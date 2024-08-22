Динамо Минск
Андерлехт
«Динамо» Минск
Турнирная таблица: В белорусском чемпионате минское «Динамо» занимает 3 место, аккумулировав 35 очков. Выше в турнирной таблице расположились «Торпедо-БелАЗ» и «Неман», который набрали 36 и 37 баллов соответственно.
Последние матчи: Минское «Динамо» в этом сезоне еврокубков стартовало с первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Соперником беларусов выступил «Пюник» из Армении (0:0 — дома и 1:0 — в гостях).
Динамо Минск — Андерлехт: коэффициенты букмекеров
Во втором раунде ЛЧ «Динамо» из Минска уступило лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» (1:0 — дома, 0:2 — в гостях).
Следующим турниром для минчан стала Лига Европы, в 3-м раунде этого еврокубка «динамовцы» нанесли поражение «Линкольну» из Гибралтара (2:0 — дома, 1:2 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: В Лиге чемпионов и Лиге Европы «Динамо» одержало три победы, одну встречу завершило вничью и два поединка проиграло.
«Андерлехт»
Турнирная таблица: «Андерлехт» лидирует в чемпионате Бельгии, после четырёх туров команда набрала 10 очков: 3 победы и 1 ничья.
Последние матчи: «Андерлехт» стартует в новом еврокубковом сезоне с четвёртого отборочного раунда, минуя три стадии квалификации.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Межсезонье: В летнее межсезонье «Андерлехт» провёл 6 матчей: 5 побед и 1 поражение.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск в последних пяти матчах одержало три победы
- Беспроигрышная серия «Андерлехта» состоит из шести матчей: 5 побед и 1 ничья
- «Динамо» Минск и «Андерлехт» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.25, а победа «Динамо» Минск — в 9.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.66 и 2.23 соответственно.
- 2.02Динамо Киев — Зальцбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Янг Бойз — Галатасарай: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.25Мальмё — Спарта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В том что «Андерлехт» одержит победу, нет сомнений, команда классом выше, чем минское «Динамо».
Ставка: Фора «Андерлехта» (-1.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Или можно сыграть результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.00.