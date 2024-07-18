Жувентуде
Атлетико Минейро
«Жувентуде»
Турнирное положение: после 14 матчей «Жувентуде» идет на 14-й строчке в бразильской Серии А. Отличный результат для скромного клуба.
Последние матчи: недавно команда Рожера Машаду сыграла вничью с «Интернасьоналем» (1:1) и прошла в 1/8 финала Кубка Бразилии по сумме двух матчей. Первая встреча завершилась успехом «Жувентуде» со счетом 2:1.
В чемпионате Бразилии «Жувентуде» разгромил на своем поле «Гремио» (3:0) и проиграл «Байа» (0:2).
Календарь и таблица Кубка Америки
Не сыграют: травмированы Марселиньо, Эдсон Кариока и Клейтон. Это потери.
Состояние команды: в этом чемпионате «Жувентуде» смотрится достаточно неплохо, несмотря на скромный состав. В атаке неплохо действует опытный Жилберто, а в полузащите Жадсон. По традиции перед командой стоит задача остаться в Серии А.
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: сейчас «Атлетико Минейро» идет на 10-м месте в таблице Серии А с 21 очком, на результатах сказалось отсутствие многие ведущих игроков из-за Кубка Америки.
Последние матчи: в 16-м туре дружина Габриэля Милито обыграла на своем поле «Сан-Пауло» со счетом 2:1. Голы в этой встрече в первом тайме забили Эдуардо Варгас и Паулиньо. Второй тайм прошел более спокойно и «Атлетико Минейро» спокойно довел матч до победы.
Ранее было выездное поражение от «Ботафого» (0:3) и домашнее от «Фламенго» (2:4).
Не сыграют: травмированы Зарачо, Эверсон, Мариано, Лемос и Сантана. Первые двое очень важные игроки.
Состояние команды: команда играет очень неровно на протяжении чемпионата, начала она его очень мощно, но потом по результатам просела. Сказался и отъезд на Копа Америка многих ведущих игроков. Тем не менее, состав у «Атлетико Минейро» сейчас близок к оптимальному, а Халк и Паулиньо в отличном состоянии.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне на своем поле победил «Атлетико Минейро» со счетом 1:0
- В гостях также команда обыграла «Жувентуде» со счетом 2:1
- В пяти последних матчах «Жувентуде» и «Атлетико Минейро» набрали по 7 очков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Жувентуде» дают 3,60, а на «Атлетико Минейро» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,35.
- 1.89Пюник — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.57ХИК — Паневежис: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Шэньчжэнь Пэн Сити — Шанхай Шеньхуа: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: потери в составе «Жувентуде» более серьезные, нет ведущего игрока центра поля, тогда как у гостей наоборот состав стал близок к оптимальному после возвращения всех с Кубка Америки. «Атлетико Минейро» должен побеждать и включать в борьбу за высокие места.
Ставка: победа «Атлетико Минейро» за 2,20.
Прогноз: также можно взять более рискованный вариант через тотал.
Ставка: победа «Атлетико Минейро» + ТМ3,5 за 2,70.