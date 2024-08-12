ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная США по баскетболу11 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Сборная США по баскетболу10 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Тони Фергюсон5 самых ярких побед Тони Фергюсона в UFC
  • 22:05
    • «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА в матче РПЛ
  • 20:53
    • Рублев уверенно пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале
  • 19:38
    • Гол Глушенкова принес «Зениту» победу в матче с «Динамо»
  • 19:19
    • «Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл Суперкубок Англии
  • 16:54
    • «Локомотив» всухую обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ
  • 15:49
    • «Манчестер Юнайтед» подпишет двух защитников «Баварии»
  • 15:31
    • Французские волейболисты выиграли олимпийский турнир
    Все новости спорта

    Как «Лутон» и «Бернли» вернутся в Чемпионшип?

    «Лутон Таун» — «Бернли». Прогноз и ставки (к. 1.85) на футбол, Чемпионшип Англии, 12 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лутон Таун Прогнозы на Бернли
    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Бернли»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карлтон Моррис
    В матче первого тура английского Чемпионшипа «Лутон Таун» на своем поле примет «Бернли». Встреча пройдет 12 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лутон Таун» — «Бернли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Августа 2024 года

    Лутон Таун

  • Лутон
    •  Лутон Таун 22:00 Бёрнли

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Лутон Таун» по итогам прошлого сезона вылетел из английской Премьер-лиги, заняв 18-ю позицию.

    Команда на шесть очков отстала от спасительной 17-й строчки, а также на два балла опередила своего нынешнего соперника.

    Лутон Таун — Бёрнли: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле проиграл испанской «Сельте» (1:3).

    Эта неудача стала для коллектива второй в трех поединках, которые были контрольными.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмирован — Рис Бурк, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних играх, которые были товарищескими, «Лутон Таун» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

    При этом в 11 последних поединках «Шляпники» выиграли лишь раз при восьми поражениях и двух ничьих.

    Карлтон Моррис — лучший бомбардир клуба в АПЛ прошлого сезона с 11-ю голами.

    «Бернли»

    Турнирное положение: «Бернли» также провел прошлый сезон в английской Премьер-лиге, откуда вылетел, заняв 19-ю позицию.

    Команда на восемь очков отстала от безопасной 17-й строчки, а также на два балла от своего нынешнего соперника.

  • Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа
  • Мамардашвили может перебраться в Англию, «шмели» хотят заполучить Байера, а «Барселона» намерена расстаться с Лангле
  • 05/08/2024

    • Последние матчи: в предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб разошелся миром с испанским «Кадисом» (1:1).

    Эта ничья прервала серию поражений «Кларетовых» в три поединка, которые пришлись на последние туры АПЛ прошлой кампании.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти матчах (официальных и товарищеских) «Бернли» ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Это говорит о плохой форме гостей, но результаты соперника все же позволяют им рассчитывать как минимум на непроигрыш.

    Якоб Брун Ларсен — стал самым результативным игроком команды в прошлом сезоне АПЛ с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Лутона» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Лутона» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Бернли» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лутон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.45, победа «Бернли» — в 2.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.

    В то же время, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Лутона»

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Тыбура — Спивак
  • Бои
  • Сегодня в 04:40
    •  3.75
  • Прогноз на матч Богачук — Ортис
  • Бои
  • Сегодня в 06:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тюмень — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Арсенал — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Атырау — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ювентус — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Челси — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аякс — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чайка — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.28
  • Экспресс дня 11 августа
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лутон Таун» — «Бернли»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на футбол. Как «Лутон» и «Бернли» вернутся в Чемпионшип?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры