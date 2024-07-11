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    «Ислочь» увезёт победу из Сан-Марино?

    «Ла-Фиорита» — «Ислочь». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ла-Фиорита» — «Ислочь»
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    «Ла-Фиорита»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Ла-Фиорита» — «Ислочь». Начало — в 21:45 Ставка и прогноз на матч «Ла-Фиорита» — «Ислочь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Ла Фиорита

  • Монтеджардино
    •  Ла Фиорита 21:45 Ислочь

    Ислочь

  • Минск
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    «Ла-Фиорита»

    Турнирная таблица: «Ла-Фиорита» — серебряный призёр чемпионата Сан-Марино, в минувшем сезоне команда набрала 77 очков, что на 2 балла меньше, чем у действующего чемпиона «Виртуса».

    Последние матчи: Последнюю официальную игру «Ла-Фиорита» провела 25 мая, в Кубке Сан-Марино команда переиграла «Виртус» (0:0 — в основное время, 4:2 — победа по пенальти).

    Ла Фиорита — Ислочь: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Ла-Фиорита» проиграла «Зимбру» в рамках первого отборочного раунда (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    «Ислочь»

    Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси сезона 2023 «Ислочь» финишировал на 4 месте, пропустив вперёд «Торпедо-БелАЗ», «Неман» и «Динамо» Минск.

  • Короче, Евро. 9-10 июля
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  • Сегодня

    • Последние матчи: В самом разгаре сезон 2024, «Ислочь» с 20 набранными очками занимает 9 позицию. В 15 туре внутреннего первенства участник Лиги конференций в гостях выиграл у «Витебска» (1:0).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Ислочь» не играл в еврокубках.

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2023/2024 «Ислочь» не играл в еврокубках

    • Выигрышная серия «Ла-Фиориты» составляет три матча

    • Ранее «Ла-Фиорита» и «Ислочь» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ислочь» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.40, а победа «Морнар» — в 7.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.92 соответственно.

    Прогноз: «Ислочь» не должен встретить сопротивления со стороны сан-маринцев. Можно ожидать крупной победы в исполнении белорусского клуба.

    Ставка: Фора «Ислочь» (-2) с коэффициентом 3.00.

    Прогноз: Как альтернативный вариант, можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82.

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    «Ла-Фиорита» — «Ислочь»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. «Ислочь» увезёт победу из Сан-Марино?
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