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    «Алания» привычно одолеет хабаровчан

    «СКА-Хабаровск» — «Алания». Ставка (к. 3.05) и прогноз на футбол, Первая лига, 3 августа 2024 года

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    «Алания»
    3 августа в 4-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Алания». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 03 Августа 2024 года

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 16:00 Алания

    Алания

  • Владикавказ
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    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» не столь ярко стартовал в первенстве. По итогам 3 первых туров команда занимает лишь 13 строчку в турнирной таблице.

    При этом «СКА-Хабаровск» в трех поединках набрал 3 очка. А вот забила команда всего лишь 2 мяча в ворота соперников при 6 пропущенных.

    СКА-Хабаровск — Алания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущем туре команда добыла свою первую победу. Хабаровчане сенсационно одолели «Сочи» (2:1).

    В стартовом поединке «СКА-Хабаровск» был разгромлен торпедовцами (0:4). А вот затем команда уступила «Родине» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «армейцы» выиграли 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Хабаровчанам явно не хватает пресловутой стабильности. Да и оборона дает результативный сбой в среднем 2 раза за матч.

    Поединки против «Алании» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «СКА-Хабаровск» добыл 1 победу при 3 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются продолжить свой подъем вверх по таблице. Да и в родных стенах «армейцы» явно будут активны в атаке.

    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» начали сезон весьма посредственно. «Алания» находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алания» прекрасно обороняется, пропустив лишь 1 мяч в 3 встречах. А вот атака явно не блещет, отличившись 1 голом.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела свою первую неудачу в сезоне. «Алания» с минимальным счетом уступила «Родине».

    До того команда минимально переиграла «Тюмень» (1:0). А вот в первом туре владикавказцы подписали мировую с «Уфой» (0:0).

    Вообще, в 5 последних матчах «Алания» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Да и проблемы в созидательном плане никуда не делись.

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    При этом в двух последних очных поединках «Алания» переигрывала хабаровчан. Да и сейчас команда выглядит не слабее оппонента.

    В летних спаррингах «барсы» смотрелись неубедительно. В 3 матчах они проиграли 1 раз при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и соперника нынче вряд ли можно назвать мощным.

    Статистика для ставок

    • «Алания» пропустила лишь 1 мяч в 3 поединках

    • «СКА-Хабаровск» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Барсы» в двух последних очных поединках обыграли «СКА-Хабаровск»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.

    Прогноз: «Алания» традиционно успешно противостоит хабаровчанам.

    «Барсы» вполне способны прибавить в плане реализации, тогда как «армейцы» крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Алании» за 3.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.46

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    «СКА-Хабаровск» — «Алания»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 03.08.2024. Прогнозы на футбол. «Алания» привычно одолеет хабаровчан
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