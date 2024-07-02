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    «Клуб Регатас Бразил» — «Бруске». Ставка (к. 2.20) и прогноз на чемпионат Бразилии Серия В 2 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Клуб Регатас Бразил» — «Бруске»
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    «Клуб Регатас Бразил»
    2 июля в 13-м туре чемпионата по футболу сыграют «Клуб Регатас Бразил» и «Бруске». Начало игры — в 3:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Клуб Регатас Бразил» — «Бруске», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Клуб Регатас Бразил»

    Турнирное положение: сейчас «Клуб Регатас Бразил» находится в группе вылета с 12 очками после 10 туров, но у команды есть две игры в запасе, поэтому она легко может подтянуться в середину турнирной таблицы.

    Последние матчи: в 12-м туре «Клуб Регатас Бразил» победил на своем поле «Гуарани» со счетом 1:0. Единственный мяч на 29-й минуте забил полузащитник Геге. После этого «КРБ» закрылся и спокойно довел матч до победы.

    Ранее команда сыграла на выезде вничью с «Пайсанду» (1:1) и уступила «Америке» (1:2).

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    • Не сыграют: травмирован опытный защитник Саймон и полузащитник Лабандейра.

    Состояние команды: в первой части сезона «Клуб Регатас Бразил» играл довольно неровно, чередуя неплохие матчи и откровенно бледные. Команда играет в довольно прагматичный футбол под управлением тренера Даниэля Паулисты, в атаке у нее не самые сильные игроки.

    «Бруске»

    Турнирное положение: сейчас новичок Серии В идет на 18-м месте в таблице, не показывая футбола, который соответствует этому дивизиону. Пока «Бруске» один из кандидатов на вылет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 12-м туре «Бруске» на выезде сыграл вничью с «Итуано» (1:1). В середине первого тайма команда не реализовала пенальти. В начале второго тайма соперник забил мяч, но подопечные Луизиньо Виейры довольно быстро отыгрались. Голом отметился Паулиньо Мосселин.

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    До этого «Бруске» сыграл дома вничью с «Аваи» (0:0) и уступили на выезде «Сеаре» (0:1).

    Не сыграют: травмирован защитник Кристовам.

    Состояние команды: пока выступление дается для «Бруске» очень тяжело, команда очень мало забивает, играет в прагматичный и плотный футбол низким блоком в обороне. Состав также мало соответствует требованиям Серии В.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (0:0, 1:1)

    • В 2021 году «Бруске» выиграл дома 1:0, но проиграл в гостях 0:3

    • У «КРБ» всего одна победа в пяти матчах, у «Бруске» показатели такие: 1+3=1-

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Клуб Регатас Бразил» дают 1,65, а на «Бруске» — 5,70, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: обе команды находятся в зоне вылета, играют в довольно прагматичный футбол и вряд ли будут нестись в атаку. Игра будет, скорее всего, до первого гола и никто рисковать не станет.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2,20.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с победой хозяев через тотал, они сейчас смотрятся гораздо лучше.

    Ставка: победа «КРБ» плюс тотал меньше 2,5 за 3,30.

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    «Клуб Регатас Бразил» — «Бруске»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на футбол. Не стоит ожидать много мячей
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