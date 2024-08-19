19 августа в 1-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Комо». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» в прошлом сезоне выступил неудачно. Команда финишировала лишь на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Ювентус» весьма надежно обонялся, пропустив в свои ворота всего 31 мяч. Вот только атака команды отличилась всего 54 забитыми мячами в 38 матчах.

Последние матчи: нынешним летом команда провела 4 контрольных поединка. В них она добыла 1 победу при 2 поражениях.

При этом «Ювентус» в последнем спарринге уступил «Атлетико» (0:2). А вот до того команда уверенно расправилась со своими молодежным составом (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 мячей. А вот в собственные ворота сардинцы пропустили 7 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Ювентус» явно постарается не допустить ошибок прошлого сезона. Да и состав туринцам удалось сохранить.

Поединки против «Комо» для команды традиционно складываются удачно. В двух очных встречах «Ювентус» по разу выиграл и сыграл вничью.

Очевидно, что «Старая Сеньора» будет максимально активно атаковать. Стартовать туринцам крайне важно с набора трех очков.

«Комо»

Турнирное положение: Новичок элиты обречен на борьбу за выживание. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Серии B.

Причем «Комо» в прошлом сезоне не столь мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 58 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них подопечные Сеска Фабрегаса добыли 3 виктории при двух поражениях.

В последнем контрольном матче команда не уступила «Вольфсбургу» (0:0). А вот после того «Комо» вылетел из Кубка Италии, в серии пенальти уступив «Сампдории».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Комо» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: подопечные Сеска Фабрегаса в контрольных матчах довольно выгодно. Да и мальчиками для битья в элите они точно не будут.

При этом «Комо» пока не решила свою главную проблему с реализацией. Хоть и состав у команды по именам весьма крепкий, да и Патрик Кутроне в прошлом чемпионате настрелял 14 мячей.

При этом «Комо» пока ни разу в истории не обыгрывал «Ювентус». Да и в нынешней диспозиции команда Фабрегаса будет рада и ничьей.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Основной задачей будет не рассыпаться еще до перерыва.

Статистика для ставок

«Комо» еще ни разу не обыгрывал туринцев

«Ювентус» выиграл лишь в одном летнем спарринге из 4

Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Ювентуса» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.36, а победа оппонента — в скромные 9.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.88 и 2.07.

Прогноз: «Комо» испытывает явные сложности с реализацией голевых моментов.

«Ювентус» явно сильнее новичка элиты, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.20