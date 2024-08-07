Слован
АПОЭЛ
«Слован» Братислава
Турнирное положение: в национальном чемпионате «Слован» после двух туров имеет 100% результат и уверенно лидирует в таблице чемпионата Словакии.
Последние матчи: в прошлом раунде квалификации «Слован» уверенно прошел словенский «Целе» по сумме двух матчей — 1:1, 5:0.
Слован — АПОЭЛ: коэффициенты букмекеров
Ранее был пройдена «Струга» (4:2, 2:1).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.
Состояние команды: начало сезона для «Слована» сложилось очень удачно, он миновал уже два раунда квалификации и одержал две победы в национальном чемпионате. Команда отлично готова физически и ментально.
«АПОЭЛ»
Турнирное положение: в прошлом сезоне в чемпионате Кипра «АПОЭЛ» финишировал на первом месте с 73 очками, а в этом сезоне первенство пока не стартовало.
Последние матчи: в ответном матче квалификации киприоты сыграли вничью с «Петрокубом» (1:1). Они пропустили первыми, но смогли отыграться почти сразу. Этот гол и вывел «АПОЭЛ» дальше.
До этого первый матч на поле команды завершился победой со счетом 1:0.
Не сыграют: все ведущие игроки в строю.
Состояние команды: пока видно, что команда довольно тяжело входит в новый сезон. Летом «АПОЭЛ» покинуло несколько ведущих футболистов, а новым игрокам требуется время влиться в коллектив и встать на лидирующие позиции.
Статистика для ставок
- Единственный раз команды встречались в 2011 году, и тогда «АПОЭЛ» сыграл дома 0:0, а дома победил 2:0
- «Слован» выиграл 5 из 6 официальных встреч в этом сезоне
- У «АПОЭЛа» две ничьи и одна победа в трех играх
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Слован» дают 2,17, а на «АПОЭЛ» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,14.
- 2.29Карабах — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.16Динамо Киев — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.80Лилль — Фенербахче: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
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Прогноз: у «Слована» отличный главный тренер Владимир Вайсс, неплохой состав (Роберт Мак, Гурам Кашия, Вайсс-мл, Давид Стрелец, Юрай Куцка). Все игроки с большим международным опытом и выступлениями в топ-5 лигах Европы. Киприоты и близко не обладают подобным подбором футболистов.
Ставка: победа «Слована» за 2,17.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу хозяев, при своих болельщиках они постараются сделать задел перед ответной встречей.
Ставка: победа «Слована» с форой -1,5 за 4,20.