С голами проблем не будет!

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    «Амазонас» — «Вила Нова». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 9 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Амазонас» — «Вила Нова»
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    «Вила Нова»
    9 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Амазонас» и «Вила Нова». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Амазонас» — «Вила Нова», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Амазонас»

    Турнирное положение: «Амазонас» бьется за выживание во втором по рангу бразильском дивизионе. Сейчас команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Амазонас» лишь на 3 очка опережает опасную зону. Да и забила команда всего 11 мячей в 13 поединках.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела вполне продуктивно. «Амазонас» расписал мировую с «Аваи» (1:1).

    Действующая беспроигрышная серия составляет уже 3 матча. В них команде удалось набрать 5 зачетных пунктов.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Амазонас» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Амазонас» выглядел весьма прилично. Да и дать бой команда способна кому угодно.

    Пропускает «Амазонас» в среднем фактически гол за матч. В 13 поединках в воротах команды побывало 14 мячей.

    Наверняка номинальные хозяева постараются разжиться очками. Вот только нужно срочно поднатореть в плане реализации.

    «Вила Нова»

    Турнирное положение: «Вила Нова» ходит в претендентах на повышение в классе. Команда ныне расположилась на 6 строчке турнирной таблицы.

    Притом, что «Вила Нова» достаточно посредственно атакует. В 13 поединках чемпионата игроки команды отличились 15 голами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. «Вила Нова» расписала паритет с «Коритибой» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Гоясу» (1:0). А вот чуть ранее удалось минимально одолеть «Мирассол».

    В пяти последних матчах «Вила Нова» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Игор Энрике, Жуниор Тодиньо — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Вила Нова» выглядит весьма неплохо. Команда имеет действующую трехматчевую беспроигрышную серию.

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    При этом «Вила Нова» пропустила в свои ворота 14 мячей. Да и в кадровом плане у команды имеются несколько значимых пробоин.

    До последней ничьей команда выиграла дважды кряду. Да и в минувшем туре верная победа была упущена в самом эндшпиле встречи.

    И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Вила Нова» минимально отстает от топ-4, и мотивирована туда подняться.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не проигрывали в 3 своих последних матчах

    • «Вила Нова» до последней ничьей выиграла дважды кряду

    • И те, и другие в среднем забивают фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Амазонас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.24. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.54.

    Прогноз: Обе команды в последних поединках выглядели весьма прилично, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Вила Нова» сражается за повышение в классе, да и «Амазонасу» палец в рот не клади.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба соперника.

    Ставка: Обе забьют за 2.03

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    «Амазонас» — «Вила Нова»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет!
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