Ювентус
Комо
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» в прошлом сезоне выступил неудачно. Команда финишировала лишь на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Ювентус» весьма надежно обонялся, пропустив в свои ворота всего 31 мяч. Вот только атака команды отличилась всего 54 забитыми мячами в 38 матчах.
Ювентус — Комо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: нынешним летом команда провела 4 контрольных поединка. В них она добыла 1 победу при 2 поражениях.
При этом «Ювентус» в последнем спарринге уступил «Атлетико» (0:2). А вот до того команда уверенно расправилась со своими молодежным составом (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 мячей. А вот в собственные ворота сардинцы пропустили 7 раз.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ювентус» явно постарается не допустить ошибок прошлого сезона. Да и состав туринцам удалось сохранить.
Поединки против «Комо» для команды традиционно складываются удачно. В двух очных встречах «Ювентус» по разу выиграл и сыграл вничью.
Очевидно, что «Старая Сеньора» будет максимально активно атаковать. Стартовать туринцам крайне важно с набора трех очков.
«Комо»
Турнирное положение: Новичок элиты обречен на борьбу за выживание. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Серии B.
Причем «Комо» в прошлом сезоне не столь мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 58 забитыми мячами.
Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них подопечные Сеска Фабрегаса добыли 3 виктории при двух поражениях.
В последнем контрольном матче команда не уступила «Вольфсбургу» (0:0). А вот после того «Комо» вылетел из Кубка Италии, в серии пенальти уступив «Сампдории».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Комо» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Сеска Фабрегаса в контрольных матчах довольно выгодно. Да и мальчиками для битья в элите они точно не будут.
При этом «Комо» пока не решила свою главную проблему с реализацией. Хоть и состав у команды по именам весьма крепкий, да и Патрик Кутроне в прошлом чемпионате настрелял 14 мячей.
При этом «Комо» пока ни разу в истории не обыгрывал «Ювентус». Да и в нынешней диспозиции команда Фабрегаса будет рада и ничьей.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Основной задачей будет не рассыпаться еще до перерыва.
Статистика для ставок
- «Комо» еще ни разу не обыгрывал туринцев
- «Ювентус» выиграл лишь в одном летнем спарринге из 4
- Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Ювентуса» (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.36, а победа оппонента — в скромные 9.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.88 и 2.07.
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Прогноз: «Комо» испытывает явные сложности с реализацией голевых моментов.
«Ювентус» явно сильнее новичка элиты, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.20