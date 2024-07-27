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Локомотив
«Динамо»
Турнирное положение: пока «бело-голубые» имеют три очка после первого матча и располагаются в группе лидеров таблицы РПЛ.
Последние матчи: матч против «Факела» сложился для «Динамо» довольно удачным и простым. Уже в первом тайме команда отгрузила три мяча в ворота Беленова и могла играть вполсилы после перерыва. Отличились молодой защитник Иван Лепский, Нгамале и Гладышев, элегантно поразивший ворота с острого угла.
Динамо — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Ранее была ничья в основное время со «Спартаком» (1:1) и победа над ОФК (2:0) в товарищеских матчах.
Не сыграют: дисквалифицирован Фомин, на Олимпиаде — Бальбуэна.
Состояние команды: первый матч «Динамо» получился не самым однозначным. В ворота «Факела» залетело почти все, хотя у подопечных Марцела Лички не было таких уж 100% процентных моментов. Сейчас команда явно играет не на максимуме своих возможностей, а только набирает форму.
«Локомотив»
Турнирное положение: пока «Локомотив» идет в группе лидеров таблицы РПЛ с 3 очками.
Последние матчи: в первом туре «Локомотив» выдал очень яркий первый тайм против «Акрона» с кучей ошибок с обеих сторон, который завершился со счетом 2:2.
Только после перерыва команда Михаила Галактионова подтвердила свой уровень и смогла взять три очка. Голы забивали Пиняев, новичок Воробьев и молодой Батраков.
До этого было поражение в товарищеском матче от «Рубина» (3:4) и ничья с «Партизаном» (1:1).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: первый тур показал, что «Локомотив» стал пока слабее по сравнению с предыдущим сезоном, особенно в центре поля. Пусть команда и забила три мяча «Акрону», но уж очень слаб был соперник при игре в обороне и сильно нервничал в первой в своей истории игре в РПЛ.
Отметим, что отлично вписался в игру железнодорожников экс-капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, забивший победный мяч и сделавший голевую передачу.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Динамо» обыграл «Локомотив» дома со счетом 2:1
- Игра на поле «Локомотива» закончилась вничью 0:0
- В позапрошлом сезоне «Локомотив» выиграл в гостях 4:2, а «Динамо» тоже на выезде 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 2,18, а на «Локомотив» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,27, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,68.
- 3.55Крылья Советов — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.08Балтика — Уфа: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
- 2.00Аргентина (U23) — Ирак (U23): прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
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Прогноз: несмотря на то, что обе команды стараются играть в атакующий футбол и не отличаются надежной игрой в обороне, мы считаем, что тут стоит ждать не самого результативного футбола.
Несмотря на три забитых мяча в первом туре каждой из команд, игра в атаке пока не особо впечатлила, скорее, соперники были совсем беспомощны сзади. «Локомотиву» в первой части сезона будет сложно без ушедших Миранчука и Жемалетдинова.
Ставка: тотал меньше 3 за 1,77.
Прогноз: любители рискнуть могут попробовать взять, что «Локомотив» не сможет поразить ворота «Динамо».
Ставка: «Локомотив» не забьет за 3,40.