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    Отомстит ли «Пакш» румынам?

    «Корвинул» Хунедоара — «Пакш». Прогноз (к. 2.07) на Лигу Европы

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    «Пакш»
    18 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Корвинул» Хунедоара и «Пакш». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Корвинул» Хунедоара — «Пакш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Июля 2024 года

    Корвинул

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Корвинул 21:00 Пакш

    Пакш

  • Пакш
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    «Корвинул» Хунедоара

    Турнирное положение: «Корвинул» Хунедоара начал новый сезон словно на американских горках. В Суперкубке Румынии команда уступила ФКСБ (0:3).

    При этом «Корвинул» Хунедоара в первом матче квалификации Лиги Европы добыл яркую викторию. Команда учинила разгром «Пакшу» (4:0).

    Последние матчи: После такой выездной победы проход в следующий этап — почти что формальность. Да и по игре румыны выглядят бойчее.

    А вот в контрольных поединках команда не блистала. «Целе» и «Борацу» она уступила с одинаковым счетом 0:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Корвинул» Хунедоара выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не столь стабильно. А вот с атакой у румын относительный порядок.

    При этом «Корвинул» Хунедоара достаточно агрессивно действовал в первом поединке. Хет-трик в нем оформил Мариуш Лупу.

    Очевидно, что номинальные хозяева уже не будут особо надрываться. Соперник вряд ли сумеет отыграть гандикап в 4 мяча.

    «Пакш»

    Турнирное положение: «Пакш» успешно провел минувший чемпионат Венгрии. Итоговое 2 место явно удовлетворило клуб.

    Причем «Пакш» выиграл в половине матчей чемпионата: 17 побед в 33 матчах. А вот оборона ошибалась достаточно часто — 42 пропущенных мяча.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь стабильными. «Пакш» чередует качественные поединки с откровенно бледными.

    В 5 летних спаррингах команда добыла 3 виктории. И лишь поединок с «Богемиансом» принес разгромное поражение (1:4).

    В своем последнем контрольном поединке «Пакш» переиграл «Аустрию» (3:1). И только после того случилась зычная оплеуха от румын.

    Не сыграют: Балинт Шабо — дисквалифицирован.

    Состояние команды: венгры уж точно не выглядят мальчиками для битья. Вот только с реализацией у команды не особо складывается.

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    Разгромное поражение в первой встрече почти перечеркивает надежды на продолжение борьбы. Да и оппонент уж очень ершистый.

    Тем более, «Пакш» предстанет не в оптимальном кадровом виде. В первом поединке огреб удаление стержневой хавбек Шабо.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Ничего другого венграм уже попросту не остается.

    Статистика для ставок

    • «Корвинул» Хунедоара в первом матче победила со счетом 4:0

    • Венгры в среднем забивают менее 2 мячей за матч

    • «Пакш» до последнего поединка забивал в 3 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пакш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.13.

    Прогноз: Венгры не собираются сдаваться, и уж точно будут рисковать.

    Румыны слишком нестабильны, плюс «Корвинул» Хунедоара явно не будет особо надрываться после уверенной виктории в первом матче.

    Ставка: Победа «Пакша» за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Корвинул» Хунедоара — «Пакш»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на футбол. Отомстит ли «Пакш» румынам?
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