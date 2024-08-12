В матче первого тура английского Чемпионшипа «Лутон Таун» на своем поле примет «Бернли». Встреча пройдет 12 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лутон Таун» — «Бернли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Лутон Таун» по итогам прошлого сезона вылетел из английской Премьер-лиги, заняв 18-ю позицию.

Команда на шесть очков отстала от спасительной 17-й строчки, а также на два балла опередила своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле проиграл испанской «Сельте» (1:3).

Эта неудача стала для коллектива второй в трех поединках, которые были контрольными.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмирован — Рис Бурк, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних играх, которые были товарищескими, «Лутон Таун» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

При этом в 11 последних поединках «Шляпники» выиграли лишь раз при восьми поражениях и двух ничьих.

Карлтон Моррис — лучший бомбардир клуба в АПЛ прошлого сезона с 11-ю голами.

«Бернли»

Турнирное положение: «Бернли» также провел прошлый сезон в английской Премьер-лиге, откуда вылетел, заняв 19-ю позицию.

Команда на восемь очков отстала от безопасной 17-й строчки, а также на два балла от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб разошелся миром с испанским «Кадисом» (1:1).

Эта ничья прервала серию поражений «Кларетовых» в три поединка, которые пришлись на последние туры АПЛ прошлой кампании.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах (официальных и товарищеских) «Бернли» ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о плохой форме гостей, но результаты соперника все же позволяют им рассчитывать как минимум на непроигрыш.

Якоб Брун Ларсен — стал самым результативным игроком команды в прошлом сезоне АПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Лутона» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Лутона» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Бернли» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лутон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.45, победа «Бернли» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

В то же время, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Лутона»

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10