6 августа в квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Слован» Братислава и «АПОЭЛ». Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» Братислава — «АПОЭЛ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Слован» Братислава

Турнирное положение: в национальном чемпионате «Слован» после двух туров имеет 100% результат и уверенно лидирует в таблице чемпионата Словакии.

Последние матчи: в прошлом раунде квалификации «Слован» уверенно прошел словенский «Целе» по сумме двух матчей — 1:1, 5:0.

Ранее был пройдена «Струга» (4:2, 2:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

Состояние команды: начало сезона для «Слована» сложилось очень удачно, он миновал уже два раунда квалификации и одержал две победы в национальном чемпионате. Команда отлично готова физически и ментально.

«АПОЭЛ»

Турнирное положение: в прошлом сезоне в чемпионате Кипра «АПОЭЛ» финишировал на первом месте с 73 очками, а в этом сезоне первенство пока не стартовало.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в ответном матче квалификации киприоты сыграли вничью с «Петрокубом» (1:1). Они пропустили первыми, но смогли отыграться почти сразу. Этот гол и вывел «АПОЭЛ» дальше.

До этого первый матч на поле команды завершился победой со счетом 1:0.

Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

Состояние команды: пока видно, что команда довольно тяжело входит в новый сезон. Летом «АПОЭЛ» покинуло несколько ведущих футболистов, а новым игрокам требуется время влиться в коллектив и встать на лидирующие позиции.

Статистика для ставок

Единственный раз команды встречались в 2011 году, и тогда «АПОЭЛ» сыграл дома 0:0, а дома победил 2:0

«Слован» выиграл 5 из 6 официальных встреч в этом сезоне

У «АПОЭЛа» две ничьи и одна победа в трех играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Слован» дают 2,17, а на «АПОЭЛ» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,14.

Прогноз: у «Слована» отличный главный тренер Владимир Вайсс, неплохой состав (Роберт Мак, Гурам Кашия, Вайсс-мл, Давид Стрелец, Юрай Куцка). Все игроки с большим международным опытом и выступлениями в топ-5 лигах Европы. Киприоты и близко не обладают подобным подбором футболистов.

Ставка: победа «Слована» за 2,17.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу хозяев, при своих болельщиках они постараются сделать задел перед ответной встречей.

Ставка: победа «Слована» с форой -1,5 за 4,20.