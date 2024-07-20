20 июля в городе Брюгге пройдет матч за Суперкубок Бельгии, в котором ФК «Брюгге» сыграет против «Юниона». Начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Юнион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брюгге»

Турнирное положение: В прошлом сезоне данный коллектив выиграл золотые медали чемпионата Бельгии, добыв 19 чемпионский титул в истории.

«Брюгге» в финальной части первенства всего на очно опередил предстоящего противника.

Последние матчи: После завершения сезона «сине-черные» провели пять товарищеских встреч, в которых ни разу не проиграли. Они выиграли два поединка и трижды сыграли вничью. В своей последней проведенной встрече была добыта крупная победа со счетом 3:0 над английским «Норвичем».

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у «Брюгге» 10-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период команда отпраздновала четыре виктории и расписала шесть мировых исходов. И только трижды в этот период она не смогла забить. А проиграл коллектив всего лишь один раз за минувшие 19 игр.

«Юнион»

Турнирное положение: Клуб из Брюсселя в прошлом чемпионате Бельгии финишировал на второй строке, проиграв предстоящему противнику всего балл.

Однако без трофея «Юнион» не остался. Он смог выиграть национальный кубок, переиграв в финала «Антверпен» со счетом 1:0.

Последние матчи: В межсезонье «желто-синие» также провели пять товарищеских встреч и ни разу не проиграли в них, выиграв трижды при двух мировых результатах. В своей последней сыгранной игре они расписали ничью с португальским «Спортингом» со счетом 2:2.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: К данной встрече «Юнион» подходит с 12-матчевой беспроигрышной серией. За этот удачный период столичный коллектив отпраздновал восемь викторий и расписал четыре мировые. И только в одном поединке за это время команда уходила с поля без забитого мяча. А последний раз она уступала еще в апреля, проиграв тогда как раз предстоящему противнику 1:2.

Статистика для ставок

В девяти из десяти предыдущих очных играх этих клубов забивали обе стороны

За минувшие восемь противостояний данных команд они по три раза обыграли друг друга

Шесть из восьми последних очных игр данных команд завершились на тотал больше 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брюгге» — 2.20, победа «Юниона» — 3.07, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.23 соответственно.

Прогноз: Так как зачастую между собой эти команды играют результативно и забивают друг другу, то именно такой исход прогнозируем здесь.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.92.

Прогноз: И еще здесь ставим на викторию «Брюгге» еще по итогам основного времени, ведь это по сути будет домашний поединок для «сине-черных».

Ставка: победа «Брюгге» за 2.20.