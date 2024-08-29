Серветт
Челси
«Серветт»
Турнирное положение: команда из Женевы достаточно средне стартовала в новом сезоне чемпионата Швейцарии.
Женевский коллектив по итогам пяти игр набрал девять баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.
Серветт — Челси: коэффициенты букмекеров
Женевцы смогли девять раз поразить ворота соперника и 13 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом матче «гранатовые» уступили «Челси» со счетом 0:2.
До этого «Серветт» разбил «Бернекс» (7:1) в Кубке Швейцарии.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
В чемпионате же подопечные Томаса Хэберли проиграли «Базелю» (0:6) и «Лугано» (1:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: команда не очень хорошо подошла к сезону, поэтому уже вылетела с Лиги Европы, а теперь близка к тому, чтобы покинуть еврокубки и вовсе.
В чемпионате «Серветт» еще должен набрать ход и побороться за тройку сильнейших. В прошлом сезоне команда стала третьей по итогам чемпионата.
«Челси»
Турнирное положение: В Лиге конференций «синие» провели в этом сезоне только один матч.
А вот в чемпионате у «аристократов» было две игры. Лондонцы смогли набрать три очка и идут на восьмом месте в турнирной таблице.
Лондонский коллектив смог шесть раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом поединке команда из Лондона разгромила «Вулверхэмптона» со счетом 6:2.
До этого команда из столицы Англии переиграла «Серветт» (2:0) в квалификации Лиги конференции.
Перед этим же столичный коллектив уступил «Манчестер Сити» (0:2) в чемпионате страны.
Не сыграют: все игроки готовы к матчу.
Состояние команды: у «Челси» в межсезонье прошла серьезная работа по усилению состава и теперь шестая команда прошлого сезона АПЛ должна бороться как минимум за место в зоне Лиги чемпионов.
Подопечные Энцо Марески также должны быть одними из фаворитов Лиги конференций, если будут полноценно относиться к этому турниру.
Статистика для ставок
- «Челси» выиграл 2 последние игры во всех турнирах
- «Серветт» выиграл только 1 из последних 6 матчей
- Игра недельной давности была первым очным противостоянием команд
Прогнозы и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.20, а победа «Серветта» — в 4.70.
ТБ 2,5 оценивается в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.60.
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Прогноз: в первом матче команды забили всего два мяча, поэтому и тут могут не пробить тотал и не забить три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.60.
Прогноз: также поставим на то, что «Серветт» не сможет забить в этой игре.
Ставка: «Серветт» не забьет за 2.95.