27 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» и «Локомотив». Начало встречи –17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: пока «бело-голубые» имеют три очка после первого матча и располагаются в группе лидеров таблицы РПЛ.

Последние матчи: матч против «Факела» сложился для «Динамо» довольно удачным и простым. Уже в первом тайме команда отгрузила три мяча в ворота Беленова и могла играть вполсилы после перерыва. Отличились молодой защитник Иван Лепский, Нгамале и Гладышев, элегантно поразивший ворота с острого угла.

Ранее была ничья в основное время со «Спартаком» (1:1) и победа над ОФК (2:0) в товарищеских матчах.

Не сыграют: дисквалифицирован Фомин, на Олимпиаде — Бальбуэна.

Состояние команды: первый матч «Динамо» получился не самым однозначным. В ворота «Факела» залетело почти все, хотя у подопечных Марцела Лички не было таких уж 100% процентных моментов. Сейчас команда явно играет не на максимуме своих возможностей, а только набирает форму.

«Локомотив»

Турнирное положение: пока «Локомотив» идет в группе лидеров таблицы РПЛ с 3 очками.

Последние матчи: в первом туре «Локомотив» выдал очень яркий первый тайм против «Акрона» с кучей ошибок с обеих сторон, который завершился со счетом 2:2.

Только после перерыва команда Михаила Галактионова подтвердила свой уровень и смогла взять три очка. Голы забивали Пиняев, новичок Воробьев и молодой Батраков.

До этого было поражение в товарищеском матче от «Рубина» (3:4) и ничья с «Партизаном» (1:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: первый тур показал, что «Локомотив» стал пока слабее по сравнению с предыдущим сезоном, особенно в центре поля. Пусть команда и забила три мяча «Акрону», но уж очень слаб был соперник при игре в обороне и сильно нервничал в первой в своей истории игре в РПЛ.

Отметим, что отлично вписался в игру железнодорожников экс-капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, забивший победный мяч и сделавший голевую передачу.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Динамо» обыграл «Локомотив» дома со счетом 2:1

Игра на поле «Локомотива» закончилась вничью 0:0

В позапрошлом сезоне «Локомотив» выиграл в гостях 4:2, а «Динамо» тоже на выезде 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 2,18, а на «Локомотив» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,27, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,68.

Прогноз: несмотря на то, что обе команды стараются играть в атакующий футбол и не отличаются надежной игрой в обороне, мы считаем, что тут стоит ждать не самого результативного футбола.

Несмотря на три забитых мяча в первом туре каждой из команд, игра в атаке пока не особо впечатлила, скорее, соперники были совсем беспомощны сзади. «Локомотиву» в первой части сезона будет сложно без ушедших Миранчука и Жемалетдинова.

Ставка: тотал меньше 3 за 1,77.

Прогноз: любители рискнуть могут попробовать взять, что «Локомотив» не сможет поразить ворота «Динамо».

Ставка: «Локомотив» не забьет за 3,40.