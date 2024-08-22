В четвёртом отборочном раунде Лиги Европы 22 августа пройдет матч «Динамо» Минск — «Андерлехт». Начало — в 21:45. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Андерлехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: В белорусском чемпионате минское «Динамо» занимает 3 место, аккумулировав 35 очков. Выше в турнирной таблице расположились «Торпедо-БелАЗ» и «Неман», который набрали 36 и 37 баллов соответственно.

Последние матчи: Минское «Динамо» в этом сезоне еврокубков стартовало с первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперником беларусов выступил «Пюник» из Армении (0:0 — дома и 1:0 — в гостях).

Во втором раунде ЛЧ «Динамо» из Минска уступило лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (1:0 — дома, 0:2 — в гостях).

Следующим турниром для минчан стала Лига Европы, в 3-м раунде этого еврокубка «динамовцы» нанесли поражение «Линкольну» из Гибралтара (2:0 — дома, 1:2 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: В Лиге чемпионов и Лиге Европы «Динамо» одержало три победы, одну встречу завершило вничью и два поединка проиграло.

«Андерлехт»

Турнирная таблица: «Андерлехт» лидирует в чемпионате Бельгии, после четырёх туров команда набрала 10 очков: 3 победы и 1 ничья.

Последние матчи: «Андерлехт» стартует в новом еврокубковом сезоне с четвёртого отборочного раунда, минуя три стадии квалификации.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Межсезонье: В летнее межсезонье «Андерлехт» провёл 6 матчей: 5 побед и 1 поражение.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск в последних пяти матчах одержало три победы

Беспроигрышная серия «Андерлехта» состоит из шести матчей: 5 побед и 1 ничья

«Динамо» Минск и «Андерлехт» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.25, а победа «Динамо» Минск — в 9.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.23 соответственно.

Прогноз: В том что «Андерлехт» одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем минское «Динамо».

Ставка: Фора «Андерлехта» (-1.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.