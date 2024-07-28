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    «Ахмат» не так уж и прост

    «Оренбург» — «Ахмат». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат России 28 июля 2024 года

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    Магомед Адиев — тренер «Ахмата»
    28 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Ахмат». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 28 Июля 2024 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 17:30 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: после первого тура у команда Давида Деограсии три очка в таблице РПЛ и она идет в лидирующей группе.

    Последние матчи: в дебютном матче нового чемпионата «Оренбург» на своем поле победил «Спартак» со счетом 2:0. Первый тайм не принес забитых мячей, хотя неплохие моменты были у обеих команд. После перерыва хозяева воплотили свое преимущество в три очка, отличились защитник-бомбардир Матиас Перес и турецкий хавбек Эмиркан Гюрлюк, воспользовавшийся ошибкой Максименко.

    Оренбург — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Ранее в товарищеских встречах «Оренбург» обыграл «Сумгаит» (2:1) и уступил «Кечиоренгучу» (0:1).

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    • Не сыграют: серьезных потерь нет.

    Состояние команды: летом команду покинули два лидера (Воробьев и Вера), им на смену пришли молодые и не самые известные футболисты, которым требуется время на адаптацию в российском чемпионате и в «Оренбурге». Пока Давиде Деограсия медленно их подводит к основе, а в матче со «Спартаком» взяла три очка старая гвардия.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: после первого тура «Ахмат» идет в середине таблицы РПЛ с 1 очком.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в первом туре команда Магомеда Адиева на своем поле сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1). В середине первого тайма «быки» открыли счет, но «Ахмат» довольно быстро восстановил статус-кво после точного удара полузащитника Владислава Камилова. После перерыва оба соперника могли вырвать победу, но в итоге на табло сохранился счет 1:1.

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    До этого «Ахмат» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) и победил «Омск» (2:0) в товарищеских матчах.

    Не сыграют: тяжелые травмы у Харина и Ловата, они будут недоступны несколько месяцев.

    Состояние команды: летом главный тренер Адиев сохранил почти всех ведущих футболистов (ушел Конате) и точечно усилил состав, недавно был подписан бразильский нападающий, который составит конкуренцию Агаларову впереди и селекция будет еще продолжаться. Сейчас в «Ахмате» неплохая атмосфера и появляется свой игровой почерк.

    Статистика для ставок

    • В первом круге прошлого сезона «Оренбург» победил со счетом 2:1

    • Во втором круге команда также была сильнее в гостях — 1:0

    • В позапрошлом сезоне «Ахмат» дома разгромил соперника 4:0, а в гостях завершил встречу вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбург» дают 2,22, а на «Ахмат» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,08, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.

    Прогноз: сейчас эти команды находятся в примерно равных кондициях и «Ахмат» уж точно не уступает «Оренбургу» по качеству состава и организации игры. В межсезонье хозяева потеряли двух лидеров: Дмитрия Воробьева и Лукаса Веры. Это не проходит бесследно, пусть и был обыгран середняк «Спартак» в первом туре. Гости сохранили весь костяк в межсезонье.

    Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1,75.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть чистую победу, грозненцы вполне могут с Урала увезти три очка.

    Ставка: победа «Ахмата» за 3,30.

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