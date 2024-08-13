Кипрский АПОЭЛ на своем поле примет «Слован» Братислава в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится 13 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч АПОЭЛ — «Слован» Братислава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

АПОЭЛ

Турнирное положение: АПОЭЛ потерпел поражение в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде со счетом 0:2.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг, если победит с разницей минимум в три гола, тогда как выигрыш с разницей в два мяча позволит перевести игру в дополнительное время.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был ответным в рамках второго раунда отбора, клуб сыграл вничью с молдовским «Петрокубом» (1:1).

Таким образом, сейчас у коллектива безвыигрышная мини-серия в две встречи, которые пришлись на квалификацию Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах — официальных и товарищеских — АПОЭЛ выиграл лишь раз при четырех ничьих и одном поражении.

С такой формой коллектив уж точно не выглядит фаворитом дуэли, а если учесть поражение с разницей в два мяча в первом поединке, шансы на его успех невелики.

Маркиньос — лучший бомбардир команды в квалификации Лиги чемпионов с двумя голами.

«Слован» Братислава

Турнирное положение: «Слован» Братислава выиграл в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на своем поле со счетом 2:0.

Таким образом, команда выйдет в следующий круг турнира, если выиграет, сыграет вничью или даже проиграет с разницей в один гол.

Последние матчи: в своей прошлой игре вне отбора Лиги чемпионов клуб в рамках второго тура словацкого первенства дома обыграл «Железиарне» (1:0).

Этот успех продлил победную серию коллектива до четырех поединков, которые пришлись на внутренний чемпионат и квалификацию главного еврокубка.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были официальными и товарищескими, «Слован» Братислава ни разу не проиграл при семи победах и одной ничьей.

Давид Стрелец и Роберт Мак — лучшие бомбардиры команды в квалификации Лиги чемпионов с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах АПОЭЛа забивали меньше 2,5 голов

в восьми последних матчах «Слован» не проиграл

в четырех последних матчах «Слован» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: АПОЭЛ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.97. Ничья — в 3.45, победа «Слована» — в 3.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.

Прогноз: в восьми последних матчах гости не проиграли. Так было и в трех их последних выездных поединках.

В то же время, в пяти из шести последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Слован» Братислава не проиграет за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют при тотал больше 1,5 голов, ведь в шести из семи последних их матчей было именно так.

Ставка: «Слован» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.60