за тройку сильнейших. В прошлом сезоне команда стала третьей по итогам чемпионата.

    «Челси»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «синие» провели в этом сезоне только один матч.

    А вот в чемпионате у «аристократов» было две игры. Лондонцы смогли набрать три очка и идут на восьмом месте в турнирной таблице.

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    • Лондонский коллектив смог шесть раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом поединке команда из Лондона разгромила «Вулверхэмптона» со счетом 6:2.

    До этого команда из столицы Англии переиграла «Серветт» (2:0) в квалификации Лиги конференции.

    Перед этим же столичный коллектив уступил «Манчестер Сити» (0:2) в чемпионате страны.

    Не сыграют: все игроки готовы к матчу.

    Состояние команды: у «Челси» в межсезонье прошла серьезная работа по усилению состава и теперь шестая команда прошлого сезона АПЛ должна бороться как минимум за место в зоне Лиги чемпионов.

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    Подопечные Энцо Марески также должны быть одними из фаворитов Лиги конференций, если будут полноценно относиться к этому турниру.

    Статистика для ставок

    • «Челси» выиграл 2 последние игры во всех турнирах

    • «Серветт» выиграл только 1 из последних 6 матчей

    • Игра недельной давности была первым очным противостоянием команд

    Прогнозы и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа «Серветта» — в 4.70.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.60.

    Прогноз: в первом матче команды забили всего два мяча, поэтому и тут могут не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.60.

    Прогноз: также поставим на то, что «Серветт» не сможет забить в этой игре.

    Ставка: «Серветт» не забьет за 2.95.

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    «Серветт» — «Челси»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 29.08.2024. Прогнозы на футбол. «Серветт» и «Челси» много не забьют
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