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    «Слован» уверенно разберется в первой игре

    «Слован» Братислава — «АПОЭЛ». Ставка (к. 2.14) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов 7 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Слован» Братислава — «АПОЭЛ»
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    Владимир Вайсс-младший (слева)
    6 августа в квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Слован» Братислава и «АПОЭЛ». Начало встречи — 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» Братислава — «АПОЭЛ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 07 Августа 2024 года

    Слован

  • Либерец
    •  Слован 21:30 АПОЭЛ

    АПОЭЛ

  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Слован» Братислава

    Турнирное положение: в национальном чемпионате «Слован» после двух туров имеет 100% результат и уверенно лидирует в таблице чемпионата Словакии.

    Последние матчи: в прошлом раунде квалификации «Слован» уверенно прошел словенский «Целе» по сумме двух матчей — 1:1, 5:0.

    Слован — АПОЭЛ: коэффициенты букмекеров

    Ранее был пройдена «Струга» (4:2, 2:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Не сыграют: серьезных потерь в составе нет.

    Состояние команды: начало сезона для «Слована» сложилось очень удачно, он миновал уже два раунда квалификации и одержал две победы в национальном чемпионате. Команда отлично готова физически и ментально.

    «АПОЭЛ»

    Турнирное положение: в прошлом сезоне в чемпионате Кипра «АПОЭЛ» финишировал на первом месте с 73 очками, а в этом сезоне первенство пока не стартовало.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в ответном матче квалификации киприоты сыграли вничью с «Петрокубом» (1:1). Они пропустили первыми, но смогли отыграться почти сразу. Этот гол и вывел «АПОЭЛ» дальше.

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    До этого первый матч на поле команды завершился победой со счетом 1:0.

    Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

    Состояние команды: пока видно, что команда довольно тяжело входит в новый сезон. Летом «АПОЭЛ» покинуло несколько ведущих футболистов, а новым игрокам требуется время влиться в коллектив и встать на лидирующие позиции.

    Статистика для ставок

    • Единственный раз команды встречались в 2011 году, и тогда «АПОЭЛ» сыграл дома 0:0, а дома победил 2:0

    • «Слован» выиграл 5 из 6 официальных встреч в этом сезоне

    • У «АПОЭЛа» две ничьи и одна победа в трех играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Слован» дают 2,17, а на «АПОЭЛ» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,14.

    Прогноз: у «Слована» отличный главный тренер Владимир Вайсс, неплохой состав (Роберт Мак, Гурам Кашия, Вайсс-мл, Давид Стрелец, Юрай Куцка). Все игроки с большим международным опытом и выступлениями в топ-5 лигах Европы. Киприоты и близко не обладают подобным подбором футболистов.

    Ставка: победа «Слована» за 2,17.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу хозяев, при своих болельщиках они постараются сделать задел перед ответной встречей.

    Ставка: победа «Слована» с форой -1,5 за 4,20.

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