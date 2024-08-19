ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер»Время перемен. Чего ждать от нового сезона Серии А? Бителло — автор гола в ворота «Крыльев Советов» «Крылья» не были мальчиками для битья. Самарцы дали бой «Динамо», но проиграли Ламин ЯмальКаталонская драма: Ямаль станет MVP «Барселоны», Флик — главным разочарованием, а Виктор подвинет Левандовского
  • 00:35
    • Дубль Левандовского принес победу «Барселоне» над «Валенсией» в дебютной игре Флика
  • 00:02
    • «Монако» победил с минимальным счетом «Сент-Этьен»
  • 23:54
    • «Милан» ушел от поражения в матче с «Торино»
  • 23:43
    • «Байер» стал обладателем Суперкубка Германии
  • 00:44
    • Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
  • 23:02
    • Полузащитник «Лилля» Гомес пришел в сознание после жуткого столкновения
  • 22:05
    • Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выиграть Суперкубок Саудовской Аравии
    Все новости спорта

    «Старая Сеньора» не будет церемониться с дебютантом

    Ювентус — Комо: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.09. 19.08.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Комо Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Комо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Влахович
    19 августа в 1-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Комо». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 19 Августа 2024 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Комо

    Комо

  • Италия. Серия А
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» в прошлом сезоне выступил неудачно. Команда финишировала лишь на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Ювентус» весьма надежно обонялся, пропустив в свои ворота всего 31 мяч. Вот только атака команды отличилась всего 54 забитыми мячами в 38 матчах.

    Ювентус — Комо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: нынешним летом команда провела 4 контрольных поединка. В них она добыла 1 победу при 2 поражениях.

    При этом «Ювентус» в последнем спарринге уступил «Атлетико» (0:2). А вот до того команда уверенно расправилась со своими молодежным составом (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 8 мячей. А вот в собственные ворота сардинцы пропустили 7 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Ювентус» явно постарается не допустить ошибок прошлого сезона. Да и состав туринцам удалось сохранить.

    Поединки против «Комо» для команды традиционно складываются удачно. В двух очных встречах «Ювентус» по разу выиграл и сыграл вничью.

    Очевидно, что «Старая Сеньора» будет максимально активно атаковать. Стартовать туринцам крайне важно с набора трех очков.

    «Комо»

    Турнирное положение: Новичок элиты обречен на борьбу за выживание. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Серии B.

    Причем «Комо» в прошлом сезоне не столь мощно выглядел в атаке. В 38 турах прошедшего чемпионата команда отличилась 58 забитыми мячами.

  • Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Франции по футболу 2024/2025
  • 15/08/2024

    • Последние матчи: Летом команда провела 6 контрольных поединков. В них подопечные Сеска Фабрегаса добыли 3 виктории при двух поражениях.

    В последнем контрольном матче команда не уступила «Вольфсбургу» (0:0). А вот после того «Комо» вылетел из Кубка Италии, в серии пенальти уступив «Сампдории».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Комо» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: подопечные Сеска Фабрегаса в контрольных матчах довольно выгодно. Да и мальчиками для битья в элите они точно не будут.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Комо» пока не решила свою главную проблему с реализацией. Хоть и состав у команды по именам весьма крепкий, да и Патрик Кутроне в прошлом чемпионате настрелял 14 мячей.

    При этом «Комо» пока ни разу в истории не обыгрывал «Ювентус». Да и в нынешней диспозиции команда Фабрегаса будет рада и ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Основной задачей будет не рассыпаться еще до перерыва.

    Статистика для ставок

    • «Комо» еще ни разу не обыгрывал туринцев

    • «Ювентус» выиграл лишь в одном летнем спарринге из 4

    • Последняя очная встреча соперников завершилась победой «Ювентуса» (3:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.36, а победа оппонента — в скромные 9.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.88 и 2.07.

    Прогноз: «Комо» испытывает явные сложности с реализацией голевых моментов.

    «Ювентус» явно сильнее новичка элиты, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч О’Нилл — Сантос
  • Бои
  • Сегодня в 03:20
    •  2.32
  • Прогноз на матч Дрейпер — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тафа — Уокер
  • Бои
  • Сегодня в 04:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Туиваса — Розенстрайк
  • Бои
  • Сегодня в 05:10
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гамрот — Хукер
  • Бои
  • Сегодня в 05:40
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кара-Франс — Эрцег
  • Бои
  • Сегодня в 06:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дю Плесси — Адесанья
  • Бои
  • Сегодня в 07:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Енисей — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Урал — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брентфорд — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осер — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ювентус» — «Комо». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Серия А, 19 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.09
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры