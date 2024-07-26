В матче третьего тура Первой лиги России «Балтика» на своем поле примет «Уфу». Встреча пройдет 26 июля и начнется в 20:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Положение команды: калининградский коллектив не очень хорошо стартовал в новом сезоне.

Команда из Калининграда набрала два очка по итогам двух туров и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Калининградцы пока что только один раз поразили ворота соперника и один раз пропустили в свои.

Последние матчи: в этом сезоне балтийцы сыграли вничью с «Сочи» (1:1) и «Родиной» (0:0).

Во время летних сборов «Балтика» проиграла «Локомотиву» (1:4), но одолела «СКА-Хабаровск» (1:0).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

В прошлом сезоне последним официальным матчем был Суперфинал Кубка России, в котором команда уступила «Зениту» (1:2).

Не сыграют: травм и дисквалификаций нет.

Состояние команды: «Балтика» вылетела из РПЛ и считалась фаворитом на повышение в классе, но пока что не оправдывает ожиданий.

Летом стан балтийцев пополнили Денис Терентьев, Илья Стефанович, Амир Мохаммад, Егор Любаков, Илья Свинов, Илья Калачев, Дмитрий Бегун и Никита Глушков.

Покинули же команду Анхело Энрикес, Владислав Лазарев, Никола Радмановац, Иван Остоич, Гедеон Гузина, Данила Козлов и Евгений Латышонок.

«Уфа»

Турнирное положение: уфимцы также стартовали в новом сезоне не ахти.

Коллектив из Уфы по итогам двух туров имеет в своем активе только одно очко и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Уфимская команда смогла только один раз поразить ворота соперника и дважды пропустила в свои.

Последние матчи: в первом туре «Уфа» на выезде сыграла вничью с «Аланией» (0:0), а во втором также в гостях уступила «Нефтехимику» (1:2).

В прошлом сезоне команда выступала еще во Второй лиге и завершила чемпионат ничьей с «Ротором» (0:0) и победой над «Краснодаром-2» (4:0).

Не сыграют: не сможет выйти на поле дисквалифицированный Денис Кутин.

Состояние команды: «Уфа» — новичок Первой лиги и от нее многого не ждали. Думается, что эта команда будет находиться во второй половине турнирной таблицы.

Летом команду пополнили Владислав Ложкин, Камиль Муллин, Виктор Гараев, Андрей Анисимов и Никита Мацхарашвили, а ушли из нее Даниил Григорьев, Артем Погосов, Роман Минаев, Андрей Лях, Илья Молтенинов и Даниил Капустянский.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа «Уфы» — в 5.40.

ТБ 2,5 оценивается в 2.08, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

Прогноз: ожидаем, что команды могут начать забивать много, поэтому поставим на то, что они пробьют тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.08.

Прогноз: «Балтика» сильнее по состава и должна добывать первую в сезоне победу.

Ставка: победа «Балтики» с форой-1 за 2.18.