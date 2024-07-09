С голами проблем не будет!

9 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Амазонас» и «Вила Нова». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Амазонас» — «Вила Нова», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Амазонас»

Турнирное положение: «Амазонас» бьется за выживание во втором по рангу бразильском дивизионе. Сейчас команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Амазонас» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Да и забила команда всего 11 мячей в 13 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела вполне продуктивно. «Амазонас» расписал мировую с «Аваи» (1:1).

Действующая беспроигрышная серия составляет уже 3 матча. В них команде удалось набрать 5 зачетных пунктов.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Амазонас» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Амазонас» выглядел весьма прилично. Да и дать бой команда способна кому угодно.

Пропускает «Амазонас» в среднем фактически гол за матч. В 13 поединках в воротах команды побывало 14 мячей.

Наверняка номинальные хозяева постараются разжиться очками. Вот только нужно срочно поднатореть в плане реализации.

«Вила Нова»

Турнирное положение: «Вила Нова» ходит в претендентах на повышение в классе. Команда ныне расположилась на 6 строчке турнирной таблицы.

Притом, что «Вила Нова» достаточно посредственно атакует. В 13 поединках чемпионата игроки команды отличились 15 голами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Вила Нова» расписала паритет с «Коритибой» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Гоясу» (1:0). А вот чуть ранее удалось минимально одолеть «Мирассол».

В пяти последних матчах «Вила Нова» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

Не сыграют: Игор Энрике, Жуниор Тодиньо — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Вила Нова» выглядит весьма неплохо. Команда имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию.

При этом «Вила Нова» пропустила в свои ворота 14 мячей. Да и в кадровом плане у команды имеются несколько значимых пробоин.

До последней ничьей команда выиграла дважды кряду. Да и в минувшем туре верная победа была упущена в самом эндшпиле встречи.

И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Вила Нова» минимально отстает от топ-4, и мотивирована туда подняться.

Статистика для ставок

Обе команды не проигрывали в 3 своих последних матчах

«Вила Нова» до последней ничьей выиграла дважды кряду

И те, и другие в среднем забивают фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Амазонас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.

Прогноз: Обе команды в последних поединках выглядели весьма прилично, так что наверняка будут активны в атаке.

«Вила Нова» сражается за повышение в классе, да и «Амазонасу» палец в рот не клади.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.03