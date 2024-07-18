17 июля в 17-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Жувентуде» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 1:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Жувентуде» — «Атлетико Минейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жувентуде»

Турнирное положение: после 14 матчей «Жувентуде» идет на 14-й строчке в бразильской Серии А. Отличный результат для скромного клуба.

Последние матчи: недавно команда Рожера Машаду сыграла вничью с «Интернасьоналем» (1:1) и прошла в 1/8 финала Кубка Бразилии по сумме двух матчей. Первая встреча завершилась успехом «Жувентуде» со счетом 2:1.

В чемпионате Бразилии «Жувентуде» разгромил на своем поле «Гремио» (3:0) и проиграл «Байа» (0:2).

Календарь и таблица Кубка Америки

Не сыграют: травмированы Марселиньо, Эдсон Кариока и Клейтон. Это потери.

Состояние команды: в этом чемпионате «Жувентуде» смотрится достаточно неплохо, несмотря на скромный состав. В атаке неплохо действует опытный Жилберто, а в полузащите Жадсон. По традиции перед командой стоит задача остаться в Серии А.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: сейчас «Атлетико Минейро» идет на 10-м месте в таблице Серии А с 21 очком, на результатах сказалось отсутствие многие ведущих игроков из-за Кубка Америки.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 16-м туре дружина Габриэля Милито обыграла на своем поле «Сан-Пауло» со счетом 2:1. Голы в этой встрече в первом тайме забили Эдуардо Варгас и Паулиньо. Второй тайм прошел более спокойно и «Атлетико Минейро» спокойно довел матч до победы.

Ранее было выездное поражение от «Ботафого» (0:3) и домашнее от «Фламенго» (2:4).

Не сыграют: травмированы Зарачо, Эверсон, Мариано, Лемос и Сантана. Первые двое очень важные игроки.

Состояние команды: команда играет очень неровно на протяжении чемпионата, начала она его очень мощно, но потом по результатам просела. Сказался и отъезд на Копа Америка многих ведущих игроков. Тем не менее, состав у «Атлетико Минейро» сейчас близок к оптимальному, а Халк и Паулиньо в отличном состоянии.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне на своем поле победил «Атлетико Минейро» со счетом 1:0

В гостях также команда обыграла «Жувентуде» со счетом 2:1

В пяти последних матчах «Жувентуде» и «Атлетико Минейро» набрали по 7 очков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Жувентуде» дают 3,60, а на «Атлетико Минейро» — 2,20, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,59, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,35.

Прогноз: потери в составе «Жувентуде» более серьезные, нет ведущего игрока центра поля, тогда как у гостей наоборот состав стал близок к оптимальному после возвращения всех с Кубка Америки. «Атлетико Минейро» должен побеждать и включать в борьбу за высокие места.

Ставка: победа «Атлетико Минейро» за 2,20.

Прогноз: также можно взять более рискованный вариант через тотал.

Ставка: победа «Атлетико Минейро» + ТМ3,5 за 2,70.