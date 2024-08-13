В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов 13 августа пройдет матч «Лудогорец» — «Карабах». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Лудогорец» — «Карабах», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лудогорец»

Турнирная таблица: «Лудогорец» выиграл во втором матче подряд чемпионата Болгарии. В стартовых турах внутреннего первенства болгарский чемпион выиграл у ФК «Арда Кырджали» (5:1) и ЦСКА София (1:0).

Последние матчи: В первом раунде Лиги чемпионов «Лудогорец» нанес поражение чемпиону Грузии — «Динамо» Батуми (3:1 — дома, 0:1 — в гостях). Во втором раунде ЛЧ команда из Разграда выиграла у минского «Динамо» (2:0 — дома, 0:1 — в гостях).

И вот новое противостояние в самом престижном клубном турнире Европы. «Лудогорец» добился гостевой победы над «Карабахом» (2:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Перед офциальным стартом «Лудогорец» провел четыре победных контрольных матча, обыграв «Санкт-Галлен» (2:0), «Университатя Крайову» (4:1), «Слован» (1:0) и «Приморье» (5:0).

«Карабах»

Турнирная таблица: «Карабах» с двух побед стартовал в новом сезоне чемпионата Азербайджана, обыграв в гостях команду «Араз-Нахчыван» (4:1) и «Кяпаз» (3:0).

Последние матчи: «Карабах» с победы стартовал с квалификации Лиги чемпионов. «Скакуны» во втором отборочном раунде нанесли поражение «Линкольну» (5:0 — дома, 2:0 — в гостях).

Однако в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов лучшая команда Азербайджана на своём поле уступила «Лудогорцу» (1:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Лудогорец» одержал четыре победы.

Статистика для ставок

«Карабах» и «Лудогорец» играли между собой дважды в контрольных играх

В 2018 «Карабах» и «Лудогорец» обменялись голами 1:1

В 2019 «Лудогорец» нанёс поражение «Карабаху» (2:0)

Лига чемпионов, сезон 2024/2025 «Карабах» — «Лудгорец» (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.47. Ничья оценена в 3.60, а победа «Лудогорца» — в 2.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Карабах» не смог дать бой «Лудогорцу» в домашней встреча, в гостях «скакунам» будет куда сложнее. Чемпион Болгарии дома крайне силён и навряд ли проиграет.

Ставка: Фора «Карабаха» (0) с коэффициентом 2.04.

Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82.