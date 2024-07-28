Оренбург
Ахмат
«Оренбург»
Турнирное положение: после первого тура у команда Давида Деограсии три очка в таблице РПЛ и она идет в лидирующей группе.
Последние матчи: в дебютном матче нового чемпионата «Оренбург» на своем поле победил «Спартак» со счетом 2:0. Первый тайм не принес забитых мячей, хотя неплохие моменты были у обеих команд. После перерыва хозяева воплотили свое преимущество в три очка, отличились защитник-бомбардир Матиас Перес и турецкий хавбек Эмиркан Гюрлюк, воспользовавшийся ошибкой Максименко.
Оренбург — Ахмат: коэффициенты букмекеров
Ранее в товарищеских встречах «Оренбург» обыграл «Сумгаит» (2:1) и уступил «Кечиоренгучу» (0:1).
Не сыграют: серьезных потерь нет.
Состояние команды: летом команду покинули два лидера (Воробьев и Вера), им на смену пришли молодые и не самые известные футболисты, которым требуется время на адаптацию в российском чемпионате и в «Оренбурге». Пока Давиде Деограсия медленно их подводит к основе, а в матче со «Спартаком» взяла три очка старая гвардия.
«Ахмат»
Турнирное положение: после первого тура «Ахмат» идет в середине таблицы РПЛ с 1 очком.
Последние матчи: в первом туре команда Магомеда Адиева на своем поле сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1). В середине первого тайма «быки» открыли счет, но «Ахмат» довольно быстро восстановил статус-кво после точного удара полузащитника Владислава Камилова. После перерыва оба соперника могли вырвать победу, но в итоге на табло сохранился счет 1:1.
До этого «Ахмат» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) и победил «Омск» (2:0) в товарищеских матчах.
Не сыграют: тяжелые травмы у Харина и Ловата, они будут недоступны несколько месяцев.
Состояние команды: летом главный тренер Адиев сохранил почти всех ведущих футболистов (ушел Конате) и точечно усилил состав, недавно был подписан бразильский нападающий, который составит конкуренцию Агаларову впереди и селекция будет еще продолжаться. Сейчас в «Ахмате» неплохая атмосфера и появляется свой игровой почерк.
Статистика для ставок
- В первом круге прошлого сезона «Оренбург» победил со счетом 2:1
- Во втором круге команда также была сильнее в гостях — 1:0
- В позапрошлом сезоне «Ахмат» дома разгромил соперника 4:0, а в гостях завершил встречу вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Оренбург» дают 2,22, а на «Ахмат» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,08, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.
- 2.08Рубин — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.77Динамо — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.57Химки — Спартак Москва: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: сейчас эти команды находятся в примерно равных кондициях и «Ахмат» уж точно не уступает «Оренбургу» по качеству состава и организации игры. В межсезонье хозяева потеряли двух лидеров: Дмитрия Воробьева и Лукаса Веры. Это не проходит бесследно, пусть и был обыгран середняк «Спартак» в первом туре. Гости сохранили весь костяк в межсезонье.
Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1,75.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть чистую победу, грозненцы вполне могут с Урала увезти три очка.
Ставка: победа «Ахмата» за 3,30.