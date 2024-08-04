Московский ЦСКА сыграет на своем поле против «Оренбурга» в третьем туре российской Премьер-лиги. Матч пройдет 4 августа, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА Москва — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: «армейцы» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка в первых двух турах.

Последние матчи: ранее на этой неделе ЦСКА проиграл на выезде «Краснодару» (0:1) в рамках Кубка России.

В РПЛ команда Марко Николича пока не проигрывала: в первом туре столичный клуб сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), а во втором разгромил «Пари НН» (3:0).

Не сыграют: Аббосбек Файзуллаев (играл за сборную Узбекистана на Олимпиаде), Виктор Мендес и Максим Мухин.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: пока сложно сказать, на что может рассчитывать ЦСКА в новом сезоне. Разгромную победу над «Пари НН» сложно назвать показательной — это действительно не тот соперник, по матчу с которым можно делать серьезные выводы.

Между тем, игры с «Ростовом» и «Краснодаром» показали, что ЦСКА нуждается в усилении состава. В первую очередь, это касается нападения. Федор Чалов уехал в Грецию, а Виктор Давила и Адольфо Гайч пока совсем не впечатляют.

«Оренбург»

Турнирное положение: уральский клуб набрал четыре очка в двух матчах и занимает пятое место в таблице РПЛ.

Последние матчи: в начале недели «Оренбург» проиграл «Химкам» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

Зато в РПЛ команда Давида Деограсии начала с красивой победы над «Спартаком» — 2:0. Домашняя встреча с «Ахматом» во втором туре завершилась вничью — 0:0.

Не сыграют: предстоящий матч пропустят Тимофей Мартынов и Хорди Томпсон.

Состояние команды: кажется, «Оренбург» будет вознагражден за терпение. Несмотря на все проблемы в прошлом сезоне, руководство клуба продолжало доверять Деограсии.

Первые матчи нового сезона показали, что это было правильное решение. Испанец здорово подготовил команду к новой кампании, в чем уже лично успел убедиться «Спартак».

С такой игрой у «Оренбурга» есть все шансы побороться за место в середине таблицы. И по игре, и по составу это очень интересная команда.

Статистика для ставок

ЦСКА забил только в одном из трех предыдущих матчей в новом сезоне

«Оренбург» забил только в одном из трех предыдущих матчей в новом сезоне

«Оренбург» ни разу не выиграл в пяти предыдущих матчах против ЦСКА — в трех случаях «армейцы» были сильнее, еще две встречи завершились вничью

В четырех из пяти предыдущих матчей между ЦСКА и «Оренбургом» сыграла ставка на «обе забьют»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на ЦСКА в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Оренбурга» — за 5.70.

Прогноз: весной ЦСКА не смог выиграть у «Оренбурга» на своем поле, матч завершился вничью — 1:1.

Вот и сейчас есть сомнения насчет победы фаворита. ЦСКА явно не хватает креативных игроков, из-за чего команда играет чересчур предсказуемо.

В общем, наше мнение — «армейцы» вполне могут разочаровать своих болельщиков.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.26.

Прогноз: несмотря на некоторые проблемы, ЦСКА наверняка будет чаще атаковать, больше находиться на чужой половине поля, а это значит, что будут и угловые.

Ставка: тотал угловых ЦСКА больше 6,0 за 1.92.