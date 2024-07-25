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    «Осиек» окажется сильнее соперника?

    «Осиек» — «Левадия». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Осиек» — «Левадия»
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    «Осиек» — «Погонь»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Осиек» — «Левадия». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Осиек» — «Левадия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Осиек

  • Осиек
    •  Осиек 21:00 Левадия

    Левадия

  • Таллин
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    «Осиек»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Хорватии «Осиек» финишировал на 4 месте, аккумулировав 57 очков. Новый сезон в хорватской национальной лиге ещё не стартовал. Матчи 1-го тура запланированы на 4 августа, «Осиек» примет «Шибеник».

    Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Осиек» сыграл 4 товарищеских матча, переиграв «Яблонец» (1:0), «Рух» (3:1), сыграв вничью с клубом «Ньиредьгаза» (2:2), и проиграв «ДАКу» (2:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Осиек» играл в Лиге конференций, в первом раунде хорватский клуб обыграл венгерский «Залаэгерсег», но второй стадии отбора уступил турецкому коллективу «Адана Демирспор».

    «Левадия»

    Турнирная таблица: «Левадия» лидирует в чемпионате Эстонии с большим отрывом, набрав в таблице 52 очка. В рамках 21 тура внутреннего первенства команда разошлась миром с «Курессааре» (0:0).

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    • Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Левадия» обыграла «Шауляй» (0:0 — дома, 2:0 — в гостях).

    Не сыграют: Из-за травм из строя команды выбыли Ахмад Геро и Брент Леписту.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Левадия» проиграла в первом же раунде Лиги конференций. Эстонский клуб не смог одолеть словацкую «Жилину» (1:2 — дома, 1:2 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • В летнее межсезонье «Осиек» провел 4 товарищеских матча

    • Беспроигрышная серия «Левадии» состоит из 14 матчей: 10 побед и 4 ничьи

    • «Осиек» и «Левадия» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осиек» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.85, а победа «Левадии» — в 7.16.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.23 соответственно.

    Прогноз: У команды «Левадии» мало еврокубкового опыта, «Осиек» в этом плане более опытный еврокубковый боец. Мы рискнём в пользу победы хорватского коллектива.

    Ставка: Победа «Осиека» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.07.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.81.

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    «Осиек» — «Левадия»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Осиек» окажется сильнее соперника?
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