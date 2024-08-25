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    Одержит ли «Рома» первую победу в Серии А?

    «Рома» — «Эмполи». Прогноз и ставки (к. 1.95) на футбол, чемпионат Италии, 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Эмполи»
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    Пауло Дибала
    В матче второго тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле примет «Эмполи». Встреча пройдет 25 августа и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Августа 2024 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 21:45 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» в прошлом сезоне Серии А заняла шестую строчку, что позволило ей выйти в Лигу Европы.

    Команда после 38-ми туров национального первенства прошлой кампании на пять очков отстала от зоны Лиги чемпионов, которая в этот раз начиналась с пятой строчки.

    Рома — Эмполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Серии А римляне на выезде разошлись миром с «Кальяри» (0:0).

    Эта ничья стала для «джаллоросси» третьей в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — официальным.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх (в трех контрольных и одном официальном), «Рома» ни разу не проиграла при трех ничьих ничьих и одной победе.

    Это говорит о не лучших шансах «Волков» на успех в тот самый момент, когда им важно одержать первую победу в новом розыгрыше чемпионата Италии.

    Пауло Дибала и Ромелу Лукаку, который покинул клуб — лучшие бомбардиры команды в прошлом сезоне Серии А.

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Эмполи» в прошлом сезоне Серии А сохранил прописку в элите, финишировав на 17-й позиции.

    Команда после 38-ми туров национального первенства лишь на один балл опередила зону вылета, тогда как вышестоящий конкурент в лице «Кальяри» опередил ее только на один балл.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках стартового тура Серии А клуб дома разошелся миром с «Монцей» (0:0).

    Эта ничья оформила беспроигрышную мини-серию тосканцев в два поединка, которые пришлись на Кубок Италии, где они разгромили «Катанцаро» (4:1), и Серию А.

    Не сыграют: травмированы — Журковски, Перисан, Эбуэи, дисквалифицирован — Грасси.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Эмполи» проиграл лишь раз при четырех победах и трех ничьих.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей по крайней мере на ничью, особенно с учетом того, что нынешний соперник пока что не в лучшей форме.

    М’Бай Ньянг, который покинул клуб — лучший бомбардир команды в Серии А прошлого сезона в шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Ромы» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Рома» сыграла вничью

    • в семи из восьми последних матчей «Эмполи» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.40, победа «Эмполи» — в 7.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в четырех из пяти последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Рома» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.20

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    «Рома» — «Эмполи»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Рома» первую победу в Серии А?
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