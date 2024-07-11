«Ислочь» увезёт победу из Сан-Марино?

В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Ла-Фиорита» — «Ислочь». Начало — в 21:45 Ставка и прогноз на матч «Ла-Фиорита» — «Ислочь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ла-Фиорита»

Турнирная таблица: «Ла-Фиорита» — серебряный призёр чемпионата Сан-Марино, в минувшем сезоне команда набрала 77 очков, что на 2 балла меньше, чем у действующего чемпиона «Виртуса».

Последние матчи: Последнюю официальную игру «Ла-Фиорита» провела 25 мая, в Кубке Сан-Марино команда переиграла «Виртус» (0:0 — в основное время, 4:2 — победа по пенальти).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ла-Фиорита» проиграла «Зимбру» в рамках первого отборочного раунда (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

«Ислочь»

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси сезона 2023 «Ислочь» финишировал на 4 месте, пропустив вперёд «Торпедо-БелАЗ», «Неман» и «Динамо» Минск.

Последние матчи: В самом разгаре сезон 2024, «Ислочь» с 20 набранными очками занимает 9 позицию. В 15 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций в гостях выиграл у «Витебска» (1:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Ислочь» не играл в еврокубках.

Статистика для ставок

В сезоне 2023/2024 «Ислочь» не играл в еврокубках

Выигрышная серия «Ла-Фиориты» составляет три матча

Ранее «Ла-Фиорита» и «Ислочь» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ислочь» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.40, а победа «Морнар» — в 7.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.92 соответственно.

Прогноз: «Ислочь» не должен встретить сопротивления со стороны сан-маринцев. Можно ожидать крупной победы в исполнении белорусского клуба.

Ставка: Фора «Ислочь» (-2) с коэффициентом 3.00.

Прогноз: Как альтернативный вариант, можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82.