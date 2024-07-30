30 июля в третьем туре олимпийского турнира по футболу 2024 года сыграют Испания (U23) и Египет (U23). Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (U23) — Египет (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания (U23)

Турнирное положение: Испания (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает первое место в группе с шестью очками.

Команда уже вышла в плей-офф и в этой ситуции может бороться только за победу в квартете, чтобы получить в четвертьфинале более удобного соперника.

Последние матчи: европейская сборная на старте олимпийского турнира обыграла Узбекистан (2:1), забив победный мяч на 62-й минуте.

После этого уже во втором туре коллектив обыграл Доминиканскую Республику (3:1), где по ходу игры также упустила перевес со счетом 1:0, но затем все же добилась своего.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 10-ти матчах, которые были официальными и контрольными, Испания (U23) проиграла лишь раз при пяти поражениях и четырех ничьих.

Это, возможно, не говорит о превосходной форме сборной, но она все равно сулит «Фурии Роха» как минимум ничью, если не победу.

Пять голов команды на олимпийском турнире забивали разные игроки.

Египет (U23)

Турнирное положение: Египет (U23) после двух туров олимпийского турнира занимает вторую позицию в группе с четырьмя очками.

Команда гарантированно выйдет в четвертьфинал, если победит или сыграет вничью. Поражение же позволит сыграть в плей-офф, если Доминикана победит Узбекистан с нужной разницей мячей.

Последние матчи: африканская сборная на старте олимпийского турнира неожиданно разошлась миром с Доминиканой (0:0).

После этого во втором туре коллектив с минимальным результатом обыграл Узбекистан, забив единственный и победный мяч уже на 11-й минуте.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех матчах, официальных и товарищеских, Египет (U23) ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о хороших шансах сборной если не на победу, то по крайней мере на ничью, которая также позволит сыграть в четвертьфинале.

Ахмед Кока — автор единственного гола команды на турнире.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Испании забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Испании забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Египта по крайней мере одна команда не забивала.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.52. Ничья — в 4.20, победа Египта — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.02.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей номинальных хозяев забивали обе команды. Так было в обеих играх сборной на Олимпиаде.

В трех из шести последних игр Египта были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют за 1.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и при этом — больше 2,5 голов, ведь в их четырех из пяти последних матчей Испании было именно так.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.19.