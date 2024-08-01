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    Манкунианцы начнут без раскачки

    «Манчестер Юнайтед» — «Бетис». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 1 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Бетис»
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    Кобби Майну
    1 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Бетис». Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 01 Августа 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 05:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь продуктивно. Манкунианцы финишировали лишь на 8 месте в АПЛ.

    При этом «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии. В финале команда Эрика тен Хага одолела «Манчестер Сити» (2:1).

    Манчестер Юнайтед — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Манкунианцы нынешним летом уже провели 3 спарринга. В них команда одержала одну победу при 2 поражениях.

    Причем «Манчестер Юнайтед» уступил «Русенборгу» (0:1) и «Арсеналу» (1:2). А вот с «Рейнджерс» команда справилась (2:0).

    В 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» добыл 3 виктории. Забила в них команда 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Даже без нескольких основных исполнителей манкунианцы являются весьма грозной силой. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

    Поединки с «Бетисом» для команды исторически проходят удачно. Из трех очных встреч «красные дьяволы» выиграли 2 раза при одной коллизии.

    Наверняка «Манчестер Юнайтед» будет максимально активен в атаке. Да и пора бы перспективной манкунианской молодежи поднатореть в плане реализации.

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы провели относительно продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 7 место в Примере.

    При этом «Бетис» в 38 поединках забил всего 48 мячей. Да и пропускала команда в среднем более гола за матч — 45 мячей.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В двух спаррингах севильцы по разу победили и проиграли.

    При этом «Бетис» учинил разгром «Аустрии Зальцбург» (5:1). А вот встреча с «Ливерпулем» завершилась для команды минимальным поражением.

    В 5 своих последних матчах команда разжилась лишь одной викторией. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно квалифицированный. Вот только с реализацией у севильцев далеко не все гладко.

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    Победы даются севильцам крайне натужно. «Бетис» частенько испытывает сложности в матчах с более-менее крепкими соперниками.

    В двух последних очных поединках с манкунианцами команда уступила. Да и вообще, севильцы нынче выглядят не столь выгодно.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Ливерпулю» команда дала знатный бой, и вполне способна достойно противостоять манкунианцам.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» в 3 летних спаррингах проиграл 2 раза

    • «Бетис» в среднем забивает чуть больше гола за матч

    • Манкунианцы обыгрывали «Бетис» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.70.

    Прогноз: «Манчестер Юнайтед» весьма прилично атакует, и наверняка начнет встречу активно.

    Англичане имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.76

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    «Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. Манкунианцы начнут без раскачки
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