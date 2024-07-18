18 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Корвинул» Хунедоара и «Пакш». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Корвинул» Хунедоара — «Пакш», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Корвинул» Хунедоара

Турнирное положение: «Корвинул» Хунедоара начал новый сезон словно на американских горках. В Суперкубке Румынии команда уступила ФКСБ (0:3).

При этом «Корвинул» Хунедоара в первом матче квалификации Лиги Европы добыл яркую викторию. Команда учинила разгром «Пакшу» (4:0).

Последние матчи: После такой выездной победы проход в следующий этап — почти что формальность. Да и по игре румыны выглядят бойчее.

А вот в контрольных поединках команда не блистала. «Целе» и «Борацу» она уступила с одинаковым счетом 0:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Корвинул» Хунедоара выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит не столь стабильно. А вот с атакой у румын относительный порядок.

При этом «Корвинул» Хунедоара достаточно агрессивно действовал в первом поединке. Хет-трик в нем оформил Мариуш Лупу.

Очевидно, что номинальные хозяева уже не будут особо надрываться. Соперник вряд ли сумеет отыграть гандикап в 4 мяча.

«Пакш»

Турнирное положение: «Пакш» успешно провел минувший чемпионат Венгрии. Итоговое 2 место явно удовлетворило клуб.

Причем «Пакш» выиграл в половине матчей чемпионата: 17 побед в 33 матчах. А вот оборона ошибалась достаточно часто — 42 пропущенных мяча.

Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь стабильными. «Пакш» чередует качественные поединки с откровенно бледными.

В 5 летних спаррингах команда добыла 3 виктории. И лишь поединок с «Богемиансом» принес разгромное поражение (1:4).

В своем последнем контрольном поединке «Пакш» переиграл «Аустрию» (3:1). И только после того случилась зычная оплеуха от румын.

Не сыграют: Балинт Шабо — дисквалифицирован.

Состояние команды: венгры уж точно не выглядят мальчиками для битья. Вот только с реализацией у команды не особо складывается.

Разгромное поражение в первой встрече почти перечеркивает надежды на продолжение борьбы. Да и оппонент уж очень ершистый.

Тем более, «Пакш» предстанет не в оптимальном кадровом виде. В первом поединке огреб удаление стержневой хавбек Шабо.

Нет сомнений, что номинальные гости будут рисковать. Ничего другого венграм уже попросту не остается.

Статистика для ставок

«Корвинул» Хунедоара в первом матче победила со счетом 4:0

Венгры в среднем забивают менее 2 мячей за матч

«Пакш» до последнего поединка забивал в 3 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пакш» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.72 и 2.13.

Прогноз: Венгры не собираются сдаваться, и уж точно будут рисковать.

Румыны слишком нестабильны, плюс «Корвинул» Хунедоара явно не будет особо надрываться после уверенной виктории в первом матче.

Ставка: Победа «Пакша» за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25