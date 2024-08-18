В матче первого тура французской Лиги 1 «Тулуза» на своем поле примет «Нант». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Тулуза» по итогам прошлой кампании заняла место в середине таблице — 11-ю позицию.

Команда после 38-ми туров первенства опередила на 14 очков зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб потерпел поражение от испанского «Вальядолида» (0:2).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в пять поединков, которые были контрольными. Перед этим разошелся миром с другим представителем Ла Лиги — «Эспаньолом» (0:0).

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, которые были товарищескими, «Тулуза» проиграла лишь раз при трех победах и двух ничьих.

Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, тогда как на своем поле у него будут неплохие шансы набрать три очка.

Тис Даллинга, который перешел в «Болонью», — лучший бомбардир клуба в Лиге 1 прошлого сезона с 14-ю голами.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» в прошлом сезоне Лиги 1 занял 14-ю строчку, что позволило ему сохранить прописку в элитном дивизионе.

Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на четыре очка зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле сыграл вничью с английским «Кристал Пэлас» (1:1).

При этом в предыдущем контрольном поединке коллектив с аналогичным результатом разошелся миром с представителем французской Лиги 2 — «Лорьяном» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Симон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были товарищескими, «Нант» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя на выезде им, скорее всего, придется нелегко.

Мустафа Мохамед — лучший бомбардир команды в Лиги 1 прошлого сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Тулузы» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Нанта» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Нант» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.25, победа «Нанта» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их двух последних выездных поединках.

И хотя в четырех последних играх хозяев хотя бы один из соперников не забивал, фактор результативного соперника обещает сыграть здесь определяющую роль.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их четырех последних матчах.

Ставка: «Нант» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.70