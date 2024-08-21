21 августа в 1/8 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Коринтианс» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Коринтианс» сражается за выживание в бразильском чемпионате. На данный момент команда расположилась на 16 строчке турнирной таблицы.

При этом «Коринтианс» лишь на один пункт опережает зону вылета. Причем «тимао» отличаются миролюбием, расписав уже 10 мировых.

Последние матчи: В последних матчах команда выглядела не столь выгодно. Зато первый матч с «быками» был выигран (2:1).

В своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Флуминенсе» (0:0). А вот до того «Коринтианс» сыграл вничью с теми же «быками» в чемпионате (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих матчах она забила 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда явно не преуспевает. При этом «Коринтианс» пропускает в среднем более гола за матч: 29 мячей в 23 поединках чемпионата.

Матчи против «Ред Булл Брагантино» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Коринтианс» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут играть по результату первого поединка. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» нынче ходит в середняках чемпионата Бразилии. На текущий момент команда находится на 11 месте.

Причем «Ред Булл Брагантино» в 21 матче чемпионата победил всего 7 раз. Вот только забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 26 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Ред Булл Брагантино» дома уступил «Форталезу» (1:2).

До того команда дома уступила «Коринтиансу» (1:2). Ну а чуть ранее случился паритет в матче с «тимао» в рамках чемпионата (1:1).

Вообще же, «Ред Булл Брагантино» в 5 своих последних матчах проиграл 3 раза. Забила в них команда 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. При этом потенциально «Ред Булл Брагантино» способен прибавить в игре и результатах.

Вот только команда имеет не столь надежные тылы. Пропускает «Ред Булл Брагантино» в среднем более гола за матч: 26 пропущенных мячей в 21 поединке.

Причем «Ред Булл Брагантино» явно будет рисковать. После поражения в первой встрече «быкам» ничего другого просто не остается.

Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть на своих лучших качествах. Вот только в последних матчах команда не особо преуспевала в плане результатов.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают более гола за матч

«Ред Булл Брагантино» не побеждал в 7 своих последних матчах

«Коринтианс» обыграл «быков» в первом поединке (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коринтианс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.18, а победа оппонента — в скромные 3.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.46 и 1.55.

Прогноз: «Коринтианс» не будет действовать лишь на удержание преимущества в один мяч, и явно будет активен в атаке.

Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и «быки» в последних матчах не блистают.

Ставка: Победа «Коринтианса» за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.46