Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Осиек» — «Левадия». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Осиек» — «Левадия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осиек»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Хорватии «Осиек» финишировал на 4 месте, аккумулировав 57 очков. Новый сезон в хорватской национальной лиге ещё не стартовал. Матчи 1-го тура запланированы на 4 августа, «Осиек» примет «Шибеник».

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Осиек» сыграл 4 товарищеских матча, переиграв «Яблонец» (1:0), «Рух» (3:1), сыграв вничью с клубом «Ньиредьгаза» (2:2), и проиграв «ДАКу» (2:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Осиек» играл в Лиге конференций, в первом раунде хорватский клуб обыграл венгерский «Залаэгерсег», но второй стадии отбора уступил турецкому коллективу «Адана Демирспор».

«Левадия»

Турнирная таблица: «Левадия» лидирует в чемпионате Эстонии с большим отрывом, набрав в таблице 52 очка. В рамках 21 тура внутреннего первенства команда разошлась миром с «Курессааре» (0:0).

Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Левадия» обыграла «Шауляй» (0:0 — дома, 2:0 — в гостях).

Не сыграют: Из-за травм из строя команды выбыли Ахмад Геро и Брент Леписту.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Левадия» проиграла в первом же раунде Лиги конференций. Эстонский клуб не смог одолеть словацкую «Жилину» (1:2 — дома, 1:2 — в гостях).

Статистика для ставок

В летнее межсезонье «Осиек» провел 4 товарищеских матча

Беспроигрышная серия «Левадии» состоит из 14 матчей: 10 побед и 4 ничьи

«Осиек» и «Левадия» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осиек» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.85, а победа «Левадии» — в 7.16.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.23 соответственно.

Прогноз: У команды «Левадии» мало еврокубкового опыта, «Осиек» в этом плане более опытный еврокубковый боец. Мы рискнём в пользу победы хорватского коллектива.

Ставка: Победа «Осиека» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.