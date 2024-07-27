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    Динамо — Локомотив: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.77. 27.07.2024

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    27 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» и «Локомотив». Начало встречи –17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Июля 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 17:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: пока «бело-голубые» имеют три очка после первого матча и располагаются в группе лидеров таблицы РПЛ.

    Последние матчи: матч против «Факела» сложился для «Динамо» довольно удачным и простым. Уже в первом тайме команда отгрузила три мяча в ворота Беленова и могла играть вполсилы после перерыва. Отличились молодой защитник Иван Лепский, Нгамале и Гладышев, элегантно поразивший ворота с острого угла.

    Динамо — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Ранее была ничья в основное время со «Спартаком» (1:1) и победа над ОФК (2:0) в товарищеских матчах.

    Не сыграют: дисквалифицирован Фомин, на Олимпиаде — Бальбуэна.

    Состояние команды: первый матч «Динамо» получился не самым однозначным. В ворота «Факела» залетело почти все, хотя у подопечных Марцела Лички не было таких уж 100% процентных моментов. Сейчас команда явно играет не на максимуме своих возможностей, а только набирает форму.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: пока «Локомотив» идет в группе лидеров таблицы РПЛ с 3 очками.

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    • Последние матчи: в первом туре «Локомотив» выдал очень яркий первый тайм против «Акрона» с кучей ошибок с обеих сторон, который завершился со счетом 2:2.

    Только после перерыва команда Михаила Галактионова подтвердила свой уровень и смогла взять три очка. Голы забивали Пиняев, новичок Воробьев и молодой Батраков.

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    До этого было поражение в товарищеском матче от «Рубина» (3:4) и ничья с «Партизаном» (1:1).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: первый тур показал, что «Локомотив» стал пока слабее по сравнению с предыдущим сезоном, особенно в центре поля. Пусть команда и забила три мяча «Акрону», но уж очень слаб был соперник при игре в обороне и сильно нервничал в первой в своей истории игре в РПЛ.

    Отметим, что отлично вписался в игру железнодорожников экс-капитан «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, забивший победный мяч и сделавший голевую передачу.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Динамо» обыграл «Локомотив» дома со счетом 2:1

    • Игра на поле «Локомотива» закончилась вничью 0:0

    • В позапрошлом сезоне «Локомотив» выиграл в гостях 4:2, а «Динамо» тоже на выезде 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 2,18, а на «Локомотив» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,27, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,68.

    Прогноз: несмотря на то, что обе команды стараются играть в атакующий футбол и не отличаются надежной игрой в обороне, мы считаем, что тут стоит ждать не самого результативного футбола.

    Несмотря на три забитых мяча в первом туре каждой из команд, игра в атаке пока не особо впечатлила, скорее, соперники были совсем беспомощны сзади. «Локомотиву» в первой части сезона будет сложно без ушедших Миранчука и Жемалетдинова.

    Ставка: тотал меньше 3 за 1,77.

    Прогноз: любители рискнуть могут попробовать взять, что «Локомотив» не сможет поразить ворота «Динамо».

    Ставка: «Локомотив» не забьет за 3,40.

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    «Динамо» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на футбол. Не стоит ждать в дерби результативной игры
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