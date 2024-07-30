30 июля в 3-м туре группового этапа Олимпийских игр по футболу сыграют Израиль (U23) и Япония (U23). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Израиль (U23) — Япония (U23), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Израиль (U23)

Турнирное положение: Израильтянам в последнем туре нужно побеждать. При этом многое будет зависеть от результата параллельного поединка.

При этом Израиль (U23) в 2 стартовых турах набрал всего 1 балл. Да и оборона дала результативный сбой уже 5 раз.

Последние матчи: Израильская олимпийская сборная крайне нестабильна. Зато с атакой у команды относительный порядок.

В стартовом поединке Олимпиады израильтяне добыли ничью с малийцами (1:1). А вот поражение от парагвайцев вышло весьма досадным (2:4).

Наверняка Израиль (U23) будет активно атаковать. Да и другого выхода для попадания в плей-офф у команды не остается.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Между тем, соперник уже потерял турнирную мотивацию.

Очевидно, что Израиль (U23) еще не сказал последнего слова на турнире. Правда, теперь придется взламывать сверхнадежные японские тылы.

Несомненно, команда постарается сыграть на лучших качествах своих лидеров. Шансы на 2 место в группе еще есть!

Япония (U23)

Турнирное положение: Эта команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. Сборная Япония (U23) набрала 6 очков в 2 стартовых турах.

Притом, что Япония (U23) еще не пропустила ни одного мяча на турнире. А вот забили «самураи» уже 6 мячей.

Последние матчи: Японцы в первых матчах выглядели весьма солидно. Да и вообще, команда способна стать открытием Олимпиады.

В первом туре нынешнего олимпийского турнира японцы снесли парагвайцев (5:0). А вот виктория над малийцами получилась минимальной.

При этом Япония (U23) явно постараются сохранить за собой первую строчку в группе. Для этого «самураям» нужно хотя не уступить израильтянам.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Японцы имеют достаточно крепкий состав. Да и оборона действует весьма монолитно.

Причем Япония (U23) явно не собирается расслабляться в последнем туре. Плюс у команды имеется мотивация выиграть третий раз подряд.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Японцы мотивированы выиграть свою группу.

Статистика для ставок

Япония (U23) еще не пропустила ни одного мяча на турнире

Израиль (U23) в 2 своих матчах пропустил 5 мячей

Япония (U23) в среднем забивает 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Израиль (U23) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Самураи» прекрасно обороняются, плюс вряд ли будут особо надрываться в атаке.

Израильтяне явно будут активно атаковать, но наверняка упрутся в надежные тылы «самураев».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.38