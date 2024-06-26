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    Разыграют ли ничью Словакия и Румыния?

    Словакия — Румыния. Ставка (к. 1.80) и прогноз на исход в матче Евро-2024 26 июня 2024 года

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    Иван Шранц
    26 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словакия и Румыния. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Словакия — Румыния, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа E 26 Июня 2024 года

    Словакия

  • Братислава
    •  Словакия 19:00 Румыния

    Румыния

  • Бухарест
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    Словакия

    Турнирное положение: Словакия занимает 3-е место с 3 очками, уступая по разнице мячей лидеру Румынии и второй в группе Бельгии.

    Команда гарантированно выйдет в плей-офф, если одержит победу, но может устроить и ничья — если Украина не обыграет Бельгию.

    Словакия — Румыния: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем поединке во втором туре группового этапа Евро-2024 уступила Украине — 1:3.

    Эта неудача прервала победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на Евро-2024 и товарищеские встречи.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Ориентировочный состав: Дубравка — Пекарик, Вавро, Шкриняр, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Боженик, Гараслин

    Состояние команды: в последних пяти матчах в разных турнирах Словакия проиграла лишь раз при трех победах и одной ничьей.

    Это говорит о неплохой форме сборной накануне игры, в которой ей нельзя уступать, но соперник у нее, безусловно, не из легких.

    Иван Шранц — лучший бомбардир команды на Евро-2024 с двумя голами.

    Румыния

    Турнирное положение: Румыния лидирует в группе с 3 очками, опережая всех трех конкурентов лишь по разнице мячей.

    Таким образом, команда выйдет в плей-офф даже если сыграет вничью, тогда как победа позволит ей стать первой в случае невыигрыша Бельгии.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче во втором туре группового раунда потерпела поражение от Бельгии — 0:2.

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на товарищеские встречи и Евро-2024.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Ориентировочный состав: Ницэ, Банку, Буркэ, Дрэгушин, Рациу, Станчу, Р. Марин, М. Марин, Дрэгуш, Михэйлэ, Ман

    Состояние команды: в последних шести официальных и товарищеских матчах Румыния выиграла лишь раз при трех ничьих и двух поражениях.

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    Такая форма еще больше подталкивает к мысли, что коллективу вряд ли суждено выиграть, тогда как ничья, которая его устраивает, — более вероятный расклад.

    Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш — авторы трех голов команды на Евро-2024.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Словакии забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Словакия победила

    • в четырех последних матчах Румынии хотя бы одна команда не забивала.

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 3.35. Ничья — в 2.05, победа Румынии — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 3.10 и 1.37.

    Прогноз: в четырех последних матчах номинальных гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было в их обоих матчах на Евро-2024.

    В трех из четырех последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет зафиксирована мировая, ведь данный результат устраивает обе сборные.

    Ставка: ничья за 2.05.

    А еще есть прогноз на тоталы в матче Словакия — Румыния за 2.20.

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    Словакия — Румыния: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на футбол. Разыграют ли ничью Словакия и Румыния?
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