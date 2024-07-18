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    «Жувентуде» будет тяжело в этой встрече

    «Жувентуде» — «Атлетико Минейро». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Бразилии Серия А 17 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Жувентуде» — «Атлетико Минейро»
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    17 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Жувентуде» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 1:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Атлетико Минейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Июля 2024 года

    Жувентуде

  • Бразилия. Серия А
    •  Жувентуде 01:00 Атлетико Минейро

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
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    «Жувентуде»

    Турнирное положение: после 14 матчей «Жувентуде» идет на 14-й строчке в бразильской Серии А. Отличный результат для скромного клуба.

    Последние матчи: недавно команда Рожера Машаду сыграла вничью с «Интернасьоналем» (1:1) и прошла в 1/8 финала Кубка Бразилии по сумме двух матчей. Первая встреча завершилась успехом «Жувентуде» со счетом 2:1.

    В чемпионате Бразилии «Жувентуде» разгромил на своем поле «Гремио» (3:0) и проиграл «Байа» (0:2).

    Календарь и таблица Кубка Америки

    Не сыграют: травмированы Марселиньо, Эдсон Кариока и Клейтон. Это потери.

    Состояние команды: в этом чемпионате «Жувентуде» смотрится достаточно неплохо, несмотря на скромный состав. В атаке неплохо действует опытный Жилберто, а в полузащите Жадсон. По традиции перед командой стоит задача остаться в Серии А.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: сейчас «Атлетико Минейро» идет на 10-м месте в таблице Серии А с 21 очком, на результатах сказалось отсутствие многие ведущих игроков из-за Кубка Америки.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 16-м туре дружина Габриэля Милито обыграла на своем поле «Сан-Пауло» со счетом 2:1. Голы в этой встрече в первом тайме забили Эдуардо Варгас и Паулиньо. Второй тайм прошел более спокойно и «Атлетико Минейро» спокойно довел матч до победы.

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    Ранее было выездное поражение от «Ботафого» (0:3) и домашнее от «Фламенго» (2:4).

    Не сыграют: травмированы Зарачо, Эверсон, Мариано, Лемос и Сантана. Первые двое очень важные игроки.

    Состояние команды: команда играет очень неровно на протяжении чемпионата, начала она его очень мощно, но потом по результатам просела. Сказался и отъезд на Копа Америка многих ведущих игроков. Тем не менее, состав у «Атлетико Минейро» сейчас близок к оптимальному, а Халк и Паулиньо в отличном состоянии.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне на своем поле победил «Атлетико Минейро» со счетом 1:0

    • В гостях также команда обыграла «Жувентуде» со счетом 2:1

    • В пяти последних матчах «Жувентуде» и «Атлетико Минейро» набрали по 7 очков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Жувентуде» дают 3,60, а на «Атлетико Минейро» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,35.

    Прогноз: потери в составе «Жувентуде» более серьезные, нет ведущего игрока центра поля, тогда как у гостей наоборот состав стал близок к оптимальному после возвращения всех с Кубка Америки. «Атлетико Минейро» должен побеждать и включать в борьбу за высокие места.

    Ставка: победа «Атлетико Минейро» за 2,20.

    Прогноз: также можно взять более рискованный вариант через тотал.

    Ставка: победа «Атлетико Минейро» + ТМ3,5 за 2,70.

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    «Жувентуде» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. «Жувентуде» будет тяжело в этой встрече
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