15 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Русенборг» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Русенборг»

Турнирное положение: Норвежский чемпионат сейчас в самом разгаре. Правда, там «Русенборг» явно не блещет, пребывая на скромной 8 позиции.

При этом «Русенборг» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Да и проиграла команда ровно в половине своих матчей — 7.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Русенборг» был бит «Сапсборгом» (1:4).

До того команда переиграла «Одд» (2:1). А вот встреча с «Викингом» завершилась болезненной коллизией (2:4).

В 5 своих последних матчах «Русенборг» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Норвежцы сейчас обеспечены игровой практикой. Вот только оборона команды ошибается уж слишком часто.

В среднем «Русенборг» пропускает почти 2 гола за матч. Да и забила команда не так уж и много: 20 мячей в 14 поединках чемпионата.

Наверняка норвежцы постараются выгодным образом проявить себя на фоне полпреда АПЛ. Да и оппонент только начинает серию своих спаррингов.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Эта команда прошлый сезон провела неудачно. «Манчестер Юнайтед» в итоге занял 8 место в АПЛ.

При этом «Манчестер Юнайтед» в среднем пропускал почти 2 гола за матч. В 38 поединках английского чемпионата тылы манкунианцев дали результативный сбой 58 раз.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды только начинается. Да и ряд игроков были задействованы в своих сборных.

При этом «Манчестер Юнайтед» уже активно готовится в тренировочном режиме. Да и вообще, следующий сезон явно станет определяющим для Эрика тен Хага.

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 7 мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Манкунианцы мотивированы начать серию спаррингов с виктории. Да и по именам состав команды выглядит уверенно.

Зато команда тен Хага завоевала Кубок Англии. В финале она переиграла земляков из «Манчестер Сити» (2:1).

И уж наверняка тренерский штаб проведет некоторую кадровую ротацию. «Манчестер Юнайтед» явно постарается сыграть с позиции силы.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и вообще, манкунианцы явно сильнее «Русенборга».

Статистика для ставок

«Русенборг» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Манчестер Юнайтед» победил в 3 своих последних матчах

«Русенборг» в среднем забивает более гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 2.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.34 и 3.40.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будет активен в атаке.

Норвежцы имеют заметные проблемы в обороне, да и вообще, явно не блещут в последних поединках.

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 3.34