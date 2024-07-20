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    «Брюгге» выиграет Суперкубок Бельгии

    «Брюгге» — «Юнион». Ставка (к. 1.92) на Суперкубок Бельгии

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Юнион»
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    «Брюгге»
    20 июля в городе Брюгге пройдет матч за Суперкубок Бельгии, в котором ФК «Брюгге» сыграет против «Юниона». Начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Юнион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Суперкубок 20 Июля 2024 года

    Брюгге

  • Брюгге
    •  Брюгге 21:00 Юнион

    Юнион

  • Брюссель
    •

    «Брюгге»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне данный коллектив выиграл золотые медали чемпионата Бельгии, добыв 19 чемпионский титул в истории.

    «Брюгге» в финальной части первенства всего на очно опередил предстоящего противника.

    Последние матчи: После завершения сезона «сине-черные» провели пять товарищеских встреч, в которых ни разу не проиграли. Они выиграли два поединка и трижды сыграли вничью. В своей последней проведенной встрече была добыта крупная победа со счетом 3:0 над английским «Норвичем».

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у «Брюгге» 10-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период команда отпраздновала четыре виктории и расписала шесть мировых исходов. И только трижды в этот период она не смогла забить. А проиграл коллектив всего лишь один раз за минувшие 19 игр.

    «Юнион»

    Турнирное положение: Клуб из Брюсселя в прошлом чемпионате Бельгии финишировал на второй строке, проиграв предстоящему противнику всего балл.

    Однако без трофея «Юнион» не остался. Он смог выиграть национальный кубок, переиграв в финала «Антверпен» со счетом 1:0.

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    • Последние матчи: В межсезонье «желто-синие» также провели пять товарищеских встреч и ни разу не проиграли в них, выиграв трижды при двух мировых результатах. В своей последней сыгранной игре они расписали ничью с португальским «Спортингом» со счетом 2:2.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: К данной встрече «Юнион» подходит с 12-матчевой беспроигрышной серией. За этот удачный период столичный коллектив отпраздновал восемь викторий и расписал четыре мировые. И только в одном поединке за это время команда уходила с поля без забитого мяча. А последний раз она уступала еще в апреля, проиграв тогда как раз предстоящему противнику 1:2.

    Статистика для ставок

    • В девяти из десяти предыдущих очных играх этих клубов забивали обе стороны

    • За минувшие восемь противостояний данных команд они по три раза обыграли друг друга

    • Шесть из восьми последних очных игр данных команд завершились на тотал больше 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брюгге» — 2.20, победа «Юниона» — 3.07, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.23 соответственно.

    Прогноз: Так как зачастую между собой эти команды играют результативно и забивают друг другу, то именно такой исход прогнозируем здесь.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.92.

    Прогноз: И еще здесь ставим на викторию «Брюгге» еще по итогам основного времени, ведь это по сути будет домашний поединок для «сине-черных».

    Ставка: победа «Брюгге» за 2.20.

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    «Брюгге» — «Юнион»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на футбол. «Брюгге» выиграет Суперкубок Бельгии
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