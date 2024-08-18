Тулуза
Нант
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» по итогам прошлой кампании заняла место в середине таблице — 11-ю позицию.
Команда после 38-ми туров первенства опередила на 14 очков зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.
Тулуза — Нант: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб потерпел поражение от испанского «Вальядолида» (0:2).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в пять поединков, которые были контрольными. Перед этим разошелся миром с другим представителем Ла Лиги — «Эспаньолом» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних играх, которые были товарищескими, «Тулуза» проиграла лишь раз при трех победах и двух ничьих.
Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, тогда как на своем поле у него будут неплохие шансы набрать три очка.
Тис Даллинга, который перешел в «Болонью», — лучший бомбардир клуба в Лиге 1 прошлого сезона с 14-ю голами.
«Нант»
Турнирное положение: «Нант» в прошлом сезоне Лиги 1 занял 14-ю строчку, что позволило ему сохранить прописку в элитном дивизионе.
Команда после 38-ми туров национального первенства опередила на четыре очка зону вылета и 16-ю строчку — зону плей-офф за право остаться в элитном дивизионе.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле сыграл вничью с английским «Кристал Пэлас» (1:1).
При этом в предыдущем контрольном поединке коллектив с аналогичным результатом разошелся миром с представителем французской Лиги 2 — «Лорьяном» (1:1).
Не сыграют: травмирован — Симон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были товарищескими, «Нант» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.
Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя на выезде им, скорее всего, придется нелегко.
Мустафа Мохамед — лучший бомбардир команды в Лиги 1 прошлого сезона с восемью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Тулузы» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех последних матчах «Нанта» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Нант» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.25, победа «Нанта» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды. Так было и в их двух последних выездных поединках.
И хотя в четырех последних играх хозяев хотя бы один из соперников не забивал, фактор результативного соперника обещает сыграть здесь определяющую роль.
Ставка: обе команды забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их четырех последних матчах.
Ставка: «Нант» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.70