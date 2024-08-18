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    Прервет ли «Тулуза» беспроигрышную серию «Нанта»?

    «Тулуза» — «Нант». Прогноз и ставки (к. 2.05) на футбол, чемпионат Франции, 18 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Нант»
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    Расмус Николайсен
    В матче первого тура французской Лиги 1 «Тулуза» на своем поле примет «Нант». Встреча пройдет 18 августа и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Нант», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Августа 2024 года

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 18:00 Нант

    Нант

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» по итогам прошлой кампании заняла место в середине таблице — 11-ю позицию.

    Команда после 38-ми туров первенства опередила на 14 очков зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

    Тулуза — Нант: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб потерпел поражение от испанского «Вальядолида» (0:2).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в пять поединков, которые были контрольными. Перед этим разошелся миром с другим представителем Ла Лиги — «Эспаньолом» (0:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних играх, которые были товарищескими, «Тулуза» проиграла лишь раз при трех победах и двух ничьих.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, тогда как на своем поле у него будут неплохие шансы набрать три очка.

    Тис Даллинга, который перешел в «Болонью», — лучший бомбардир клуба в Лиге 1 прошлого сезона с 14-ю голами.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» в прошлом сезоне Лиги 1 занял 14-ю строчку, что позволило ему сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на четыре очка зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле сыграл вничью с английским «Кристал Пэлас» (1:1).

    При этом в предыдущем контрольном поединке коллектив с аналогичным результатом разошелся миром с представителем французской Лиги 2 — «Лорьяном» (1:1).

    Не сыграют: травмирован — Симон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были товарищескими, «Нант» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя на выезде им, скорее всего, придется нелегко.

    Мустафа Мохамед — лучший бомбардир команды в Лиги 1 прошлого сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Тулузы» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех последних матчах «Нанта» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Нант» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.25, победа «Нанта» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    И хотя в четырех последних играх хозяев хотя бы один из соперников не забивал, фактор результативного соперника обещает сыграть здесь определяющую роль.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их четырех последних матчах.

    Ставка: «Нант» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.70

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    «Тулуза» — «Нант»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Тулуза» беспроигрышную серию «Нанта»?
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