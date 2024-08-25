В матче второго тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле примет «Эмполи». Встреча пройдет 25 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» в прошлом сезоне Серии А заняла шестую строчку, что позволило ей выйти в Лигу Европы.

Команда после 38-ми туров национального первенства прошлой кампании на пять очков отстала от зоны Лиги чемпионов, которая в этот раз начиналась с пятой строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Серии А римляне на выезде разошлись миром с «Кальяри» (0:0).

Эта ничья стала для «джаллоросси» третьей в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх (в трех контрольных и одном официальном), «Рома» ни разу не проиграла при трех ничьих ничьих и одной победе.

Это говорит о не лучших шансах «Волков» на успех в тот самый момент, когда им важно одержать первую победу в новом розыгрыше чемпионата Италии.

Пауло Дибала и Ромелу Лукаку, который покинул клуб — лучшие бомбардиры команды в прошлом сезоне Серии А.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» в прошлом сезоне Серии А сохранил прописку в элите, финишировав на 17-й позиции.

Команда после 38-ми туров национального первенства лишь на один балл опередила зону вылета, тогда как вышестоящий конкурент в лице «Кальяри» опередил ее только на один балл.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Серии А клуб дома разошелся миром с «Монцей» (0:0).

Эта ничья оформила беспроигрышную мини-серию тосканцев в два поединка, которые пришлись на Кубок Италии, где они разгромили «Катанцаро» (4:1), и Серию А.

Не сыграют: травмированы — Журковски, Перисан, Эбуэи, дисквалифицирован — Грасси.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Эмполи» проиграл лишь раз при четырех победах и трех ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, особенно с учетом того, что нынешний соперник пока что не в лучшей форме.

М’Бай Ньянг, который покинул клуб — лучший бомбардир команды в Серии А прошлого сезона в шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Ромы» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Рома» сыграла вничью

в семи из восьми последних матчей «Эмполи» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.40, победа «Эмполи» — в 7.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

Вместе с тем, в четырех из пяти последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

Ставка: «Рома» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.20