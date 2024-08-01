1 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Бетис». Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бетис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь продуктивно. Манкунианцы финишировали лишь на 8 месте в АПЛ.

При этом «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии. В финале команда Эрика тен Хага одолела «Манчестер Сити» (2:1).

Последние матчи: Манкунианцы нынешним летом уже провели 3 спарринга. В них команда одержала одну победу при 2 поражениях.

Причем «Манчестер Юнайтед» уступил «Русенборгу» (0:1) и «Арсеналу» (1:2). А вот с «Рейнджерс» команда справилась (2:0).

В 5 своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» добыл 3 виктории. Забила в них команда 7 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Даже без нескольких основных исполнителей манкунианцы являются весьма грозной силой. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

Поединки с «Бетисом» для команды исторически проходят удачно. Из трех очных встреч «красные дьяволы» выиграли 2 раза при одной коллизии.

Наверняка «Манчестер Юнайтед» будет максимально активен в атаке. Да и пора бы перспективной манкунианской молодежи поднатореть в плане реализации.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы провели относительно продуктивный минувший сезон. Команда заняла итоговое 7 место в Примере.

При этом «Бетис» в 38 поединках забил всего 48 мячей. Да и пропускала команда в среднем более гола за матч — 45 мячей.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. В двух спаррингах севильцы по разу победили и проиграли.

При этом «Бетис» учинил разгром «Аустрии Зальцбург» (5:1). А вот встреча с «Ливерпулем» завершилась для команды минимальным поражением.

В 5 своих последних матчах команда разжилась лишь одной викторией. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды достаточно квалифицированный. Вот только с реализацией у севильцев далеко не все гладко.

Победы даются севильцам крайне натужно. «Бетис» частенько испытывает сложности в матчах с более-менее крепкими соперниками.

В двух последних очных поединках с манкунианцами команда уступила. Да и вообще, севильцы нынче выглядят не столь выгодно.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. «Ливерпулю» команда дала знатный бой, и вполне способна достойно противостоять манкунианцам.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» в 3 летних спаррингах проиграл 2 раза

«Бетис» в среднем забивает чуть больше гола за матч

Манкунианцы обыгрывали «Бетис» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.70.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» весьма прилично атакует, и наверняка начнет встречу активно.

Англичане имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.76