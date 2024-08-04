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    ЦСКА потеряет очки в домашнем матче с «Оренбургом»?

    ЦСКА Москва — «Оренбург». Ставка (к. 2.26) и прогноз на чемпионат России 4 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА Москва — «Оренбург»
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    Игорь Дивеев
    Московский ЦСКА сыграет на своем поле против «Оренбурга» в третьем туре российской Премьер-лиги. Матч пройдет 4 августа, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА Москва — «Оренбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Августа 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 15:30 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: «армейцы» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка в первых двух турах.

    Последние матчи: ранее на этой неделе ЦСКА проиграл на выезде «Краснодару» (0:1) в рамках Кубка России.

    ЦСКА — Оренбург: коэффициенты букмекеров

    В РПЛ команда Марко Николича пока не проигрывала: в первом туре столичный клуб сыграл вничью с «Ростовом» (0:0), а во втором разгромил «Пари НН» (3:0).

    Не сыграют: Аббосбек Файзуллаев (играл за сборную Узбекистана на Олимпиаде), Виктор Мендес и Максим Мухин.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: пока сложно сказать, на что может рассчитывать ЦСКА в новом сезоне. Разгромную победу над «Пари НН» сложно назвать показательной — это действительно не тот соперник, по матчу с которым можно делать серьезные выводы.

    Между тем, игры с «Ростовом» и «Краснодаром» показали, что ЦСКА нуждается в усилении состава. В первую очередь, это касается нападения. Федор Чалов уехал в Грецию, а Виктор Давила и Адольфо Гайч пока совсем не впечатляют.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: уральский клуб набрал четыре очка в двух матчах и занимает пятое место в таблице РПЛ.

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    • Последние матчи: в начале недели «Оренбург» проиграл «Химкам» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

    Зато в РПЛ команда Давида Деограсии начала с красивой победы над «Спартаком» — 2:0. Домашняя встреча с «Ахматом» во втором туре завершилась вничью — 0:0.

    Не сыграют: предстоящий матч пропустят Тимофей Мартынов и Хорди Томпсон.

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    Состояние команды: кажется, «Оренбург» будет вознагражден за терпение. Несмотря на все проблемы в прошлом сезоне, руководство клуба продолжало доверять Деограсии.

    Первые матчи нового сезона показали, что это было правильное решение. Испанец здорово подготовил команду к новой кампании, в чем уже лично успел убедиться «Спартак».

    С такой игрой у «Оренбурга» есть все шансы побороться за место в середине таблицы. И по игре, и по составу это очень интересная команда.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА забил только в одном из трех предыдущих матчей в новом сезоне

    • «Оренбург» забил только в одном из трех предыдущих матчей в новом сезоне

    • «Оренбург» ни разу не выиграл в пяти предыдущих матчах против ЦСКА — в трех случаях «армейцы» были сильнее, еще две встречи завершились вничью

    • В четырех из пяти предыдущих матчей между ЦСКА и «Оренбургом» сыграла ставка на «обе забьют»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на ЦСКА в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Оренбурга» — за 5.70.

    Прогноз: весной ЦСКА не смог выиграть у «Оренбурга» на своем поле, матч завершился вничью — 1:1.

    Вот и сейчас есть сомнения насчет победы фаворита. ЦСКА явно не хватает креативных игроков, из-за чего команда играет чересчур предсказуемо.

    В общем, наше мнение — «армейцы» вполне могут разочаровать своих болельщиков.

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.26.

    Прогноз: несмотря на некоторые проблемы, ЦСКА наверняка будет чаще атаковать, больше находиться на чужой половине поля, а это значит, что будут и угловые.

    Ставка: тотал угловых ЦСКА больше 6,0 за 1.92.

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