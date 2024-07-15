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    Манкунианцы одолеют «Русенборг»

    «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед»
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    Алехандро Гарначо
    15 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Русенборг» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 15 Июля 2024 года

    Русенборг

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Русенборг 19:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Русенборг»

    Турнирное положение: Норвежский чемпионат сейчас в самом разгаре. Правда, там «Русенборг» явно не блещет, пребывая на скромной 8 позиции.

    При этом «Русенборг» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Да и проиграла команда ровно в половине своих матчей — 7.

    Русенборг — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Русенборг» был бит «Сапсборгом» (1:4).

    До того команда переиграла «Одд» (2:1). А вот встреча с «Викингом» завершилась болезненной коллизией (2:4).

    В 5 своих последних матчах «Русенборг» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Норвежцы сейчас обеспечены игровой практикой. Вот только оборона команды ошибается уж слишком часто.

    В среднем «Русенборг» пропускает почти 2 гола за матч. Да и забила команда не так уж и много: 20 мячей в 14 поединках чемпионата.

    Наверняка норвежцы постараются выгодным образом проявить себя на фоне полпреда АПЛ. Да и оппонент только начинает серию своих спаррингов.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Манчестер Юнайтед» в итоге занял 8 место в АПЛ.

    При этом «Манчестер Юнайтед» в среднем пропускал почти 2 гола за матч. В 38 поединках английского чемпионата тылы манкунианцев дали результативный сбой 58 раз.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Да и ряд игроков были задействованы в своих сборных.

    При этом «Манчестер Юнайтед» уже активно готовится в тренировочном режиме. Да и вообще, следующий сезон явно станет определяющим для Эрика тен Хага.

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Манкунианцы мотивированы начать серию спаррингов с виктории. Да и по именам состав команды выглядит уверенно.

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    Зато команда тен Хага завоевала Кубок Англии. В финале она переиграла земляков из «Манчестер Сити» (2:1).

    И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Манчестер Юнайтед» явно постарается сыграть с позиции силы.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и вообще, манкунианцы явно сильнее «Русенборга».

    Статистика для ставок

    • «Русенборг» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Манчестер Юнайтед» победил в 3 своих последних матчах

    • «Русенборг» в среднем забивает более гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 2.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.34 и 3.40.

    Прогноз: «Манчестер Юнайтед» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будет активен в атаке.

    Норвежцы имеют заметные проблемы в обороне, да и вообще, явно не блещут в последних поединках.

    Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 3.34

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    «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на футбол. Манкунианцы одолеют «Русенборг»
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