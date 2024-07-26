ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Японии на олимпийском турнире25 июля в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Лионель Месси и Серхио АгуэроМесси, Неймар и еще 15 звезд, выигравших футбольное золото Олимпиады Леон Эдвардс и Белал МухаммадТретья защита Леона Эдвардса, реванш Аспиналла и Блэйдса. Анонс карда UFC 304
  • 23:58
    • Франция разгромила США на Олимпиаде, Мали и Израиль сыграли вничью
  • 20:26
    • Аргентина проиграла Марокко на Олимпиаде, команды доиграли матч спустя 2 часа
  • 18:22
    • Синнер пропустит Олимпиаду-2024
  • 18:04
    • Испания победила Узбекистан на Олимпиаде-2024
  • 17:10
    • Томас Бах остался президентом МОК
  • 19:30
    • Ирак — Украина: стартовые составы на матч Олимпиады-2024
  • 16:09
    • Стала известна сумма трансфера Маркиньоса в «Спартак» из «Ференцвароша»
    Все новости спорта

    Ждем много голов

    Балтика — Уфа: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.08. 26.07.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Балтику Прогнозы на Уфу Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Уфа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пряхин — игрок «Балтики»
    В матче третьего тура Первой лиги России «Балтика» на своем поле примет «Уфу». Встреча пройдет 26 июля и начнется в 20:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 26 Июля 2024 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 20:15 Уфа

    Уфа

  • Уфа
    •

    «Балтика»

    Положение команды: калининградский коллектив не очень хорошо стартовал в новом сезоне.

    Команда из Калининграда набрала два очка по итогам двух туров и занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Балтика — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Калининградцы пока что только один раз поразили ворота соперника и один раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в этом сезоне балтийцы сыграли вничью с «Сочи» (1:1) и «Родиной» (0:0).

    Во время летних сборов «Балтика» проиграла «Локомотиву» (1:4), но одолела «СКА-Хабаровск» (1:0).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    В прошлом сезоне последним официальным матчем был Суперфинал Кубка России, в котором команда уступила «Зениту» (1:2).

    Не сыграют: травм и дисквалификаций нет.

    Состояние команды: «Балтика» вылетела из РПЛ и считалась фаворитом на повышение в классе, но пока что не оправдывает ожиданий.

    Летом стан балтийцев пополнили Денис Терентьев, Илья Стефанович, Амир Мохаммад, Егор Любаков, Илья Свинов, Илья Калачев, Дмитрий Бегун и Никита Глушков.

    Покинули же команду Анхело Энрикес, Владислав Лазарев, Никола Радмановац, Иван Остоич, Гедеон Гузина, Данила Козлов и Евгений Латышонок.

    «Уфа»

    Турнирное положение: уфимцы также стартовали в новом сезоне не ахти.

    Коллектив из Уфы по итогам двух туров имеет в своем активе только одно очко и занимает 12-е место в турнирной таблице.

  • РПЛ. «Зенит» и «Динамо» стартовали с победы в сезоне
  • Итоги 1-го тура чемпионата России по футболу
  • 23/07/2024

    • Уфимская команда смогла только один раз поразить ворота соперника и дважды пропустила в свои.

    Последние матчи: в первом туре «Уфа» на выезде сыграла вничью с «Аланией» (0:0), а во втором также в гостях уступила «Нефтехимику» (1:2).

    В прошлом сезоне команда выступала еще во Второй лиге и завершила чемпионат ничьей с «Ротором» (0:0) и победой над «Краснодаром-2» (4:0).

    Не сыграют: не сможет выйти на поле дисквалифицированный Денис Кутин.

    Состояние команды: «Уфа» — новичок Первой лиги и от нее многого не ждали. Думается, что эта команда будет находиться во второй половине турнирной таблицы.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Летом команду пополнили Владислав Ложкин, Камиль Муллин, Виктор Гараев, Андрей Анисимов и Никита Мацхарашвили, а ушли из нее Даниил Григорьев, Артем Погосов, Роман Минаев, Андрей Лях, Илья Молтенинов и Даниил Капустянский.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа «Уфы» — в 5.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.08, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

    Прогноз: ожидаем, что команды могут начать забивать много, поэтому поставим на то, что они пробьют тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.08.

    Прогноз: «Балтика» сильнее по состава и должна добывать первую в сезоне победу.

    Ставка: победа «Балтики» с форой-1 за 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  3.18
  • Прогноз на матч КуПС — Тромсе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Зиря — Дунайська Стреда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Милсами — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сумгаит — Фехервар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мэгпис — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Висла — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ильвес — Аустрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Млада-Болеслав — Трансинвест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ноа — Слима
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Жальгирис — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Иберия — Партизани
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Омония — Торпедо Кутаиси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ружомберок — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Балтика» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 26.07.2024. Прогнозы на футбол. Ждем много голов
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры